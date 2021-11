Les journalistes et Zemmour

On admire au pas­sage le cou­rage de se ser­vir de feu Pasqua pour exé­cu­ter la sen­tence. Comme s’il n’y avait que lui chez les gaul­listes offi­ciels et paten­tés pour régler les affaires de cette manière !

L’émission a ensuite été inter­rom­pue pour un repor­tage, pen­dant lequel on lui a pro­ba­ble­ment deman­dé de reti­rer ou d’é­dul­co­rer sa menace. En effet au retour, la balle était deve­nue « une beigne ». Quand on pense que la plai­san­te­rie de Zemmour avec un fusil à la main, est pas­sée en boucle sur toutes les chaînes de télé­vi­sion, on voit immé­dia­te­ment la dif­fé­rence de trai­te­ment de l’in­for­ma­tion avec le com­men­taire de la chaîne France Info :

Ce que Libération et ses col­lègues n’ou­blie­ront pro­ba­ble­ment pas de vous expli­quer dans son édi­tion de demain [NDLR : lun­di 21 novembre 2021].

Patrice LEMAÎTRE