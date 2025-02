Cette fois-ci Xavier Niel ne peut pas acheter X‑Twitter 🙁

Xavier Niel affiche sa « rĂ©us­site » Ă la Macron, c’est-Ă -dire sa capa­ci­tĂ© Ă faire for­tune. Et qu’im­porte les voies emprun­tĂ©es, ce qui compte c’est de s’en­ri­chir !

Xavier Niel amorce sa for­tune avec le mini­tel rose, ce qui paraĂźt bien loin­tain aujourd’­hui Ă l’heure du tout gra­tuit sur inter­net, y com­pris la por­no­gra­phie. Il est encore lycĂ©en lors­qu’il se lance dans le mini­tel rose. L’annĂ©e sui­vante il arrĂȘte ses Ă©tudes en Maths Sup pour se consa­crer Ă ses affaires por­no­gra­phiques : peep-shows et sex-shops. Il est mil­lion­naire en euros Ă 24 ans.

La Justice n’en­tra­ve­ra pas la « rĂ©us­site » de Xavier Niel. Selon WikipĂ©dia :

Xavier Niel est mis en exa­men et pla­cĂ© en dĂ©ten­tion pro­vi­soire Ă la pri­son de la SantĂ© (Paris) le 28 mai 2004 pen­dant un mois pour proxé­né­tisme aggra­vĂ© et recel d’a­bus de biens sociaux concer­nant un de ses « peep-shows ». Le 30 aoĂ»t 2005, une ordon­nance de non-lieu est ren­due en sa faveur par le juge d’ins­truc­tion Renaud Van Ruymbeke concer­nant les accu­sa­tions de proxé­né­tisme.

Il est condam­nĂ© le 27 octobre 2006 Ă deux ans d’emprisonnement avec sur­sis et Ă 250 000 euros d’a­mende par la 11e chambre du tri­bu­nal cor­rec­tion­nel de Paris pour recel d’a­bus de biens sociaux datant de 2001 Ă 2004 dans un « peep-show » dont il Ă©tait action­naire. La somme per­çue sur trois ans avoi­sine les 200 000 euros. À la suite de cette affaire, Xavier Niel attaque plu­sieurs fois en dif­fa­ma­tion le jour­nal LibĂ©ration et le jour­na­liste Renaud Lecadre, auteur d’articles dans le quo­ti­dien et sur le site liberation.fr Ă©vo­quant ses dĂ©mĂȘ­lĂ©s judi­ciaires. Mais Xavier Niel et la socié­tĂ© Free sont dĂ©bou­tĂ©s sys­té­ma­ti­que­ment lors des pro­cĂšs qui se sont tenus au deuxiĂšme tri­mestre 2008, et condam­nĂ©s Ă ver­ser des dom­mages-inté­rĂȘts Ă LibĂ©ration pour pro­cé­dures abu­sives.

Mais l’argent n’a pas d’o­deur et Xavier Niel pour­suit ses rachats de mĂ©dias. AprĂšs un tour d’es­sai avec Le Nouveau Magazine LittĂ©raire, il est prĂȘt pour s’at­ta­quer au Monde. Ce qu’il entre­prend avec Matthieur Pigasse (qui a ven­du depuis lors ses parts au mil­liar­daire tchĂšque Daniel Kretinsky).

Xavier Niel entre Ă pré­sent dans la danse de Nice Matin car il a enta­mĂ© des nĂ©go­cia­tions exclu­sives avec le groupe Nethys pour lui rache­ter ses parts, sans attendre pour autant l’a­val du quotidien.