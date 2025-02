Candace tient la cadence… [suite]

Le Pouvoir macronien persiste dans le déni

Nous y voyons deux rai­sons pos­sibles :

• Ou bien il n’a pas pris la vraie mesure de cette affaire : sûr de lui, confor­té par ses réus­sites — injec­tion for­cée de la potion expé­ri­men­tale Covid 19, droit à l’a­vor­te­ment ins­ti­tu­tion­na­li­sé, réélec­tion et main­tien au Pouvoir mal­gré l’ab­sence de majo­ri­té, intro­duc­tion de la doc­trine woke dans les écoles et les grandes entre­prises, céré­mo­nie des Jeux Olympiques de Paris, etc. — le Pouvoir macro­nien s’i­ma­gine qu’il vien­dra à bout éga­le­ment de ce pro­blème et mobi­lise ses relais.

• Ou bien il joue la montre : Macron pré­pare son exil, ce qui lui prend plus de temps que pré­vu car le contexte inter­na­tio­nal ne lui est plus favo­rable car des mil­lions de per­sonnes sont à pré­sent infor­mées de l’ex­trême tur­pi­tude du couple pré­si­den­tiel fran­çais. Il a éga­le­ment per­du l’ap­pui de tous les grands chefs d’État.

Nous ver­rons bien com­bien de temps encore, il « tient ».