Bébé cuit au four : la manipulation se dessine

Une bonne par­tie de la pla­nète s’est indi­gnée en décou­vrant les com­por­te­ments sadiques des ter­ro­ristes du Hamas, notam­ment l’histoire épou­van­table de ce bébé retrou­vé cuit à mort dans un four. Ces révé­la­tions, rap­por­tées par tous les médias occi­den­taux, ont pour ori­gine un tweet du jour­na­liste amé­ri­cain Dovid Efune lequel men­tionne pour source le fon­da­teur de l’organisation de secours d’urgence United Hatzalah of Israel, Eli Beer. Un tweet deve­nu viral (vu plus de 10 mil­lions de fois) après avoir été relayé de façon déchi­rante par John Podhortez, chro­ni­queur du New York Post.

Or, il appa­raî­trait que cette atro­ci­té n’ait jamais exis­té, du moins si l’on en croit la rubrique CheckNews(1) du jour­nal Libération. Le quo­ti­dien fran­çais déclare en effet que l’annonce a été reprise et com­plé­tée par un faux compte, très sui­vi, se pré­sen­tant comme éma­nant du Mossad, le ser­vice de ren­sei­gne­ment israé­lien. Dans un post vu 4,5 mil­lions de fois, ce faux compte aurait repris l’horrible récit en y ajou­tant d’autres élé­ments sor­dides tout aus­si dou­teux. Notons au pas­sage que cette pré­su­mée pro­pa­gande a été aus­si­tôt relayée, en France, par Raphaël Enthoven qui effa­ce­ra rapi­de­ment ses messages.

Libération base ses décla­ra­tions sur le fait que plu­sieurs jour­na­listes israé­liens ont ten­té de véri­fier cette affir­ma­tion sans suc­cès et que le compte de « fact-che­cking » israé­lien, FakeReporter, la met car­ré­ment en doute. Selon ces jour­na­listes, le témoi­gnage d’Eli Beer s’exprimant devant la Republican Jewish Coalition, le same­di 28 octobre à Las Vegas, est peu cré­dible. Leur argu­ment prin­ci­pal : « Comment il aurait pu voir cela “de ses yeux” et en sor­tir vivant ? » Ça se tient. Mais ce n’est pas tout : ils font obser­ver qu’auparavant, Eli Beer s’était entre­te­nu avec Joe Biden lors de la visite de celui-ci en Israël et avait expli­qué au Jerusalem Post son inten­tion d’obtenir le sou­tien des diri­geants américains.

Libération pré­cise en outre que le jour­na­liste du Haaretz Chaim Levinson a éga­le­ment affir­mé n’avoir trou­vé aucun fon­de­ment à ce récit qui serait basé sur les seuls pro­pos d’un membre de United Hatzalah of Israel. Par ailleurs, Yossi Landau, res­pon­sable de l’organisation Zaka dans le sud d’Israël qui est inter­ve­nue dans les lieux des mas­sacres et qui a lar­ge­ment témoi­gné des atro­ci­tés com­mises, aurait décla­ré au quo­ti­dien fran­çais, de manière très affir­ma­tive, que cette his­toire n’était « pas vraie ». Enfin, le jeu­di 2 novembre, TF1info a four­ni le témoi­gnage de Mendy Habib, secou­riste et chef d’équipe pour l’organisation Zaka, qui nie avoir eu connais­sance d’une pareille bar­ba­rie : « Il y avait tel­le­ment de choses qui étaient hor­ribles, affreuses et inhu­maines mais je n’ai pas enten­du par­ler d’une chose comme ça ». Ça fait beaucoup.

Voilà donc une his­toire qui com­mence à sen­tir un peu le soufre car elle n’est pas sans rap­pe­ler le mon­tage d’intoxication des opi­nions publiques d’août 1990 pour faire accep­ter la guerre du Golfe. Les ser­vices de pro­pa­gande amé­ri­cains avaient alors inven­té un mas­sacre de nou­veau-nés dans la mater­ni­té de l’hôpital de Koweït City : une infir­mière en larme avait témoi­gné de ces hor­reurs devant le Comité des droits de l’homme du Congrès des États-Unis et avait réus­si à émou­voir ses membres(2). On appren­dra par la suite que cette pseu­do-infir­mière n’était autre que la fille de l’ambassadeur du Koweït aux États-Unis ! Entre temps, cette mys­ti­fi­ca­tion orches­trée par la CIA et le Pentagone avait ser­vi à légi­ti­mer l’invasion mili­taire du Koweït par l’armée américaine.

Se trouve-t-on en pré­sence d’une mani­pu­la­tion com­pa­rable de la part de Tel Aviv ? Bien des soup­çons le laissent à pen­ser aujourd’hui. Mais il fau­dra attendre les résul­tats d’une enquête offi­cielle de Tsahal dont les res­pon­sables ont, pour l’heure, décla­ré ne pas avoir enten­du par­ler d’une telle his­toire. Dans le domaine de la four­be­rie, Israël a déjà mon­tré qu’il n’avait rien à envier au grand frère amé­ri­cain, donc tout est possible.

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »