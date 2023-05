Macron, pervers accompli

Quoi ? Décivilisation ? Il a dit : Décivilisation ? Mais c’est un gros mot « d’ex­trême droite » ! Macron fait usage de ce néo­lo­gisme créé par Renaud Camus qui en a fait un livre en 2011.

Or ce livre fai­sait lui-même suite à La grande décul­tu­ra­tion, autre néo­lo­gisme du même auteur, et publié en 2006.

Déculturation… Décivilisation… La Gauche civi­li­sa­trice n’aime pas ça, et s’emploie à ban­nir Renaud Camus. Il est donc clas­sé à « l’ex­trême droite » pour évi­ter qu’on le lise trop.

Mais Renaud Camus pour­suit sa voie et publie en 2015 : Le Grand Remplacement. Or pour la Police de la Pensée, il n’y a pas de Grand Remplacement. Renaud Camus est donc qua­li­fié de « théo­ri­cien du grand rem­pla­ce­ment ». Comme il y a des théo­ri­ciens du complot.