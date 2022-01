Pas citoyens, mais toujours contribuables

En quelques jours la France a connu un tourbillon de haine et de bêtise de la part de ses élites dirigeantes

Commençons par la plus grosse des âne­ries : celle du Président de la République qui veut déchoir de leur citoyen­ne­té les per­sonnes non-vac­ci­nées. Rappelons ses pro­pos dans Le Parisien du 5 jan­vier 2022 tel­le­ment cela est stu­pé­fiant : « Quand ma liber­té vient mena­cer celle des autres, je deviens un irres­pon­sable. Un irres­pon­sable n’est plus un citoyen. »

De une on ne com­prend pas du tout dans quelle mesure une per­sonne non-vac­ci­née vien­drait mena­cer la liber­té des vac­ci­nés.

Et de deux : c’est en fait exac­te­ment le contraire. Les per­sonnes vac­ci­nées ne se res­pon­sa­bi­lisent pas, suivent aveu­glé­ment toutes les recom­man­da­tions gou­ver­ne­men­tales pour — in fine — n’être pas plus pro­té­gées que les autres, et même moins puisque l’on sait à pré­sent que leurs défenses immu­ni­taires sont amoin­dries pas ces potions hasar­deuses et expé­ri­men­tales(1). Ce seraient alors plu­tôt ces der­nières les moins res­pon­sables à l’ex­cep­tion de ces mil­lions de Français sou­mis à l’in­jec­tion obli­ga­toire sous peine de perdre leur travail.

Quelques jours aupa­ra­vant le vieux rou­tier de la poli­tique, Sébastien Huygue, pré­co­ni­sait très sérieu­se­ment de faire payer les frais d’hos­pi­ta­li­sa­tion aux per­sonnes non-vac­ci­nées. Pour les auto­ri­tés une per­sonne qui ne se sou­met pas ou plus aux vac­ci­na­tions de rap­pel est consi­dé­rée comme non-vac­ci­née. À la pou­belle les deux pre­mières doses. « Le “par­cours vac­ci­nal” n’est plus à jour. » Lire notre article : Les bar­bares sont dans la place du 31 décembre 2021. Par contre ce même Sébastien Huygue, ferme sou­tien de la can­di­da­ture de Valérie Précresse, n’en­vi­sage pas du tout de faire payer leurs frais d’hos­pi­ta­li­sa­tion à tous les immi­grés clan­des­tins qui trouvent bien vite à direc­tion des Urgences sitôt arri­vés sur notre sol. Pas de passe vac­ci­nal pour ces per­sonnes ! Et tous les soins gratuits !

Christian Estrosi ne pou­vait res­ter indif­fé­rent à ce déchaî­ne­ment de haine et de sot­tise, et a tenu à y prendre toute sa part. Son idée à lui, c’est de pri­ver d’al­lo­ca­tions chô­mage les non-vac­ci­nés et de les confi­ner. Pour qu’ils crèvent ? (lire Estrosi, nou­vel algua­zil de Macron du 14 jan­vier 2022). Mais les per­sonnes tou­chées par le chô­mage ont coti­sé sur leur propre salaire (à cela s’a­joutent les coti­sa­tions patro­nales) pour béné­fi­cier d’une aide au cas où ils per­draient leur tra­vail et donc leurs reve­nus. Cet argent leur revient ! En sus du mal­heur qui frappe les per­sonnes qui perdent leur emploi, Estrosi veut les faire cre­ver de faim ! Au pré­texte qu’ils mettent la socié­té en péril ? Mais quel péril ? puisque tout le monde s’ac­corde sur le fait que les injec­tions ne pro­tègent pas du virus(2).

Nos poli­ti­ciens révèlent leur vraie nature : hai­neuse, into­lé­rante, dog­ma­tique et pré­da­trice.

Au nom de quoi ces suppôts de l’oligarchie feraient-ils main basse sur les cotisations des Français ?

Ces coti­sa­tions leur appar­tiennent, c’est leur assu­rance mala­die ou leur assu­rance chô­mage pré­le­vée mois après mois. Et le maire de Nice s’ar­roge le droit d’y faire main basse ! C’est de la pure tyran­nie. Autrement dit : « Vous n’êtes plus citoyens, mais pas pour les impôts et les coti­sa­tions qu’il faut conti­nuer à payer ! » Les élus, plé­tho­riques, n’ont jamais assez d’argent pour finan­cer leurs frasques. Les impôts (la France, cham­pionne du monde des impôts) n’y suf­fi­sant pas, alors ils s’en­dettent encore et encore. L’argent des non-vac­ci­nés n’est pas conta­mi­né et il bon à rafler.

Il y aurait bien une solu­tion : puisque les non-vac­ci­nés ne sont plus des citoyens, qu’ils n’ont plus de droit d’être pris en charge par la socié­té, alors ils pour­raient s’or­ga­ni­ser pour se pas­ser des ser­vices publics de plus en plus coû­teux et de moins en moins bien assu­rés (hôpi­tal, trans­ports en com­mun, école, police, etc.) et se sous­traire de toutes les contri­bu­tions sociales. Les non-vac­ci­nés for­me­raient alors un groupe auto­nome, soli­daire, dyna­mique et responsable.

Une chose se dessine : d’une manière ou d’une autre, les non-vaccinés seront les artisans de la France de demain.

Georges Gourdin

(1) L’Agence euro­péenne des médi­ca­ments appelle à « ne pas sur­char­ger le sys­tème immu­ni­taire par des vac­ci­na­tions répé­tées » [source]

(2) L’OMS cri­tique la ges­tion de la pan­dé­mie à coups de doses de rap­pel, et pré­co­nise l’é­la­bo­ra­tion de vac­cins adap­tés [source]