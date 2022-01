Bientôt chez nous : le « Crédit social »

Et si le passe-vaccinal n’était que le préambule à une imitation du système chinois du « crédit social » ? Explications !

Vous vous êtes habi­tué au fameux QR-code dont la moi­tié des Français igno­rait l’exis­tence pré-cas­tex­te­ment ? Les Chinois en raf­folent, ces petits car­rés sont néces­saires par­tout. Les Chinois ont leur « passe » en per­ma­nence sur eux sur lequel tout est écrit sur leur com­por­te­ment. Les Chinois sont fichés et notés dans une base de don­nées à la dimen­sion de leur pays

Le gou­ver­ne­ment capi­ta­lo-com­mu­niste chi­nois veut à tout prix per­fec­tion­ner à l’ex­trême son éco­no­mie « socia­liste ». Pour cela, il a besoin d’un sou­tien de la popu­la­tion à qui il demande une cer­taine « inté­gri­té socié­tale ». Mais comme tou­jours dans les « démo­cra­ties » com­mu­nistes, même revi­si­tées par le capi­ta­lisme, on ne demande pas au peuple, on exige que tout ce qui émane du Parti unique soit appli­qué au doigt et à l’œil. Toute ten­ta­tive de contes­ta­tion est répri­mée immédiatement.

Pour cela, on a inventé le « Crédit social ». Cela fonctionne un peu comme un permis à points, on peut en gagner, mais on peut en perdre. De quelles manières ?

On a com­men­cé par un réseau de camé­ras de vidéo-sur­veillance à côté duquel celui de la ville de Nice est reje­té à l’é­poque des frères Lumière. Pas ques­tion de jeter un papier par terre, de lais­ser votre chien salir un réver­bère. Vous êtes fil­més et la recon­nais­sance faciale ne vous lais­se­ra aucune chance d’é­chap­per à l’a­mende pré­vue. Amende ins­crite bien sûr tout de suite dans votre fichier. Et si ce n’est pas une camé­ra qui vous dénonce, ce sera votre voi­sin, ou votre voi­sine, ou votre cou­sine, ou un étran­ger qu’im­porte…

Le « cré­dit social » peut ain­si vous faire gagner des points si vous vous com­por­tez confor­mé­ment aux auto­ri­tés, par exemple en dénon­çant des com­por­te­ments déviants, en vous enga­geant dans les œuvres gou­ver­ne­men­tales, en n’ayant pas de décou­vert ban­caire sur une longue période, ou en tres­sant des louanges sur l’ef­fi­ca­ci­té du Président.

À l’in­verse, on peut vous reti­rer des points, si vous cri­ti­quez de manière publique ce der­nier (ou si l’on vous dénonce…), si vous ne faites pas votre auto-cri­tique en cas de pro­cès, si vous appar­te­nez à un groupe dit « sec­taire », si vous vous épan­chez trop sur les réseaux sociaux de manière « suspecte »…

Quel est l’intérêt de ce flicage à grande échelle ?

Et bien si vous êtes bien noté, vous appar­tien­drez à une sorte de caste, ce qui vous per­met­tra d’ob­te­nir des avan­tages maté­riels consé­quents. Coupe-files là où il y a du monde, pro­mo­tions com­mer­ciales ou pro­fes­sion­nelles, taux d’emprunt plus bas, réduc­tions sur les trans­ports, et faci­li­ta­tions d’ins­crip­tions sco­laires ou uni­ver­si­taires.

À l’in­verse, les mau­vais points vous coû­te­ront de l’argent, plus de cré­dits, plus d’ac­cès aux trans­ports en com­mun, plus d’ins­crip­tions pos­sibles dans cer­taines écoles, plus d’ac­cès aux ser­vices sociaux. Ceci dans un pre­mier temps. Si vous insis­tez dans la mau­vaise conduite, votre nom et votre pho­to seront publiés sur des espaces dédiés dans les lieux publics, vos propres contacts ins­crits dans votre télé­phone seront infor­més de votre situa­tion, ce qui leur fera prendre le risque de perdre des points s’ils vous contactent encore…

Les pires récal­ci­trants fini­ront au camp de réédu­ca­tion : le Laogai.