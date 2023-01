À l’approche du maelström

L’Histoire s’accélère devant nos yeux

Chacun per­çoit bien que la civi­li­sa­tion dite occi­den­tale tra­verse une période de fortes tur­bu­lences : crise démo­gra­phique, crise éco­no­mique, inéga­li­tés sociales, la guerre à nos portes, incom­pé­tence et cor­rup­tion des élites diri­geantes, men­songes à tous les étages, mani­pu­la­tion éri­gée en gou­ver­nance, cha­cun pour soi : che­mi­nots, méde­cins, tech­ni­ciens des raf­fi­ne­ries, hauts fonc­tion­naires… et moi, et moi, et moi, école à la ramasse, insé­cu­ri­té. On arrête là.

Nous appro­chons du maelström :