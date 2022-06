Collectif Citoyen 06 présente un projet pour changer de cap à Nice

Communiqué de presse de Collectif Citoyen 06 du 10 juin 2022

Un projet citoyen pour changer de cap à Nice

Le 23 juin, quatre jours après le second tour des Législatives, des Niçois et des Niçoises se ras­sem­ble­ront pour construire ensemble un pro­jet citoyen glo­bal pour chan­ger de cap à Nice.

En effet, mal­gré ses nom­breux atouts, Nice et son ter­ri­toire pré­sentent de grandes vul­né­ra­bi­li­tés, en forte aggra­va­tion, puisque les enga­ge­ments pris par la ville-métro­pole ne sont pas res­pec­tés – année après année – que ce soit en termes de pau­vre­té, pol­lu­tion atmo­sphé­rique, émis­sions de CO 2 , béto­ni­sa­tion, éner­gies renou­ve­lables, trans­ports doux et propres, réno­va­tion éner­gé­tique des bâti­ments, arti­fi­cia­li­sa­tion des sols agri­coles, insé­cu­ri­tés ali­men­taire et éner­gé­tique, sur­tou­risme, déchets, démocratie…

Sur tous ces sujets qui font que la vie quo­ti­dienne des Niçois se dégrade, Nice se retrouve ain­si qua­si­ment sys­té­ma­ti­que­ment dans les pires clas­se­ments des villes de France !

C’est donc autour de ces thèmes essen­tiels pour les Niçois – leur quo­ti­dien, leur san­té, leur envi­ron­ne­ment, leur liber­té, leur sécu­ri­té (au sens large du terme) – qu’au­ra lieu ce débat le jeu­di 23 juin 2022, de 19 à 21 heures à l’Espace Laure Écard (50, bou­le­vard Saint-Roch, en face de l’ar­rêt de tram Saint-Roch).

Enfin un vrai débat citoyen !

En guise d’introduction, Rob Hopkins, le « chef de file de la tran­si­tion des villes », nous adres­se­ra un mes­sage per­son­na­li­sé par vidéo. Puis les thèmes seront abor­dés, autour des enjeux et des solu­tions, par des figures locales comme :

•Jean Stellittano du Secours Populaire,

• Joël Guiot, direc­teur de recherche au CNRS,

• Dr Véronique Mondain, infec­tio­logue au CHU de Nice,

• Geneviève Legay, mili­tante alter­mon­dia­liste niçoise.

Les ‘’vrais” débats étant assez rares depuis la pan­dé­mie, nous vous atten­dons pour cet évé­ne­ment unique, por­teur d’espoir !

Bien cor­dia­le­ment,

pour le Collectif Citoyen 06

