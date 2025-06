Christian Estrosi continue de faire le fanfarru

Suite de notre article Combien de temps Christian Estrosi pour­ra-t-il pava­ner avec le dra­peau israé­lien ? 🇮🇱 du 18 juin 2025

Ce jeu­di 26 juin 2025, Christian Estrosi s’est fina­le­ment confor­mé à la déci­sion du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Nice qui lui ordonne de reti­rer, sous cinq jours, les dra­peaux israé­liens du fron­ton de l’hô­tel de ville, au motif qu’ils contre­viennent au prin­cipe de neu­tra­li­té du ser­vice public. Le tri­bu­nal a esti­mé que, compte tenu de la per­sis­tance de l’affichage depuis le 7 octobre 2023, de l’aggravation du conflit au Proche-Orient et des ten­sions inter­na­tio­nales, ces dra­peaux repré­sen­taient un sou­tien à l’État israé­lien, assi­mi­lé à une prise de posi­tion poli­tique.

Christian Estrosi n’a en rien recon­nu ses torts en dénon­çant une déci­sion « injuste » et a lui-même décro­ché les dra­peaux qu’il a aus­si­tôt rem­pla­cés par un immense cali­cot qui était déjà tout prêt pour faire accroire que son sou­tien ne va pas à Israël mais aux otages rete­nus par le Hamas et à deux otages fran­çais en Iran :

Ainsi donc, parmi tous les malheurs du monde, Estrosi ne retient que le triste sort des otages du Hamas

Sans lui deman­der de prendre part aux ter­ribles épreuves endu­rées par les Palestiniens, le maire de Nice aurait pu — par exemple — expri­mer son sou­tien aux popu­la­tions chré­tiennes du Nigeria, mas­sa­crées par mil­liers par les milices musul­manes :

• Décembre 2024 : envi­ron 150 chré­tiens ont été tués dans des attaques dans la région de la Middle Belt, dont 47 lors d’un mas­sacre le jour de Noël dans l’État de Benue.

• Avril 2025 : plus de 240 chré­tiens ont été tués dans des attaques dans les États de Plateau et Benue, notam­ment lors d’at­taques pen­dant la période de Pâques.

• Le 13 juin 2025 : entre 100 et 200 chré­tiens ont été mas­sa­crés dans une attaque dans l’État de Benue le 13 juin 2025, avec des assaillants criant « Allahu Akbar » et incen­diant des maisons.

Mais il est vrai qu’il n’y a pas de com­mu­nau­té nigé­riane à Nice. Il est vrai aus­si que les Chrétiens de Nice n’é­prouvent aucune empa­thie envers ces Chrétiens afri­cains mas­sa­crés dans la plus totale indifférence.