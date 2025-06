L’Iran : l’un des principaux socles de nos origines indo-européennes

Vous voyez beau­coup de jeunes filles voi­lées et de mol­lahs bar­bus ? Non ! La vidéo d’origine ira­nienne est accom­pa­gnée de ce com­men­taire : « Hier soir, c’é­tait Chaharshanbe-Soori (fête du mer­cre­di) que les Iraniens fes­toient et font la fête alors qu’ils disaient adieu à la der­nière semaine de l’an­née avant l’ar­ri­vée de Norooz (le nou­veau jour et l’ar­ri­vée du prin­temps). Voici à quoi res­sem­blaient les rues de Téhéran… C’est mer­veilleux de voir notre peuple célé­brer mal­gré les dif­fi­cul­tés éco­no­miques.

La jeune géné­ra­tion sait ce qu’elle veut, et la tyran­nie de la reli­gion n’en fait PAS par­tie. »

Les men­songes de l’Occident et de Nétanyahou ain­si que la bêtise et l’i­gno­rance crasses de nos poli­ti­ciens (voir, par exemple, les der­nières posi­tions de Marine Le Pen sur le sujet) nous conduisent tout droit à une guerre mondiale.

Le « régime des Mollahs », qui touche à sa fin, n’aura consti­tué qu’une paren­thèse dans la grande et splen­dide his­toire de l’Iran, topo­nyme qui signi­fie « royaume des Aryens », et une paren­thèse encore plus insi­gni­fiante dans l’histoire fabu­leuse de nos ori­gines, notre cycle qui s’achève ayant débu­té il y a plus de 60 000 ans.

Cette fin de cycle voit s’opposer deux grandes fac­tions(3) qui vont s’affronter dans une guerre impi­toyable : les Traditionalistes contre les Globalistes(4), la véri­té contre le men­songe, la digni­té des cultures anciennes contre l’abjection de notre monde en décomposition.

Si un conflit majeur devait sur­ve­nir, ma place de cœur serait auprès de ces frères et de ces cou­sins que je ne connais pas, cette intui­tion loin­taine, venue « du fond des âges », me le mur­mure, cet héri­tage des ori­gines me le rap­pelle, le sort de cette jeu­nesse ira­nienne encore insou­ciante me l’impose.

Pierre-Émile Blairon