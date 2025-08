La dernière sortie de Zelensky : il appelle à un changement de régime en Russie

Lors d’une inter­view sur RMC le 9 jan­vier 2025, Thierry Breton, ancien com­mis­saire euro­péen, avouait : « Attendons de voir ce qu’il va se pas­ser et pour l’instant, gar­dons notre sang-froid et fai­sons appli­quer nos lois en Europe, lorsque celles-ci risquent d’être cir­con­ve­nues et qu’elles peuvent, si on ne les applique pas, conduire à des inter­fé­rences. On l’a fait en Roumanie, il fau­dra évi­dem­ment le faire, si c’est néces­saire, en Allemagne. »