Juristes pour l’Enfance : un exemple pour la Résistance

Le Conseil d’État donne rai­son à Juristes pour l’enfance face à la HAS(1)

Rappel de la pro­cé­dure menée par Juristes pour l’enfance pour obte­nir la com­mu­ni­ca­tion par la HAS de la com­po­si­tion du groupe de tra­vail :

• Avril 2022 : JPE demande à la HAS de par­ti­ci­per au groupe de tra­vail. La HAS ne répond pas ;

• Avril 2023 : JPE demande à la HAS et au Ministère de la san­té la com­mu­ni­ca­tion de la com­po­si­tion du groupe de tra­vail. La HAS ne répond pas ;

• Juin 2023 : JPE sai­sit la Commission d’ac­cès aux docu­ments administraIfs (CADA). Celle-ci inter­roge la HAS qui confirme son refus de com­mu­ni­quer la com­po­si­tion du groupe de tra­vail ;

• Juillet 2023 : la CADA rend son avis esti­mant que la HAS doit com­mu­ni­quer la com­po­si­tion. JPE sai­sit le Tribunal admi­nis­tra­tif de Montreuil ;

• Février 2024 : Le Tribunal donne rai­son à JPE. Il enjoint à la Haute auto­ri­té de san­té de com­mu­ni­quer à l’associaIon la com­po­si­tion du groupe de tra­vail dans un délai d’un mois ;

• Mars 2024 : la HAS refuse de s’exécuter et JPE doit sai­sir à nou­veau le Tribunal administraIf de Montreuil d’une demande d’exécution de la mesure. En réponse, la HAS sai­sit le Conseil d’État d’une demande de sur­sis à exé­cu­tion accor­dé en octobre 2024 ;

• 29 juillet 2025 : le Conseil d’État donne rai­son à Juristes pour l’enfance. La HAS devait com­mu­ni­quer à l’association, à sa demande, la com­po­si­tion du groupe de tra­vail. Celle-ci ne consti­tuait pas un docu­ment pré­pa­ra­toire et les noms, pré­noms et qua­li­té des membres du groupe ne sont pas des infor­ma­tions confidentielles.

[lire le com­mu­ni­qué com­plet ici]