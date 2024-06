Qu’il nous soit per­mis de rap­pe­ler que le Général de Gaulle, acteur de pre­mier plan de la Seconde Guerre mon­diale, n’a jamais vou­lu par­ti­ci­per à l’une quel­conque des com­mé­mo­ra­tions du débar­que­ment de Normandie par les Anglo-Saxons du 6 juin 1944, que ce fût son 5e, son 10e, son 15e ou son 20e anniversaire.

En 1964, en pré­pa­ra­tion du 20e anni­ver­saire, de Gaulle est pré­sident de la République et béné­fi­cie d’une incons­tes­table renom­mée mon­diale. Son Premier ministre, Georges Pompidou(1), l’homme de Rothschild de l’é­poque, manœuvre pour que de Gaulle change d’a­vis. En vain. Il dira à Alain Peyrefitte : « Le débar­que­ment du 6 juin, ç’a été l’af­faire des Anglo-Saxons, d’où la France a été exclue. Ils étaient bien déci­dés à s’ins­tal­ler en France comme en ter­ri­toire enne­mi. Vous vou­driez que j’aille com­mé­mo­rer leur débar­que­ment, alors qu’il était le pré­lude à une seconde occu­pa­tion du pays ? Non, non, ne comp­tez pas sur moi. » De Gaulle dira aus­si : « Vous croyez que les Américains et les Anglais ont débar­qué en Normandie pour nous faire plai­sir ? »