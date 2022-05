Ukraine : c’est bien le choc des civilisations

La confé­rence orches­trée par Culture Populaire avec la pré­sence du « Trio de choc », Youssef Hindi, Pierre-Antoine Plaquevent et Xavier Moreau, a bat­tu tous les records de par­ti­ci­pa­tion. Et pour­tant les ins­crip­tions ont dû être gelées eu égard à la taille de la salle. Les pri­vi­lé­giés qui s’é­taient ins­crits à temps et ont pu entrer dans cette salle archi-comble, n’ont pas été déçus.

Culture Populaire a par­fai­te­ment maî­tri­sé la tech­nique avec un sans-faute pour le duplex avec Moscou. Xavier Moreau sur grand écran en direct avec une qua­li­té de son et d’i­mage par­faite : le public a appré­cié.

Ce sera lui le pre­mier des trois confé­ren­ciers qui entame les inter­ven­tions. Celles-ci furent enre­gis­trées par Culture Populaire et nous ne man­que­rons pas de les relayer sur Nice Provence Info dès qu’elles seront disponibles.

Xavier Moreau

Le géo-poli­to­logue saint-cyrien a retra­cé de façon pas­sion­nante l’his­toire de ce ter­ri­toire qui a le mal­heur de se trou­ver au point de fric­tion d’en­jeux stra­té­giques ou idéo­lo­giques qui le dépassent. Cela com­mence par la riva­li­té entre Rome et Byzance, les chré­tien­tés occi­den­tale et orien­tale et cela se cris­tal­lise aujourd’­hui par un conflit entre l’Occident sous domi­na­tion états-unienne et la Russie, avec le sou­tien des BRICS, en pas­sant par la phase « ban­dé­riste », pré-nazie, qui n’est pas ter­mi­née, quoi qu’en dise Macron.

Intervention lim­pide, struc­tu­rée, convain­cante qui a fas­ci­né l’au­di­toire.

Le confé­ren­cier a répon­du aux ques­tions avec pré­ci­sion sauf à une ques­tion très per­ti­nente rela­tive aux Khazars puisque nous sommes ici en plein ter­ri­toire kha­zar (lire L’Empire kha­zar et les ori­gines du peuple juif du 8 avril 2022). Xavier Moreau a élu­dé le sujet en expli­quant qu’il ne l’a pas étu­dié. Il a tou­te­fois pré­ci­sé qu’il connais­sait de nom­breux juifs ukrai­niens qui ont peur et craignent de nou­veaux pogroms car les Ukrainiens pour­raient leur faire payer les éga­re­ments sui­ci­daires de Zelinsky, qui se reven­dique juif.

Pierre-Antoine Plaquevent

L’auteur, confé­ren­cier, fon­da­teur du site Strategika, est inter­ve­nu sur un thème qu’il déve­loppe dans son der­nier livre, Mortalité vac­ci­nale et dépo­pu­la­tion :

Fin connais­seur de l’o­li­gar­chie, auteur notam­ment de l’ou­vrage de réfé­rence Soros et la socié­té ouverte : Métapolitique du glo­ba­lisme, tra­duit en plu­sieurs langues, Pierre-Antoine Plaquevent n’a aucune dif­fi­cul­té à mon­trer que cette oli­gar­chie com­plote de façon réso­lue et à peine voi­lée à la réduc­tion de la popu­la­tion mon­diale. Ces influen­ceurs majeurs des orien­ta­tions des poli­tiques en Occident, agissent de leur mieux pour réduire la popu­la­tion pla­né­taire à 1 mil­liard d’être humains, le « mil­liard doré ».

Nice Provence Info a bien vite aler­té ses nom­breux lec­teurs sur l’embrouille de la fausse pan­dé­mie de Covid qui a pour but de vac­ci­ner pour ficher et eutha-nazier les Français. Nous sommes bien d’ac­cord. Oui, mais…

est-ce parce que c’est l’o­li­gar­chie qui l’a­vance que c’est faux ? Pierre-Antoine Plaquevent jette le bébé avec l’eau du bain.

Si Bill Gates ou Klaus Schwab annoncent que la popu­la­tion humaine est trop nom­breuse, ont-ils néces­sai­re­ment tort car ce sont des com­plo­teurs maté­ria­listes ? Nous pen­sons, à Nice Provence Info, que nous sommes effec­ti­ve­ment trop nom­breux sur notre pla­nète, et pour autant nous com­bat­tons les com­plots eugé­nistes de l’o­li­gar­chie. Celle-ci en effet prône la réduc­tion de la popu­la­tion en Europe, et dans le même temps, encou­rage l’af­flux mas­sif de popu­la­tions exo­gènes. L’Europe, conti­nent le plus peu­plé au niveau de la den­si­té de popu­la­tion, auto­ré­gule sa démo­gra­phie depuis plus d’un siècle, pour se voir affli­gée des sur­plus démo­gra­phiques des conti­nents afri­cains et asia­tiques.

Cette stra­té­gie qui cible l’Europe semble échap­per au conférencier.

Youssef Hindi

Ce der­nier reca­drait la confé­rence sur les enjeux géo­po­li­tiques que la crise ukrai­nienne révèle en posant cette ques­tion, à laquelle il répon­dra lui-même au cours de son expo­sé : com­ment le monde qui se dit libre en est-il arri­vé à être l’al­lié des Ukronazis ?

Auteur de plu­sieurs ouvrages de réfé­rence sur le choc des civi­li­sa­tions et le mes­sia­nisme, Youssef Hindi, tout comme Xavier Moreau, voit dans la crise actuelle en Ukraine des enjeux cultu­rels et civi­li­sa­tion­nels pro­fonds. Pour résu­mer (en atten­dant la publi­ca­tion de la vidéo de son inter­ven­tion), l’Ukraine est le champ de bataille des forces « inéga­li­taires » — l’Occident anglo-saxon — et « éga­li­taires » — la Russie.

En bref…

le pro­tes­tan­tisme a intro­duit la notion de grâce divine : Dieu a créé des élus et des dam­nés. En ce sens il est en phase avec le Talmud. Les bour­geois de l’Allemagne du nord ont bien vite adhé­ré à cette idéo­lo­gie dis­si­dente qui leur donne bonne conscience. Il existe des êtres élus et donc des peuples élus, par Dieu. Et par suite des êtres dam­nés et des peuples dam­nés, par Dieu tou­jours. Les enfants sont punis des fautes de leurs pères, tout comme ils sont récom­pen­sés de leurs mérites. Le pro­tes­tan­tisme est inéga­li­taire et valide le droit d’aî­nesse et l’hé­ri­tage dis­cré­tion­naire notam­ment.

Ce schisme s’est pro­pa­gé au Royaume Uni (Cromwell), puis en Amérique du nord (Mayflower et les Pères pèle­rins). Tandis que l’Europe du sud, catho­lique, reste éga­li­taire. La France per­dra cette empreinte catho­lique éga­li­taire avec la Révolution qui cas­se­ra l’Église.

Youssef Hindi voit dans le nazisme la laï­ci­sa­tion du pro­tes­tan­tisme.

Les États-Unis n’ont pas eu de dif­fi­cul­té à s’ap­puyer sur les forces nazies ban­dé­ristes pour lan­cer une guerre contre la Russie.

Nous invi­tons tous nos lec­teurs à suivre la vidéo de l’in­té­gra­li­té de cette confé­rence dès qu’elle sera en ligne sur Culture Populaire et Nice Provence Info.

Georges Gourdin