Ma semaine d’observation de l’info (29 mai 2022)

Dimanche 22 mai 2022

La cam­pagne offi­cielle pour les légis­la­tives n’est pas encore lan­cée. C’est pour­quoi les temps de parole sont, com­ment dire… plu­tôt lâches selon les sup­ports média­tiques. L’Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique (l’Arcom), le gen­darme de l’au­dio­vi­suel fran­çais, vient jus­te­ment de publier un rap­port qui peut nous éclai­rer à bien des égards. Celui-ci concerne les pre­mières semaines post-pré­si­den­tielles, ain­si que les règles que doivent res­pec­ter les médias.

Par exemple, pour la période du 2 au 13 mai, si on addi­tionne le trio France Inter, Culture, et Info, le par­ti de Jean-Luc Mélenchon a béné­fi­cié d’un temps d’an­tenne de plus de 3 heures. Pour les chaînes de télé­vi­sion (France 2, France 3, France 5 et France Info), le total monte à 4 h 40. Soit près de 7 h 40 d’an­tenne contre, par exemple, moins de 3 heures pour Renaissance (le par­ti d’Emmanuel Macron) et 1 h 56 pour le Rassemblement National, les deux par­tis fina­listes de la pré­si­den­tielle, quand même !

Éric Zemmour a lui, béné­fi­cié de 24 secondes sur France Inter dans la même période, mal­gré ses 7 % des voix.

Sur les petites chaînes de TV, la ten­dance est pra­ti­que­ment la même : sur BFM, LFI a obte­nu 1 h 41 contre 33 minutes pour Renaissance, 23 minutes pour le Rassemblement National et 18 minutes pour Les Républicains.

Chez LCI même constat : 1 h 33 minutes pour LFI, 24 minutes pour Renaissance, 6 minutes pour le RN et seule­ment 39 secondes pour LR.

La seule chaîne qui res­pecte (sans pro­por­tion­na­li­té) l’ordre d’ar­ri­vée de la pré­si­den­tielle est sans sur­prise CNews : plus de 2 heures pour Renaissance, 1h 50 pour le RN et 1h 45 pour LFI, Reconquête sui­vant avec 1h09.

Lundi 23 mai 2022

Contrairement à ce que sou­hai­taient Joe Biden et les USA, ain­si que leur caniche euro­péen, la Russie se frotte les mains : sa pro­duc­tion de pétrole repart à la hausse.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu comme consé­quence immé­diate un pseu­do embar­go sur le pétrole russe de l’Europe sur injonc­tion des USA (qui en ont pro­fi­té pour revendre leleur à la place). La pro­duc­tion locale a donc for­te­ment chu­té les pre­mières semaines, mais un peu plus de deux mois plus tard, la ten­dance s’est inver­sée.

En avril, face aux sanc­tions éco­no­miques et à un manque de clients, la Russie a été contrainte de pro­duire un mil­lion de barils de pétrole en moins chaque jour.

En mai, ce sont 200 000 à 300 000 barils sup­plé­men­taires qui sont pro­duits chaque jour.

Cela en par­ti­cu­lier grâce aux clients asia­tiques qui n’hé­sitent pas à aug­men­ter leurs com­mandes de pétrole russe, pro­fi­tant des bas tarifs pra­ti­qués.

Mais ils ne sont pas les seuls, puisque la Russie uti­lise un stra­ta­gème effi­cace :

le pétrole est d’a­bord envoyé vers d’autres mar­chés, avant d’être réex­pé­dié vers l’Europe. Certains médias ont éven­té le « truc » uti­li­sé : on mélange 49,99% de pétrole russe avec 51,01% de pétrole d’une autre pro­ve­nance, de sorte que le pro­duit ne soit pas estam­pillé comme russe. Ou bien le brut russe peut être raf­fi­né en Inde, il est alors impos­sible d’en déter­mi­ner l’o­ri­gine.

Le groupe pétro­lier Shell a été accu­sé par des médias d’a­voir recours à ces procédés…

Mardi 24 mai 2022

La der­nière mala­die à la mode, c’est la variole du singe. Sans rire, c’est la der­nière trou­vaille qui va sans doute pous­ser les auto­ri­tés sani­taires à nous invi­ter à nous faire vac­ci­ner… bien que la plu­part des per­sonnes infec­tées gué­rissent spon­ta­né­ment dans les deux à quatre semaines, sans trai­te­ment spé­ci­fique.

Les États-Unis, tou­jours à la pointe, se pré­parent à vac­ci­ner les per­sonnes ayant été en contact proche avec des patients atteints de cette « nou­velle » mala­die. Celle-ci n’est pour­tant pas vrai­ment une incon­nue puis­qu’elle est réper­to­riée en Afrique depuis de longues années. Mais ce qui intrigue et pré­oc­cupe les experts est l’ap­pa­ri­tion simul­ta­née de cas dans de nom­breux pays, notam­ment en Europe, sans qu’ils soient asso­ciés à des retours de pays d’Afrique où la mala­die est endé­mique.

Autre élé­ment inté­res­sant à prendre en compte, l’an­cien chef du ser­vice des urgences de l’OMS, David Heyman, a décla­ré « Des orgies homo­sexuelles de masse en Espagne et en Belgique ont pro­vo­qué la pro­pa­ga­tion du mon­key­pox en Europe ». Et de fait, les auto­ri­tés espa­gnoles enquêtent déjà sur un lien pos­sible entre une « gay pride » de 80 000 mili­tants LGBT aux Canaries et des orgies gays dans un sau­na à Madrid. Les gou­ver­ne­ments espa­gnol et por­tu­gais pensent que la plu­part des infec­tions à mon­key­pox en Europe sont cau­sées par des rap­ports sexuels entre hommes.

On se sou­vient de la manière dont les non-vac­ci­nés contre le Covid ont été mon­trés du doigt, ostra­ci­sés, emmer­dés même, par le chef de l’é­tat lui-même, sans qu’on puisse leur attri­buer une quel­conque res­pon­sa­bi­li­té dans la pro­pa­ga­tion de la mala­die.

Aura t‑on de la même manière une dénon­cia­tion des pra­tiques sexuelles contre nature ? La rai­son sani­taire pour­rait y être invo­quée. Mais, comme déjà à l’é­poque du Sida, l’es­sen­tiel pour l’OMS est ne pas stig­ma­ti­ser et mettre en garde contre l’ho­mo­pho­bie et le racisme !

Personne n’i­ma­gi­ne­rait pour­tant un confi­ne­ment de la popu­la­tion LGBT ou leur inter­dic­tion d’al­ler au ciné­ma, au res­tau­rant, dans les salles de sport…

Mais ceci n’est qu’un début… on nous pro­met pour très bien­tôt d’autres virus aus­si dangereux :

Diphtérie de la crevette Varicelle de la girafe Scarlatine du chameau Gingivite du boa Sinusite du rat Variole du singe Acné de la coccinelle Bronchite du crapaud Coqueluche de la grenouille Peste du dindon Raideurs mus­cu­laires de la pieuvre Rhinopharyngite de la chenille Rougeole de la sauterelle Diarrhée du têtard Rubéole du cafard Laryngite de l’oie Oreillons du hérisson Otite de l’escargot Paludisme de la souris Tétanos du corbeau Typhoïde du pigeon Typhus de la limace

Mercredi 25 mai 2022

Un homme a été agres­sé avant-hier soir et s’est fait déro­ber sa montre de luxe à Juan les Pins vers 1h30 du matin, dans un bar tou­ris­tique situé sur le bou­le­vard Édouard-Baudoin, par deux indi­vi­dus. Les deux voleurs gan­tés étaient munis d’un fusil à pompe selon les pre­miers élé­ments. Ils ont asper­gé la vic­time de gaz lacry­mo­gène avant de lui arra­cher sa montre de marque Richard Mille, esti­mée à 250 000 euros. La vic­time a reçu des coups mais n’a été que légè­re­ment bles­sée. Les agres­seurs ont ensuite pris la fuite à bord d’une voi­ture bien enten­du faus­se­ment imma­tri­cu­lée.

Samedi matin déjà, un autre homme s’est lui aus­si fait déro­ber sa montre dans la même ville, en pleine rue, vers 8h30. La vic­time de 73 ans a d’a­bord été abor­dée par cinq incon­nus en voi­ture qui cher­chaient leur che­min. Le sep­tua­gé­naire le leur a indi­qué. Quelques minutes plus tard alors qu’il pour­sui­vait son che­min à pied, un homme a sur­gi dans son dos et lui a arra­ché sa montre Patek Philippe, esti­mée à 40 000 euros, avant de dis­pa­raître.

Ces deux faits divers, incroya­ble­ment rap­pro­chés par la date, nous mettent en pré­sence de deux consta­ta­tions.

1) On n’hé­site plus, dans notre socié­té, à bra­quer avec une arme d’hon­nêtes gens qui ne demandent rien à per­sonne. Où est le temps où les habi­tants de la même région lais­saient sur le trot­toir, une assiette avec des figues ou des cerises, dans laquelle les pas­sants se ser­vaient et pour les­quelles ils lais­saient une petite somme ? Aujourd’hui les figues et les cerises dis­pa­raî­traient, mais avec elles les assiettes l’argent et la chaise ! C’est sans doute cela dont Macron par­lait quand il disait ne pas regret­ter « la France des ancêtres » ?

Loin de moi l’i­dée d’ac­cep­ter cette manière de faire, ou de tolé­rer le moindre vol. Mais…

2) on peut se poser légi­ti­me­ment quelques ques­tions après un tel fait divers. Porter au poi­gnet une montre de ce prix peut confé­rer à son pro­prié­taire une réelle fier­té ou satis­fac­tion, tout comme rou­ler en voi­ture de luxe. Mais celle-ci donne t‑elle une heure plus juste qu’une montre à 10 balles ? À l’heure où la France pleure son pou­voir d’a­chat, où quan­ti­té de pro­fes­sions sont mal payées, on peut s’a­per­ce­voir que cer­tains ont lar­ge­ment de la marge finan­ciè­re­ment, et que sou­hai­ter une socié­té plus juste n’est pas un crime de lèse macro­nisme. Cela aurait évi­té à Coralie Dubost (ex-ministre) de se faire voler sa montre dans les mêmes condi­tions, ou à Julien Dray, ancien ponte socia­liste de se faire épin­gler pour des achats de montres de luxe qu’il « collectionne ».

Jeudi 26 mai 2022

Nouvelle tue­rie au Texas USA ! Cette fois, ce sont 19 enfants de moins de 10 ans qui ont per­du la vie sous les balles d’un fou furieux.

Personne ne peut res­ter indif­fé­rent et se taire devant un tel acte qu’il faut dénon­cer avec le plus de force pos­sible afin d’é­vi­ter que cela ne se repro­duise.

Mais sachons pour­tant rai­son gar­der sur un cer­tains nombre de points.

Tout d’a­bord la polé­mique qui éclate au sujet du rôle de la police. Comme en France, la police a tou­jours tort. Si elle agit et qu’elle « neu­tra­lise » le cou­pable, c’est le délire des « forces de Progrès » comme après l’af­faire du Pont Neuf il y a quelques semaines où c’est le poli­cier qui a fini en garde à vue. Et je ne parle même pas de l’af­faire Georges Floyd ! Cette fois la police est accu­sée de n’a­voir pas agi. Ou du moins trop tard. Il fau­dra quand même expli­quer un jour com­ment elle doit se com­por­ter…

Ensuite, la per­son­na­li­té du tueur. Lors de la der­nière tue­rie, il n’y a pas si long­temps, c’est sur l’o­ri­gine de l’as­sas­sin que les jour­naux du monde entier se sont lâchés. Vous pen­sez bien, un blanc qui tue des noirs… Cette fois, le tueur est d’o­ri­gine his­pa­nique, un brin pau­mé et inver­ti comme le montre la pho­to, il n’y aura donc aucune charge jour­na­lis­tique contre lui.

Rappelons qu’il y a une ving­taine d’an­nées, un cer­tain Richard Durn, élu EELV et ancien membre du PS, tuait huit édiles de Nanterre et en bles­sait griè­ve­ment qua­torze autres, lors d’une séance du conseil muni­ci­pal, avec une arme déte­nue léga­le­ment. Personne à l’é­poque n’a son­gé à faire por­ter le cha­peau aux Verts ou aux Roses ! Mais il était du bon côté de la poli­tique.

Troisièmement, la polé­mique au sujet du port d’armes, qui est, comme tout le monde le sait, libre aux États Unis, va une fois de plus rebon­dir. Beaucoup, à com­men­cer par le pré­sident amé­ri­cain lui-même, sou­hai­te­raient sup­pri­mer ce droit pour­tant ins­crit dans la consti­tu­tion US. Et la grande majo­ri­té des Américains y est très atta­chée. Mais ce droit à être armé est-il vrai­ment la cause de ces tue­ries récur­rentes ? Les citoyens suisses sont armés, et il n’y a pas de tue­rie. Les Israéliens sont armés, il n’y a pas de mas­sacres inutiles, mais ils peuvent se défendre. En France, les seuls qui sont armés, ce sont les racailles des ban­lieues, là où l’on se pro­cure une Kalashnikov plus faci­le­ment qu’un timbre. Demandez aux Marseillais…

Si l’on accep­tait d’ar­mer les habi­tants, la socié­té serait-elle plus sûre ? La ques­tion mérite au moins d’être posée, c’est ce que fait depuis plu­sieurs années l’ARPAC (Association pour le réta­blis­se­ment du port d’arme citoyen).

Au Brésil, c’est une scène à peine croyable qui a été fil­mée par une camé­ra de sur­veillance. Devant une école, alors qu’un voleur armé mena­çait les mères de famille, l’une d’entre elles, qui était armée.… lui a tout sim­ple­ment tiré des­sus ! Que se serait-il pas­sé autrement ?