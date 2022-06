Mauvais copieur !

Dans les deux cas, j’ai inter­pel­lé — très poli­ment — le res­pon­sable du maga­sin, pour — tou­jours très aima­ble­ment — signa­ler qu’il conve­nait d’é­crire non pas « leurs achats », mais « ses achats ». Incompréhension dans les deux cas : quoi ? « leurs », « ses » ? C’est quoi la différence ?

J’avais l’im­pres­sion de par­ler latin. Mais bien­tôt s’ex­pri­mer en fran­çais avec la maî­trise de sa gram­maire fera de vous un latiniste.

L’école pro­meut l’i­déo­lo­gie trans­genre. Nous l’a­vons vu :

On ne dis­tingue déjà plus le genre. À pré­sent on ne dis­tingue pas non plus le nombre.

Massimo Luce