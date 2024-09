La France a tué Kamilya

La Direction de l’information légale et admi­nis­tra­tive (atta­ché au Premier ministre) a récem­ment rap­pe­lé (en octobre 2023) :

Devoirs de réserve, de dis­cré­tion, de neu­tra­li­té et secret pro­fes­sion­nels dans la fonc­tion publique

Vous êtes agent public (fonc­tion­naire ou contrac­tuel), vous êtes sou­mis aux devoirs de réserve et de neu­tra­li­té, à une obli­ga­tion de dis­cré­tion pro­fes­sion­nelle et, dans cer­tains cas, vous êtes tenu au secret pro­fes­sion­nel. Nous vous détal­lons ici en quoi consistent ces dif­fé­rentes obli­ga­tions.