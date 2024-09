Abraham Lincoln, grand sage, disait : « Le silence devient un péché lorsqu’il prend la place qui revient à la pro­tes­ta­tion et, d’un homme, il fait alors un lâche. »

Pour expier son impuissance, le maire invite ses ouailles au silence

La minute de silence, c’est le silence des agneaux qu’on égorge… Et ça continue !

Non, Madame, c’est un délin­quant mul­ti­ré­ci­di­viste cap­ver­dien qui a tué votre mari, à cause d’une Justice sui­ci­daire et avec la com­pli­ci­té des élus de notre République génocidaire.

Michel Lebon