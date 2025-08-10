Trump part en Alaska négocier une porte de sortie

Mis à part chez certains esprits sectateurs ou manipulateurs, la guerre déclarée par l’OTAN à la Russie a fait long feu

Dès le lan­ce­ment de ce plan en 2014 dans sa phase finale, l’OTAN, sûre d’elle et domi­na­trice, a com­mis l’ir­ré­pa­rable erreur de sous-esti­mer la Russie, et son dirigeant.

Non seule­ment la Russie a tenu bon sur le plan mili­taire, mais éga­le­ment sur le plan éco­no­mique puisque les « sanc­tions éco­no­miques » l’ont inci­tée à déve­lop­per son auto­no­mie indus­trielle et ali­men­taire. La rapine par l’Occident des avoirs russes a détruit la confiance de la pla­nète envers le dollar.

Les BRICS ont connu un essor qu’ils n’es­comp­taient même pas.

Joueur de poker, Donald Trump disait à Volodymyr Zelensky qu’il n’a­vait « pas de cartes ».

Mais Trump, lui, quelles sont ses cartes face à Poutine ?

De sur­croît Trump est fra­gi­li­sé par les « dos­siers Epstein » dont il n’ar­rive pas à se dépa­touiller. N’oublions pas non plus le conflit au Moyen Orient où Trump a embour­bé les États-Unis alors qu’il annon­çait une paix en 15 jours.

Un bon joueur de poker peut ren­ver­ser la par­tie même s’il n’a pas de jeu. C’est le cas de Trump. Son pro­blème, c’est que Poutine ne joue pas au poker, mais aux échecs. Ce der­nier n’est pas Ursula von der Leyen qui s’est fait bala­der par Trump qui nous a four­gué 750 mil­liards de dol­lars d’hy­dro­car­bures américains.

Poutine n’est pas du tout impres­sion­né par la pan­to­mime du cow-boy de la Maison Blanche.

Trump a lan­cé fin juillet un ulti­ma­tum de 50 jours à Poutine pour un ces­sez-le-feu en Ukraine, sinon « vous allez voir ce que vous allez voir ! ». Poutine n’a pas bou­gé le petit doigt. Alors Trump a fixé cet ulti­ma­tum au 8 août 2025. Mais pour Qui se prend-il pour s’a­dres­ser ain­si la Russie ? Ici encore Poutine n’a pas bou­gé le petit doigt. Tout juste si le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a annon­cé que la Russie avait « pris acte » de ce nou­vel ultimatum.

Deux cultures s’af­frontent, deux mondes s’af­frontent ce que démontre régu­liè­re­ment Pierre-Émile Blairon dans nos colonnes, notam­ment dans Traditionalistes contre glo­ba­listes : le grand cham­bar­de­ment pla­né­taire (22 février 2024).

Poutine se ren­dra en Alaska avec l’i­dée que la Russie est mal­trai­tée en Occident depuis 1945 car son impli­ca­tion dans l’a­néan­tis­se­ment du régime nazi, notam­ment par le sacri­fice de près de 9 mil­lions de Russes, reste déli­bé­ré­ment occul­té, jus­qu’au men­songe(1).

C’est Poutine qui a les cartes en main

Malgré son outre­cui­dance Trump ne peut l’i­gno­rer. Habile stra­tège, le maître du Kremlin pro­po­se­ra une porte de sor­tie au cow-boy de la Maison Blanche afin de ne pas repar­tir sur 50 ans de frus­tra­tions et de conflits. Laquelle ? Wait and see !