Nos dirigeants européens sont-ils des créatures façonnées par les derniers nazis survivants ?

• Un grand nombre de ces hauts fonc­tion­naires nazis ont inté­gré les struc­tures de l’Union euro­péenne nais­sante tels Walter Hallstein, ancien pré­sident de la Commission euro­péenne.

• Ces digni­taires ont pro­po­sé à leur suc­ces­sion des jeunes gens qui, pour beau­coup, avaient été for­més par les Américains dans le cadre du pro­gramme « Young lea­ders », ou qui appar­te­naient déjà à des entre­prises amé­ri­caines comme Emmanuel Macron, un Young lea­der deve­nu asso­cié de la banque Rothschild(3).

• Des Français à la solde des Américains ont occu­pé, tout comme les anciens nazis, de hautes fonc­tions au cœur même de l’Union euro­péenne, comme Jean Monnet, consi­dé­ré comme l’un des « pères » de la construc­tion européenne.

L’Union euro­péenne : nous par­lons d’un regrou­pe­ment d’États effec­tué par un orga­nisme qui ne rend de comptes à per­sonne, une assem­blée non démo­cra­tique puisque repré­sen­tée uni­que­ment par des diri­geants non élus, tel que ce tota­li­ta­risme a vrai­ment exis­té depuis la Révolution fran­çaise qui a été l’exemple ini­tial et l’initiatrice de tous les États tota­li­taires qui ont sui­vi et dont j’ai don­né des exemples plus haut.

J’ai consa­cré un cha­pitre, « L’avenir de l’Europe vu par deux Russes », Alexandre Zinoviev (1922−2006) et Vladimir Boukovsky (1942−2019), dis­si­dents à l’époque du com­mu­nisme, dans mon livre La Roue et le Sablier(4), paru en 2015, pour évo­quer leurs mises en garde, fortes de ce qu’ils ont alors vécu.

Boukovsky disait en 2006 : « Il va y avoir un effon­dre­ment de l’Union euro­péenne tout comme l’Union sovié­tique s’est effon­drée. Mais n’oubliez pas que, quand ces choses s’effondrent, elles laissent entrer une telle dévas­ta­tion qu’il faut une géné­ra­tion pour s’en remettre. Pensez seule­ment à ce qui se pas­se­ra s’il arrive une crise éco­no­mique. Les récri­mi­na­tions entre nations seront immenses. Ça pour­rait mener à une explo­sion. Regardez l’immense nombre d’immigrants du tiers-monde vivant main­te­nant en Europe. Cela a été encou­ra­gé par l’Union euro­péenne. Que se pas­se­ra-t-il avec eux s’il y a un effon­dre­ment éco­no­mique ? Nous aurons pro­ba­ble­ment, comme en Union sovié­tique à la fin, tel­le­ment d’affrontements eth­niques que cela donne le ver­tige. […] C’est pour­quoi, et je suis très franc là-des­sus, plus tôt nous en fini­rons avec l’UE, mieux cela vau­dra. Plus tôt elle s’effondrera, moins il y aura de dégâts pour nous et pour les autres pays. Mais nous devons faire vite parce que les euro­crates agissent très rapi­de­ment. Il sera dif­fi­cile de les vaincre. »

Voilà qui paraît être un canu­lar : une struc­ture éta­tique qui res­semble à l’Union sovié­tique mais qui est diri­gée par d’anciens nazis ?

Voici ce que disait encore Boukovsky : « Si vous par­cou­rez toutes les struc­tures et tous les traits de ce monstre euro­péen émer­geant, vous remar­que­rez qu’il res­semble de plus en plus à l’Union sovié­tique. L’Union sovié­tique était un État diri­gé par l’idéologie. L’idéologie d’aujourd’hui de l’Union euro­péenne est sociale-démo­crate, éta­tiste et, en grande par­tie, poli­ti­que­ment cor­recte.»

Curieux mélange des genres : une « idéo­lo­gie sociale-démo­crate » qui, on le voit bien, se serait trans­for­mée en quelques années en un État au-des­sus des États qui le com­posent, une struc­ture tota­li­taire et bru­tale, sans aucune légi­ti­mi­té popu­laire, puisque gérée par des gens non élus ?

Comment en sommes-nous arrivés à cette situation ubuesque ?

Personne n’aurait pu ima­gi­ner que les der­niers repré­sen­tants du par­ti nazi fon­dé par Hitler, ou leurs ava­tars, conquer­raient l’Europe 80 ans après la fin de la deuxième guerre mon­diale, une guerre qu’ils croyaient avoir per­due, et que ce même par­ti nazi rem­pla­ce­rait sur le plan éthique, voire doc­tri­nal, et d’une manière si effi­cace, le par­ti com­mu­niste de l’URSS, au point de le dépas­ser dans tout ce qu’il avait de plus odieux pour des Européens de souche atta­chés à péren­ni­ser leur Histoire, leur ter­roir, leurs cou­tumes et leurs tra­di­tions.

Il est dif­fi­cile d’expliquer d’une manière per­ti­nente les moti­va­tions de ces indi­vi­dus qui ont fait qu’ils ont don­né nais­sance à ce « monstre », l’Union euro­péenne, comme l’appelle Boukovsky.

Les évé­ne­ments qui se sont pro­duits avant, pen­dant et après la deuxième guerre mon­diale ont tel­le­ment mar­qué cer­tains acteurs de ces évé­ne­ments qu’on a vu appa­raître des com­por­te­ments qui res­semblent fort à des patho­lo­gies psy­chia­triques comme cela est arri­vé, par exemple, pour les vété­rans amé­ri­cains de la guerre du Vietnam.

Par le trau­ma­tisme que ces sur­vi­vants ont vécu à la fin de leur épo­pée tra­gique et néan­moins gran­diose – on pense à ce film de Visconti, Les Damnés -, entraî­nés dans une folie méga­lo­ma­niaque, pos­sé­dés par le démon de l’hubris, obsé­dés par la ran­cœur, le désir de revanche, dépour­vus de toute empa­thie pour le monde qui les avait vain­cus en 1945 et où ils étaient contraints de vivre en pro­mis­cui­té avec les popu­la­tions qu’ils vou­laient sou­mettre, ces res­ca­pés de l’enfer ont atten­du long­temps avant de faire subir aux peuples euro­péens une ter­rible ven­geance et de leur faire payer au cen­tuple le prix de leur humi­lia­tion, coûte que coûte, quel que soit le niveau de leurs com­pro­mis­sions avec leurs anciens enne­mis démo­crates ou répu­bli­cains, de gauche ou de droite, qui ne valent pas mieux qu’eux.

On ne peut pas dire que ceux qui ont rem­pla­cé ces vété­rans aux mêmes postes puissent être consi­dé­rés comme des per­sonnes jouis­sant de toutes leurs facul­tés mentales.

L’Union euro­péenne est deve­nue une socié­té diri­gée par des psy­cho­pathes, mani­pu­la­teurs per­vers nar­cis­siques, cer­tains à la limite de la folie, tels des Néron ou des Caligula, qui oppriment les peuples qu’ils dirigent, légi­ti­me­ment ou non, mais plu­tôt non, la plu­part des élec­tions, si ce n’est toutes, ayant été tru­quées : on sait les diverses mani­pu­la­tions qui ont été per­pé­trées pour déga­ger cer­tains élus du peuple qui ne plai­saient pas à ce consor­tium mafieux. Nous nous rap­pe­lons com­ment un can­di­dat légi­ti­me­ment élu a été évin­cé pour des motifs fal­la­cieux en Roumanie.

La caste politique occidentiste : au mieux, un agglomérat de déficients mentaux

Mais il semble que toute la classe poli­tique occi­den­tiste(5) actuelle soit atteinte par cette incons­tance et cette incon­sis­tance, voire cette dégé­né­res­cence « cog­ni­tive » :

-tout le monde sait ce qu’il faut pen­ser de l’attitude extra­va­gante (pour le moins) d’un Macron ; nous crai­gnons juste qu’il n’ait l’idée d’appuyer sur un bou­ton rouge qui serait à por­tée de sa main, d’un geste impul­sif.

• Que dire des élu­cu­bra­tions d’un Donald Trump, capable de dire tout et son contraire en l’espace de cinq minutes et de trois pirouettes gro­tesques ?

• Que pen­ser des volte-face constantes d’une Meloni, « pré­sen­tée comme une féroce adver­saire à l’Union euro­péenne, la voi­là désor­mais dans ses décla­ra­tions, pro‑U.E, pro-Euro et pro-Otan. Un virage à 180°, à la vitesse d’une Maserati, qui a déjà été pris lors de plu­sieurs dépla­ce­ments et ren­contres inter­na­tio­nales. » (Xavier Azalbert, 11 août 2023),

• Que pen­ser de l’attitude com­plè­te­ment débri­dée, pos­si­ble­ment sous l’emprise de stu­pé­fiants, des trois Pieds Nickelés euro­péens : Starmer, Merz et Macron, lors de ce mémo­rable tra­jet en train pour Kiev ?

• Que pen­ser de ce voyage d’allégeance à Israël de Jordan Bardella et Marion Maréchal à Tel-Aviv au mois de mars pour sou­te­nir Netanyahou ? Quel inté­rêt y a‑t‑il à sou­te­nir un gou­ver­ne­ment dis­cré­di­té dont deux des prin­ci­paux repré­sen­tants sont pour­sui­vis par la Cour Pénale Internationale de Justice pour crime de guerre et crimes contre l’humanité com­mis dans la bande de Gaza occu­pée et mar­ty­ri­sée(6)?

• J’ai gar­dé le meilleur pour la fin : l’intervention d’Ursula Von Der Leyen en Finlande qui s’adresse à des per­sonnes qui pro­testent contre sa poli­tique en leur disant qu’ils ont « de la chance d’être dans un pays de liber­té d’expression alors qu’en Russie ils seraient arrê­tés ». Juste au moment où le pro­tes­ta­taire est jus­te­ment… arrê­té et déga­gé manu mili­ta­ri par la police !