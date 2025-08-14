Arnaque Côte Uzure

Arnaque massive sur la Côte d’Uzure

par | 14 août 2025 | Aucun com­men­taire

Depuis des années, les auto­mo­bi­listes du dépar­te­ment des Alpes Maritimes se sont habi­tués à rou­ler à moins de 70 km/ h sur cette longue voie semi-rapide qui va de la sor­tie de Cagnes-sur-Mer à l’en­trée de Nice.
Cette M6098, alias Route du Bord de Mer à Saint-Laurent-du-Var, très large, quatre voies, bien droite, est le seul axe rou­lant qui relie l’ouest et l’est pour tra­ver­ser le Var. Il n’y a que deux autres tra­ver­sées pos­sibles, la RN7 très encom­brée et l’au­to­route payante.

Cliquez sur l’i­mage pour l’agrandir

Ce tron­çon a béné­fi­cié pen­dant des années d’une limi­ta­tion de vitesse à 70 km/ h (dia­po­ra­ma ci-dessous) :

Ces cap­tures d’é­cran de Street View [source] sont datées de ce jour — 14 août 2025 — et montrent encore les pan­neaux de limi­ta­tion de vitesse à 70 km/ h.

Mais au mois de juin 2025, l’Autorité(1) a déci­dé en cati­mi­ni de modi­fier la vitesse de ce tron­çon en la rédui­sant à 50 km/ h. Ni vu ni connu, j’t’embrouille,

Vous avez vu le pan­neau, vous ?

Nous avons toute rai­son de pen­ser que l’Autorité, dans sa pré­ci­pi­ta­tion, n’a pas pen­sé à com­man­der à temps, le grand pan­neau — obli­ga­toire — qui annonce le radar et la nou­velle limi­ta­tion de vitesse à 50 km/ h. Elle a donc — à vau-de-route(2) mas­qué l’an­cien 70 km/ h avec du ruban adhé­sif noir

Depuis, c’est un nombre consi­dé­rable de conduc­teurs qui se font pié­ger chaque jour, vic­times de leur habi­tude de conduite pour­tant pru­dente. Moi le premier.

Cliquez sur l’i­mage pour l’agrandir

« 59 » pour « 70 » ?
Que nen­ni ! « 54 » rete­nu pour 50 km/ h
Bingo 90 euros

De sur­croît doré­na­vant on ne voit plus le flash lors du déclen­che­ment du radar. Donc il faut attendre de rece­voir l’a­mende pour décou­vrir nous nous avons été « fla­shés » un mois aupa­raant. Pour cette infrac­tion rele­vée le 12 juillet, je n’en ai été aver­ti dans la boîte aux lettres que le 6 août. Soit plus de trois semaines plus tard. Il se pour­rait bien que j’en reçoive encore d’autres !

La preuve :Ici, cette per­sonne un peu dis­traite, a été fla­shée deux fois de suite.
le 13 juillet 2025 : 61 km/ h, 90 euros et un point en moins.
le 14 juillet 2025 : 53 km/ h, 90 euros. Vive le 14 juillet, fête de la Ripoublique !

Cliquez sur l’i­mage pour l’agrandir

Combien d’autres pigeon­nés encore ?

Je vous laisse ima­gi­ner ceux qui passent là tous les jours depuis des années sans effrac­tion, sim­ple­ment pour aller travailler !

Au mini­mum, au départ de cet axe, un grand pan­neau aurait dû infor­mer les usa­gers de cette modification.

Mais aus­si, l’Autorité aurait dû mettre en place une période de carence de deux mois pen­dant laquelle les usa­gers auraient reçu un aver­tis­se­ment à la place d’une prune.

Mais on le sait : le but n’est pas notre sécu­ri­té, il faut trou­ver un pognon de dingue pour assu­rer le train de vie pha­rao­nique de la Ripoublique macro­nienne. Tous les coups bas sont per­mis et l’au­to­mo­bi­liste est un pigeon docile.

Michel Lebon

Le pré­fet #LaurentHottiaux, les maires com­plices #LouisNègre, #JosephSégura et #ChristianEstrosi vous remer­cient pour votre par­ti­ci­pa­tion à l’ef­fort natio­nal pour aug­men­ter les recettes fiscales.

L’expression « à vau-de-route » signi­fie « en désordre et pré­ci­pi­tam­ment ». Elle est géné­ra­le­ment uti­li­sée pour décrire une fuite ou une retraite désor­ga­ni­sée, sou­vent d’un groupe de per­sonnes ou d’une armée.

