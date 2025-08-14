Arnaque massive sur la Côte d’Uzure

Depuis, c’est un nombre consi­dé­rable de conduc­teurs qui se font pié­ger chaque jour, vic­times de leur habi­tude de conduite pour­tant pru­dente. Moi le premier.

« 59 » pour « 70 » ?

Que nen­ni ! « 54 » rete­nu pour 50 km/ h

Bingo 90 euros

De sur­croît doré­na­vant on ne voit plus le flash lors du déclen­che­ment du radar. Donc il faut attendre de rece­voir l’a­mende pour décou­vrir nous nous avons été « fla­shés » un mois aupa­raant. Pour cette infrac­tion rele­vée le 12 juillet, je n’en ai été aver­ti dans la boîte aux lettres que le 6 août. Soit plus de trois semaines plus tard. Il se pour­rait bien que j’en reçoive encore d’autres !

La preuve :Ici, cette per­sonne un peu dis­traite, a été fla­shée deux fois de suite.

le 13 juillet 2025 : 61 km/ h, 90 euros et un point en moins.

le 14 juillet 2025 : 53 km/ h, 90 euros. Vive le 14 juillet, fête de la Ripoublique !

Combien d’autres pigeon­nés encore ?

Je vous laisse ima­gi­ner ceux qui passent là tous les jours depuis des années sans effrac­tion, sim­ple­ment pour aller travailler !