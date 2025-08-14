Arnaque massive sur la Côte d’Uzure
Cette M6098, alias Route du Bord de Mer à Saint-Laurent-du-Var, très large, quatre voies, bien droite, est le seul axe roulant qui relie l’ouest et l’est pour traverser le Var. Il n’y a que deux autres traversées possibles, la RN7 très encombrée et l’autoroute payante.
Ce tronçon a bénéficié pendant des années d’une limitation de vitesse à 70 km/ h (diaporama ci-dessous) :
Ces captures d’écran de Street View [source] sont datées de ce jour — 14 août 2025 — et montrent encore les panneaux de limitation de vitesse à 70 km/ h.
Mais au mois de juin 2025, l’Autorité(1) a décidé en catimini de modifier la vitesse de ce tronçon en la réduisant à 50 km/ h. Ni vu ni connu, j’t’embrouille,
Nous avons toute raison de penser que l’Autorité, dans sa précipitation, n’a pas pensé à commander à temps, le grand panneau — obligatoire — qui annonce le radar et la nouvelle limitation de vitesse à 50 km/ h. Elle a donc — à vau-de-route(2) masqué l’ancien 70 km/ h avec du ruban adhésif noir
« 59 » pour « 70 » ?
Que nenni ! « 54 » retenu pour 50 km/ h
Bingo 90 euros
De surcroît dorénavant on ne voit plus le flash lors du déclenchement du radar. Donc il faut attendre de recevoir l’amende pour découvrir nous nous avons été « flashés » un mois auparaant. Pour cette infraction relevée le 12 juillet, je n’en ai été averti dans la boîte aux lettres que le 6 août. Soit plus de trois semaines plus tard. Il se pourrait bien que j’en reçoive encore d’autres !
La preuve :Ici, cette personne un peu distraite, a été flashée deux fois de suite.
le 13 juillet 2025 : 61 km/ h, 90 euros et un point en moins.
le 14 juillet 2025 : 53 km/ h, 90 euros. Vive le 14 juillet, fête de la Ripoublique !
Combien d’autres pigeonnés encore ?
Je vous laisse imaginer ceux qui passent là tous les jours depuis des années sans effraction, simplement pour aller travailler !
Au minimum, au départ de cet axe, un grand panneau aurait dû informer les usagers de cette modification.
Mais aussi, l’Autorité aurait dû mettre en place une période de carence de deux mois pendant laquelle les usagers auraient reçu un avertissement à la place d’une prune.
Mais on le sait : le but n’est pas notre sécurité, il faut trouver un pognon de dingue pour assurer le train de vie pharaonique de la Ripoublique macronienne. Tous les coups bas sont permis et l’automobiliste est un pigeon docile.
Michel Lebon
Le préfet #LaurentHottiaux, les maires complices #LouisNègre, #JosephSégura et #ChristianEstrosi vous remercient pour votre participation à l’effort national pour augmenter les recettes fiscales.
L’expression « à vau-de-route » signifie « en désordre et précipitamment ». Elle est généralement utilisée pour décrire une fuite ou une retraite désorganisée, souvent d’un groupe de personnes ou d’une armée.
