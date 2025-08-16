L’Europe de Bruxelles a disparu en Alaska, et c’est une bonne chose !
La manière dont les sodomites Emmanuel Macron, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky se sont démenés pour s’inviter aux négociations en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine était pathétique.
Macron, à son habitude, insistait sur le fait que « l’avenir des Ukrainiens ne peut se décider sans les Ukrainiens ».
Ah, la bonne blague !
Se soucie-t-il de l’avis des Français pour décider de l’avenir de la France ?
On pourrait encore comprendre que l’Ukraine, théâtre des opérations de guerre, et le Royaume Uni, instigateur majeur du conflit, aient pu être entendus, mais pourquoi donc Macron tenait-il à faire le voyage ? La guerre en Ukraine est une guerre entre les États-Unis, via l’Otan, et la Russie. La France n’aurait jamais dû s’y impliquer si ce n’est pour apporter sa médiation.
Macron sentant le vent tourner dans le Donbass aurait dû saisir l’occasion de cette rencontre pour appuyer les démarches peu aisées de Trump et Poutine pour aboutir à l’établissement d’une paix durable. À l’inverse de cela, Macron s’est démené comme un diablotin pour briser cet élan pacifique.
Macron, une fois encore, a fait tout faux
Les États-Unis ont déclaré la guerre à la Russie, il est normal que la paix s’établisse entre ces deux puissances. L’Europe vassalisée devrait demander des comptes aux États-Unis pour l’avoir entraînée dans une guerre fomentée et financée par l’État Profond américain. Nous en sommes bien loin.
Trump et Poutine ont signé un accord, tout seuls comme des grands, sans la moindre présence d’un responsable européen, ou même de l’Otan.
🇫🇷🚨📣 CONFÉRENCE HISTORIQUE 🏔️🕊️
Anchorage, Alaska, 15 août 2025. Quand #Trump et #Poutine parlent d’avenir.
🎙️Écoutez TOUTE la conférence en seulement 12 minutes ⏱️ que j’ai traduite.
Trump et Poutine évoquent une paix possible en Ukraine, confirment leur bonne… pic.twitter.com/jPwDV0qLgv
Poutine : « J’espère que l’accord que nous avons signé ensemble ouvrira la voie à la paix en Ukraine. Nous espérons que Kiev et les capitales européennes percevront cela de manière constructive et ne mettront pas de bâtons dans les roues…»
Trump : « J’appellerai l’Otan dans quelques temps. Je contacterai les différentes personnes que je jugerai compétentes(1). J’appellerai le président Zelinsky pour lui parler de la réunion d’aujourd’hui. [ … ] Je vais donner quelques coups de téléphone pour leur raconter ce qu’il s’est passé. [ … ] De nombreux points ont été convenus… »
L’Europe n’a pas eu son mot à dire
Macron bien sûr mais aussi von der Leyen et toute la clique enfarinée(2) de Bruxelles.
L’Europe de Bruxelles a échoué sur tout, sur TOUT !
Prenons cela comme une bonne nouvelle car cette Europe de Bruxelles est en cours d’effondrement. Précipitons sa chute.
« O mes frères, suis-je donc si cruel ? Mais je vous dis : ce qui tombe, il faut encore le pousser ! Tout ce qui est aujourd’hui, tombe et se décompose : qui donc voudrait le retenir ? Mais moi – moi je veux encore le pousser ! »(3)
