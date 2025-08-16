L’Europe de Bruxelles a disparu en Alaska, et c’est une bonne chose !

On pour­rait encore com­prendre que l’Ukraine, théâtre des opé­ra­tions de guerre, et le Royaume Uni, ins­ti­ga­teur majeur du conflit, aient pu être enten­dus, mais pour­quoi donc Macron tenait-il à faire le voyage ? La guerre en Ukraine est une guerre entre les États-Unis, via l’Otan, et la Russie. La France n’au­rait jamais dû s’y impli­quer si ce n’est pour appor­ter sa médiation.

Macron sen­tant le vent tour­ner dans le Donbass aurait dû sai­sir l’oc­ca­sion de cette ren­contre pour appuyer les démarches peu aisées de Trump et Poutine pour abou­tir à l’é­ta­blis­se­ment d’une paix durable. À l’in­verse de cela, Macron s’est déme­né comme un dia­blo­tin pour bri­ser cet élan pacifique.

Macron, une fois encore, a fait tout faux

Les États-Unis ont décla­ré la guerre à la Russie, il est nor­mal que la paix s’é­ta­blisse entre ces deux puis­sances. L’Europe vas­sa­li­sée devrait deman­der des comptes aux États-Unis pour l’a­voir entraî­née dans une guerre fomen­tée et finan­cée par l’État Profond amé­ri­cain. Nous en sommes bien loin.

Trump et Poutine ont signé un accord, tout seuls comme des grands, sans la moindre pré­sence d’un res­pon­sable euro­péen, ou même de l’Otan.