L’Europe de Bruxelles a disparu en Alaska, et c’est une bonne chose !

par | 16 août 2025 | Aucun com­men­taire

La manière dont les sodo­mites Emmanuel Macron, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky se sont déme­nés pour s’in­vi­ter aux négo­cia­tions en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine était pathétique.

Macron, à son habi­tude, insis­tait sur le fait que « l’a­ve­nir des Ukrainiens ne peut se déci­der sans les Ukrainiens ».
Ah, la bonne blague ! Émoticone rire
Se sou­cie-t-il de l’a­vis des Français pour déci­der de l’a­ve­nir de la France ? Émoticône étonnement

On pour­rait encore com­prendre que l’Ukraine, théâtre des opé­ra­tions de guerre, et le Royaume Uni, ins­ti­ga­teur majeur du conflit, aient pu être enten­dus, mais pour­quoi donc Macron tenait-il à faire le voyage ? La guerre en Ukraine est une guerre entre les États-Unis, via l’Otan, et la Russie. La France n’au­rait jamais dû s’y impli­quer si ce n’est pour appor­ter sa médiation.

Macron sen­tant le vent tour­ner dans le Donbass aurait dû sai­sir l’oc­ca­sion de cette ren­contre pour appuyer les démarches peu aisées de Trump et Poutine pour abou­tir à l’é­ta­blis­se­ment d’une paix durable. À l’in­verse de cela, Macron s’est déme­né comme un dia­blo­tin pour bri­ser cet élan pacifique.

Macron, une fois encore, a fait tout faux

Zelinsky Macron - Élysée - 10 octobre 2024

Les États-Unis ont décla­ré la guerre à la Russie, il est nor­mal que la paix s’é­ta­blisse entre ces deux puis­sances. L’Europe vas­sa­li­sée devrait deman­der des comptes aux États-Unis pour l’a­voir entraî­née dans une guerre fomen­tée et finan­cée par l’État Profond amé­ri­cain. Nous en sommes bien loin.

Trump et Poutine ont signé un accord, tout seuls comme des grands, sans la moindre pré­sence d’un res­pon­sable euro­péen, ou même de l’Otan.

Poutine : « J’espère que l’ac­cord que nous avons signé ensemble ouvri­ra la voie à la paix en Ukraine. Nous espé­rons que Kiev et les capi­tales euro­péennes per­ce­vront cela de manière construc­tive et ne met­tront pas de bâtons dans les roues…»
Trump : « J’appellerai l’Otan dans quelques temps. Je contac­te­rai les dif­fé­rentes per­sonnes que je juge­rai com­pé­tentes(1). J’appellerai le pré­sident Zelinsky pour lui par­ler de la réunion d’au­jourd’­hui. [ … ] Je vais don­ner quelques coups de télé­phone pour leur racon­ter ce qu’il s’est pas­sé. [ … ] De nom­breux points ont été conve­nus… »

L’Europe n’a pas eu son mot à dire

Macron bien sûr mais aus­si von der Leyen et toute la clique enfa­ri­née(2) de Bruxelles.

Macron Merz Starmer train Kiev - 10 mai 2025 (3)

L’Europe de Bruxelles a échoué sur tout, sur TOUT !

Prenons cela comme une bonne nou­velle car cette Europe de Bruxelles est en cours d’ef­fon­dre­ment. Précipitons sa chute.

« O mes frères, suis-je donc si cruel ? Mais je vous dis : ce qui tombe, il faut encore le pous­ser ! Tout ce qui est aujourd’hui, tombe et se décom­pose : qui donc vou­drait le rete­nir ? Mais moi – moi je veux encore le pous­ser ! »(3)

Lire dans nos colonnes : « Ce qui me bou­le­verse, ce n'est pas que tu m'aies men­ti… » du 13 mai 2025

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) in Ainsi par­lait Zarathoustra – Des vieilles et des nou­velles tables § 20
