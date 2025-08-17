Cet article est protégé par un mot de passe. Saisissez le mot de passe pour voir les commentaires.
REcevez directement les articles de Nice Provence Info
Archives
Aidez nous !
Nice Provence Info est un site d'information libre car il s'attache à rester rigoureusement indépendant de tout parti politique, de toute puissance financière, de toute communauté, de toute obédience publique ou occulte. Nice Provence Info ne peut poursuivre cette mission que grâce au dévouement de ses rédacteurs et aux dons de ses lecteurs.