Hostel à Contes

2005 : Dans le film Hostel d’Eli Roth, Elite Hunting est un groupe cri­mi­nel qui kid­nappe des per­sonnes pour ensuite les livrer à de riches hommes d’af­faires qui payent pour les tor­tu­rer et les tuer. Les scènes sont insou­te­nables, au point que L’exorciste de 1973, pour­tant film éta­lon sur l’é­chelle du gore, passe pour une gen­tillette his­toire de diablotin.



2025, la réa­li­té rejoint la fiction

Dans le vil­lage per­ché pro­ven­çal de Contes, à 15 km de Nice, le scé­na­rio a été repris par deux ambian­ceurs de la Toile, autre­ment dit des influen­ceurs dans le monde vir­tuel 2.0.

• À gauche Owen Cenazandotti le pro­duc­teur. Gérant de la socié­té « Le Lokal TV ». À 26 ans, il compte pas moins de 452 000 abon­nés sur Snapchat. Récemment conver­ti à l’Islam. Dans ce stu­dio sis à Contes, des invi­tés peuvent venir tor­tu­rer le simple d’es­prit, et tout est retrans­mis pour des mil­liers d’a­bon­nés qui se délectent du spec­tacle digne des jeux du cirque à la romaine.

• À droite Safine Hamadi, de Nice, son bras droit et scé­na­riste. Lequel bras droit écrase la tête de l’ac­teur vedette.

• Au milieu Raphaël Graven, dans le rôle de Jean Pormanove, le bolosse(1) mar­ty­ri­sé. Ce pauvre homme était un ancien mili­taire de l’Armée de l’Air. Il était capo­ral-chef sur la base de Metz-Frescaty. Fort heu­reu­se­ment à l’Infra, le maga­sin, il n’é­tait pas à la main­te­nance des avions. Sans doute a‑t-il dû prendre des pets au casque car il est par­ti en vrille dans la vie civile.



Ceci-dit, Jean Pormanove, le simple d’es­prit, avait dû faire acte de sou­mis­sion jusque dans ses habits.

Les trois com­pères engran­geaient des sommes consi­dé­rables, pro­por­tion­nelles au nombres de vues et d’a­bon­nés. Pormanove gagnait à lui seul quelques 6 000 euros par mois. C’est d’une per­ver­sion totale.

Demandez le pro­gramme, « Attention mes­dames et mes­sieurs, dans un ins­tant ça va com­men­cer ♪♫«

À chaque « live » des cen­taines de mil­liers de sadiques se connectent sur les réseaux sociaux qui diffusent.