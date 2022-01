Nice, la « Mégalopolice »

Cliquer sur une image pour lan­cer le diaporama

En met­tant toutes les nuances de police (ASVP, BAC, BRAV, la police à che­val, à vélo, en Segway, etc.) dans le même bun­ker inex­pug­nable, il devien­dra plus facile de pro­té­ger nos agents régu­liè­re­ment mar­ty­ri­sés, les pauvres. Isolés dans les quar­tiers divers, nos anciens petits com­mis­sa­riats étaient deve­nus la cible trop facile pour les voi­tures béliers et les attaques au mor­tier d’artifice.

Pendant que toute la police fran­çaise accom­pa­gnait le Monarc à Nice, ce lun­di 10 jan­vier, ce sont deux églises du dio­cèse de Saint-Denis qui ont été van­da­li­sées et pillées. On ne peut pas être au four et au moulin.

Michel Lebon

(1) Saint Roch en 1350 à Montpellier et mort en 1378 à Voghera, est un saint catho­lique. Il est le patron des pro­fes­sions médi­cales, des ani­maux mal­trai­tés et sur­tout le gué­ris­seur des pestiférés.