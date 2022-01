Droit européen et droit national, éléments d’information

La hiérarchie des normes juridiques

La carac­té­ris­tique de l’État de droit se tra­duit par la hié­rar­chie des normes juri­diques, sché­ma­ti­sée ici :

On peut consta­ter sur ce sché­ma que la norme suprême est la Constitution, et immé­dia­te­ment en des­sous, les trai­tés inter­na­tio­naux rati­fiés par la France.

Concernant l’évolution du droit, le paral­lé­lisme des formes est la règle, à savoir que seule la loi peut défaire ce qu’elle a fait, que le règle­ment lui est subor­don­né et ne peut inter­ve­nir dans le domaine de la loi.

La Constitution défi­nit dans son article 34 ce qui relève du domaine de la loi et dans son article 37, du domaine régle­men­taire (décrets et arrêtés).

2. La place du droit européen

21. Les traités

Le cor­pus de droit euro­péen est abon­dant et com­plexe. On dis­tin­gue­ra ce qui relève exclu­si­ve­ment de l’Union euro­péenne et ce qui revient au Conseil de l’Europe, qui sont deux enti­tés dis­tinctes mais sou­vent confon­dues par le grand public.

Pour ce der­nier, il s’agit de la Convention euro­péenne des droits de l’homme(1).

Côté Union euro­péenne, on relève tout d’abord, le Traité de fonc­tion­ne­ment de l’Union euro­péenne (TFUE), à inté­grer dans ce cor­pus. En l’espèce il s’agit actuel­le­ment du Traité de Lisbonne, qui englobe aus­si tous ceux qui l’ont pré­cé­dé (Nice, Maastricht, etc.). À ce niveau se situe aus­si la Charte des droits fon­da­men­taux de l’UE(2).

Ces trois textes sont des trai­tés qui ont été rati­fiés par la France. En appli­ca­tion des dis­po­si­tions de l’article 55 de la Constitution de 1958, « Les trai­tés ou accords régu­liè­re­ment rati­fiés ou approu­vés ont, dès leur publi­ca­tion, une auto­ri­té supé­rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou trai­té, de son appli­ca­tion par l’autre par­tie ».

→ Par consé­quent, la loi natio­nale ne peut aller à l’encontre des dis­po­si­tions de ces traités.

22. Les direc­tives et règlements

En outre, l’Union euro­péenne publie des direc­tives et des règle­ments, afin de mettre en œuvre concrè­te­ment les points déci­dés dans les trai­tés, dans les dif­fé­rents domaines concer­nés délé­gués par les États membres à l’Union. Les direc­tives sont rédi­gées à l’initiative de la Commission, dis­cu­tées et votées par le Conseil des ministres euro­péens et le Parlement euro­péen qui vote leur adop­tion. Une fois votées, les direc­tives doivent être trans­po­sées dans les normes natio­nales des États membres avant la fin d’un délai déci­dé avec la direc­tive (géné­ra­le­ment de 18 mois à deux ans). La trans­po­si­tion sera effec­tuée au moyen de lois et/​ou de règle­ments, selon le domaine trai­té par les directives.

Par exemple, concer­nant la com­mande publique, nous avons quatre direc­tive(3), trans­po­sées en droit fran­çais dans le Code de la com­mande publique entré en vigueur en 2019, com­por­tant une par­tie légis­la­tive (articles com­men­çant par un L) et une par­tie régle­men­taire (articles com­men­çant par un R).

Les règle­ments euro­péens sont des docu­ments consi­dé­rés comme tech­niques. Préparés par la Commission, ils sont d’application immé­diate et ne néces­sitent pas de trans­po­si­tion en droit interne(4) pour leur exé­cu­tion. Pour reprendre l’exemple de la com­mande publique, le conte­nu des avis de publi­ci­té invi­tant les entre­prises à sou­mis­sion­ner à un mar­ché public, fait l’objet d’un règle­ment(5). Dans l’actualité COVID, il importe de sou­li­gner l’existence de règle­ments, notam­ment celui concer­nant le régime des auto­ri­sa­tions condi­tion­nelles de mise sur le mar­ché des médi­ca­ments appe­lés vac­cins(6).

Quelle est la place des direc­tives et règle­ments dans le droit interne ? Dans deux grands arrêts, le Conseil d’État a jugé en 1989(7) que les direc­tives euro­péennes sont une norme équi­va­lente aux trai­tés rati­fiés et qu’ainsi, une loi pos­té­rieure à la date d’entrée en vigueur d’une direc­tive ne peut aller à l’encontre des dis­po­si­tions de celle-ci et qu’une loi anté­rieure mais contraire, doit être chan­gée. La Cour de cas­sa­tion s’était pro­non­cée plus tôt que le Conseil d’État en accep­tant de contrô­ler la com­pa­ti­bi­li­té d’une loi pos­té­rieure à un trai­té(8).

23. La jurisprudence

La juris­pru­dence « euro­péenne » dis­pose d’une place impor­tante dans ce dis­po­si­tif. Le rôle du juge est de tran­cher un litige en regard des textes, ce qui revient à inter­pré­ter des textes et conduit sou­vent à des construc­tions « pré­to­riennes », c’est-à-dire que le juge va fabri­quer une règle de droit à l’occasion d’un jugement.

Les juri­dic­tions sont dif­fé­rentes, selon qu’il s’agisse de l’Union euro­péenne ou du Conseil de l’Europe.

Pour l’Union euro­péenne, la juri­dic­tion com­pé­tente est la Cour de jus­tice de l’Union euro­péenne (CJUE) située au Luxembourg(9). Celle-ci a pour fonc­tion d’interpréter la loi euro­péenne afin de s’assurer qu’elle soit appli­quée de la même façon dans tous les États membres et règle les conflits entre les gou­ver­ne­ments des États membres et les ins­ti­tu­tions euro­péennes. La Cour dis­pose d’un Tribunal de pre­mière ins­tance(10) (TP1) com­pé­tent pour juger de cer­taines instances.

Pour le Conseil de l’Europe, le juge com­pé­tent est la Cour euro­péenne des droits de l’homme (CEDH), située à Strasbourg(11). Cette juri­dic­tion inter­na­tio­nale est char­gée de « veiller au res­pect de la Convention euro­péenne de sau­ve­garde des droits de l’homme et des liber­tés fon­da­men­tales par les 47 États qui l’ont rati­fiée ».

Conclusion :

Le droit euro­péen est par nature supé­rieur au droit natio­nal et les auto­ri­tés légis­la­tives et régle­men­taires n’ont pas la pos­si­bi­li­té, ayant rati­fié ces trai­tés, de s’en affran­chir. De même, les déci­sions juri­dic­tion­nelles des enti­tés CJUE ou CEDH sont oppo­sables dans des conflits juri­dic­tion­nels internes.

Olivier Frot

Annexe :

Type de document Objet Observations Recommandation(12) 2020|1475 du Conseil du 13 octobre 2020 Relatif à une approche coor­don­née de la res­tric­tion de la libre cir­cu­la­tion en réac­tion à la pan­dé­mie de COVID-19 Il s’agit d’une simple recom­man­da­tion, à valeur indi­ca­tive, qui donc ne lie pas les gou­ver­ne­ments (art. 288 TFUE ) Décision de la Commission 2021|4034 du 26/​08/​2021 Modifiant l’autorisation de mise sur le mar­ché conditionnelle

accor­dée par la déci­sion C(2020)9598 final pour le médi­ca­ment à usage humain « Comirnaty – vac­cin ARNm COVID-19 » (nucléo­side modifié) Il s’agit d’une déci­sion, donc d’application contrai­gnante (art.288 TFUE ) Règlement 2021|953 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2021 Relatif à un cadre pour la déli­vrance, la véri­fi­ca­tion et l’acceptation de cer­ti­fi­cats COVID-19 inter­opé­rables de vac­ci­na­tion, de test et de réta­blis­se­ment (cer­ti­fi­cat COVID numé­rique de l’ UE ) afin de faci­li­ter la libre cir­cu­la­tion pen­dant la pan­dé­mie de COVID-19 Il s’agit d’un règle­ment, donc d’application

contrai­gnante et le droit interne ne pour­ra aller contre ce règlement Règlement 2016|369 du Conseil du 15 mars 2016 Relatif à la four­ni­ture d’une aide d’urgence au sein de l’Union Il s’agit d’un règle­ment, donc d’application contrai­gnante en droit interne.

Ce règle­ment a per­mis de trans­fé­rer à la Commission la fonc­tion d’acheter les vaccins Agreement bet­ween the com­mis­sion and mem­ber states on pro­cu­ring COVID-19 vac­cines on behalf of the mem­ber states and rela­ted pro­ce­dures, annexed to the com­mis­sion deci­sion c(2020) 4192 final of 18 june 2020 Accord entre les États membres et la Commission pour lui confé­rer l’achat de vaccins La san­té n’est pas une pré­ro­ga­tive de l’ UE . Cet accord a été fon­dé sur le règle­ment rela­tif à l’aide d’urgence et a don­né lieu à une déci­sion de la Commission(13), donc contraignante