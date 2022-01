Réponse niçoise de l’emmerdé à l’emmerdeur

Le paSSe vaccinal ne passe pas

Samedi 8 jan­vier, 14 heures, Place Garibaldi, les emmer­dés sous-citoyens qui ne sont rien affluent de tous les côtés. Faites du bruit !

Témoignage de l’emmerdé Guillaume Aral : « Nous étions envi­ron 15 000 citoyens dans la rue aujourd’hui pour mani­fes­ter contre la tyran­nie vac­ci­nale et répondre aux insultes pré­si­den­tielles. Nous avons vou­lu sym­bo­li­que­ment pas­ser devant l’ex-hôpital Saint-Roch — Macron vient lun­di poser la pre­mière pierre des tra­vaux de sa trans­for­ma­tion en com­mis­sa­riat —. Mais gros bar­rage de robo­cops. Nous avons été gazés après avoir ten­té de pas­ser. J’ai inter­pel­lé le com­mis­saire, recon­nais­sable à son écharpe tri­co­lore. Il m’a dit qu’il avait des ordres for­mels : « la ville est à vous, mais pas l’hôpital, c’est une zone sen­sible ». Le cor­tège s’est alors détour­né vers les ave­nues Jean-Médecin et Malaussena, la pié­tonne, la Promenade, pour finir devant la mai­rie (bien pro­té­gée). Même si cette manif ne chan­ge­ra pas la poli­tique gou­ver­ne­men­tale, ça m’a fait du bien de voir tant de citoyens révol­tés et révul­sés comme moi. Nous ne sommes pas seuls. »

Cette manifestation a revêtu la même ampleur que celles de cet été

… en ras­sem­blant au moins 10 000 réfrac­taires au paSSe de la honte. La chaus­sée était recou­verte de ces sous-citoyens emmer­dés de la Place Masséna jus­qu’au pont SNCF.

La lutte est enga­gée contre l’a­do­les­cent vulgaire