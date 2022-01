Ma semaine d’observation de l’info (9 janvier 2022)

Comme l’a dit avec jus­tesse Maître Collard : « Elle les a fait piquer, il est nor­mal qu’elle se fasse épin­gler ! »

Lundi 3 janvier 2022

Polémique sur le dra­peau euro­péen rem­pla­çant le dra­peau fran­çais sous l’Arc de Triomphe à Paris. L’opposition est vent debout contre cette déci­sion de Macron, esti­mant que c’est le dra­peau fran­çais qui doit flot­ter à cette place, et aucun autre !

La der­nière fois, qu’on l’a rem­pla­cé… c’é­tait en 1940 ! L’Élysée a pré­ci­pi­tam­ment faire reti­rer l’emblème étoi­lé mal venu.

Mardi 4 janvier 2022

Maître Gims, à pré­sent Gims tout court (de son vrai nom Ghandi Djuna) est venu de son Congo natal pous­ser la chan­son­nette en France il y a déjà quelques années. La reli­gion catho­lique qui le sui­vait depuis sa nais­sance a vite été aban­don­née, au pro­fit d’un islam de rigueur quand on pré­tend à deve­nir rap­peur. Aujourd’hui il croule sous l’argent, et se per­met de don­ner des leçons à ses core­li­gion­naires. Il leur reproche notam­ment de lui fêter son anni­ver­saire, ça ne se fait pas quand on est « mus­lim ». Ils ne devraient pas non plus fêter Noël, ça ne se fait pas quand on est « mus­lim ». Au fait, la bonne année ? Quelle année ? Dans le calen­drier « mus­lim », nous sommes en l’an 1443, et le nou­vel an se fête­ra dans le calen­drier kouf­far (incroyants) le 30 juillet pro­chain. Alors pour­quoi aller faire la fête, brû­ler des voi­tures et cas­ser du maté­riel s’il n’y a rien à fêter le soir de la Saint Sylvestre ? C’est vrai­ment se mon­trer mau­vais croyant. Nul doute que l’an pro­chain, ses frères « mus­lims » écou­te­ront ses conseils et res­te­ront sage­ment chez eux à réci­ter des sou­rates après avoir renon­cé dans la plus pure hon­nê­te­té à la prime de Noël que le gou­ver­ne­ment avait accor­dée à la plu­part d’entre eux.

À moins que Valérie Pécresse, si elle est élue, si elle est émue du sou­tien du rap­peur, ne conti­nue selon les dires d’un Gims lui-même « recon­nais­sant » à le sou­te­nir finan­ciè­re­ment et logis­ti­que­ment à tra­vers la Région qu’elle préside…

Mercredi 5 janvier 2022

À la fin de la semaine vous aurez tout enten­du sur le pro­gramme macro­nien pour les non-vac­ci­nés. Vous sau­rez tous qu’il veut les emmer­der jus­qu’au bout…

Message qui a pro­vo­qué quelques fré­mis­se­ments dans les oppo­si­tions ou les médias, sans com­mune mesure avec un jeu de mot même très mau­vais de Jean-Marie Le Pen dont on aurait par­lé pen­dant un mois.

Pourtant le pro­pos est grave. Depuis son élec­tion, Macron n’a eu que mépris pour les Français, citer toutes ses petites phrases pren­drait du temps. On sait qu’il ne les aime pas, que ses allo­cu­tions offi­cielles doivent lui coû­ter. Macron est un euro­péa­niste, un mon­dia­liste à la solde de la for­tune ano­nyme et vaga­bonde. Pas de com­pas­sion pour les petits, pour les « sans dents » aurait dit son pré­dé­ces­seur. Tout ce qui fait peuple lui fait hor­reur, une bonne part des Français en sont aujourd’­hui per­sua­dés.

Malheureusement, il res­te­ra tou­jours une bonne tranche des « boo­mers » comme disent les jeunes, de ceux qui ont « fait » mai 68, qui ont depuis, joui sans entrave, après avoir imi­té ceux qu’ils com­bat­taient, pour le sou­te­nir. Ce n’est pas eux qu’il veut emmer­der, ceux-là sont vac­ci­nés depuis long­temps, pas par peur sani­taire, mais par peur socié­tale de ne plus aller au res­tau, à la salle de gym, au théâtre.

N’en dou­tons pas, ceux-là nous emmerdent autant que leur pré­sident.

En plus de nous emmer­der il sous entend que nous ne sommes pas des « citoyens », terme révo­lu­tion­naire rame­nant aux pro­cès dignes de Fouquier Tinville. La déchéance de natio­na­li­té qu’il refu­sa pour les ter­ro­ristes, il l’ac­cep­te­rait donc pour les non-vaccinés ?

Jeudi 6 janvier 2022

Pour ceux qui l’ont connu, l’his­toire sui­vante aurait fait se plier de rire un Pierre Bonte à la grande époque du « Petit rap­por­teur » de Jacques Martin.

On se sou­vient de cette émis­sion tour­née dans le vil­lage de Montcuq, dans le Lot, où l’a­ni­ma­teur arri­vait à faire dire toutes sortes de phrases hila­rantes, plus ou moins spon­ta­nées, aux habi­tants du lieu…

Il ne faut pas croire que Rokhaya Diallo, est allée traî­ner ses san­dales du côté de la Charente Maritime, et qu’elle aurait ain­si décou­vert un petit hameau de la com­mune de Verteuil sur Charente qui s’ap­pelle… Les Nègres. C’est beau­coup trop loin de la capi­tale…

Son sang ne fit qu’un tour quand elle apprit qu’un élu « éco­lo­giste » était aupa­ra­vant allé tour­ner un film sur cet épou­van­table topo­ny­mie. Celui-ci décla­ra que cet endroit gar­dait « le sym­bole de l’histoire de l’esclavage, de la traite des noirs et du racisme en France », il pose donc stu­pi­de­ment la ques­tion : « Peut-on conti­nuer de gar­der bête­ment, sot­te­ment, des appel­la­tions dégra­dantes et humi­liantes pour notre huma­ni­té com­mune ? »

C’est là qu’in­ter­vient la pas­sio­na­ria des décons­truc­teurs, qui depuis en fait tout un plat. Pourtant, un peu de jugeotte, un tout petit peu, l’au­rait pous­sée à se ren­sei­gner. Ce nom de « Les Nègres » a une ori­gine occi­tane, « noir », se disant « nere ». Les Verteuillais ayant d’ailleurs par réfé­ren­dum, déci­dé de gar­der ce nom.

Si la cor­rec­tion des noms de vil­lage lui tient à cœur, on ne peut que lui sug­gé­rer d’al­ler dans la France pro­fonde (quelle hor­reur !) pour visi­ter Anus (Yonne), Le Fion (Haute-Savoie), Trécon (Marne), Sallespisse (Pyrénées-Atlantiques), La Trique (Deux-Sèvres), ou Sainte-Verge (Deux-Sèvres).

Les habi­tants sau­ront l’accueillir…

Vendredi 7 janvier 2022

L’apartheid, c’est bien par­ti…

À l’heure où les dépu­tés refusent de voter un amen­de­ment exi­geant le passe vac­ci­nal à l’Assemblée natio­nale, Ruth Elkrief, la ser­vante de Macron, rece­vant le séna­teur RN Stéphane Ravier, lui a tout bon­ne­ment deman­dé de s’as­seoir… plus loin, loin des autres invi­tés de son émis­sion sur LCI mer­cre­di…

« Parce que je suis non vac­ci­né, je suis pla­cé à l’écart des autres ! Mais ce sont les vac­ci­nés qui sont un dan­ger pour moi vu que je me suis fait tes­ter. Cela fait quatre ans qu’Emmanuel Macron nous emmerde, aujourd’hui il veut trai­ter les non vac­ci­nés en pes­ti­fé­rés » a rétor­qué le séna­teur des Bouches du Rhône, repro­chant à son inter­lo­cu­trice de devan­cer ce qu’Emmanuel Macron est en train de pré­pa­rer pour les Français.

Déjà qu’au­pa­ra­vant on trai­tait les élus RN comme des pes­ti­fé­rés, si en plus ils ne sont pas vaccinés…