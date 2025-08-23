Louis Sarkozy humilie les Mentonnais
Ainsi donc Louis Sarkozy qui veut faire de la politique comme papa — parce-qu’on y gagne facilement beaucoup d’argent(1) tout en assouvissant un égo débordant — a porté son dévolu sur… Menton.
Ce n’est assurément pas une bonne nouvelle pour Menton
Louis Sarkozy s’est donc auto-parachuté là où il pense avoir le plus de chance d’entrer dans la carrière. Cela veut dire que Menton est une ville facile, un peu comme une fille facile. Menton mérite mieux que de servir de marche-pied aux ambitions politiques de quelques héritiers de la grande bourgeoisie parisienne(2) ! Il n’y a donc personne à Menton pour briguer la mairie et être au service des Mentonnais ?
Les Mentonnais ne pourront pas accepter que la « Perle de France » soit associée à un nom aussi lourd à porter que « Sarkozy »(3).
Les Mentonnais n’accepteront pas que leur ville soit associée au fossoyeur de la démocratie. À la limite, « Sarcosi » pour sonner italien 😉 , et faire oublier les turpitudes de papa.
Tout le quinquennat de Sarkozy fut une calamité dont Pierre-Émile Blairon présentait une synthèse dans nos colonnes le 21 janvier 2025 : Haute trahison : Sarkozy l’Américain.
Du reste Louis Sarkozy a également hérité de son père sa fascination pour les États-Unis. Il y a grandi en grande partie. Il est diplômé de l’Université de New York (double spécialisation en histoire et philosophie) et titulaire d’un master en relations internationales de l’American University à Washington, D.C. À l’époque il élude son nom trop lourd à porter, se fait appeler Louis Attias, du nom du nouvel époux de sa mère Cecilia.
Quelle est la légitimité de Louis Sarkozy pour être maire d’une grande ville ?
Il n’a aucune expérience autre que celle des plateaux de télévision. Cela suffirait-il pour briguer la mairie de Menton ? Qu’a t‑il fait dans la vie à part être le fils de son père et de sa mère ? Il a bien co-écrit avec celle-ci un livre intitulé Une envie de désaccord(s). Puis il a écrit en anglais : Napoleon’s Library : The Emperor, His Books, and Their Influence on the Napoleonic Era (2024, Frontline Books)(4).
« Ma vie pour l’instant est aux États-Unis et un retour en France est inenvisageable. Je n’ai aucune volonté politique, je vous l’assure. Mais on en reparle en 2035. » affirme-t-il fin 2019. Ses attaches avec la France sont donc bien ténues. A fortiori avec Menton.
Il faut croire que l’attente était trop longue pour notre jeune aiglon cosmopolite. Depuis l’été 2024, Louis Sarkozy intervient régulièrement sur LCI, la chaîne de… son parrain Martin Bouygues. Bombardé « spécialiste des États-Unis », il est fréquemment amené à commenter l’actualité américaine, mais ne peut s’empêcher de soutenir sans faille Israël dans sa conquête territoriale en Palestine avec des propos extraordinairement violents. À l’époque nous nous étions posé la question : Au nom de qui s’exprime Louis Sarkozy ? (4 octobre 2024).
La même arrogance transparaît lorsqu’il dit : « Si dans quatre siècles les Français ont tous la couleur de mon café, je m’en fous. S’ils boivent du vin et payent leurs impôts, on aura réussi. » [cité par Politico] « … on aura réussi. » C’est qui « on » ? La réponse est : les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial :
Y en a marre de ces blancs-becs !
Nous écrivions le 4 novembre 2024 dans notre article Attal, Bardella, Branco : l’heur(e) des blancs-becs : « Tous ces blancs-becs ne servent que de vecteurs au Système qui vous interdit de voter pour qui vous voulez. » Il faut y ajouter Sarkozy fils et Glucksmann fils. Les Mentonnais sont dorénavant investis d’une mission historique salvatrice :
Couper court à la carrière de Louis Sarkozy !
La France leur en sera reconnaissante. Lui qui n’a pas hésité à dire à propos des Palestiniens : « Qu’ils crèvent tous. Israël fait le travail de l’humanité ici », nous lançons un appel aux Mentonnais : « Faites le travail de l’humanité ici ». Mais nous ne souhaitons pas qu’« il crève » pour autant…
Simplement qu’il rentre chez lui, aux États-Unis !
