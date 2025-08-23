Louis Sarkozy humilie les Mentonnais

Les Mentonnais n’ac­cep­te­ront pas que leur ville soit asso­ciée au fos­soyeur de la démo­cra­tie. À la limite, « Sarcosi » pour son­ner ita­lien 😉 , et faire oublier les tur­pi­tudes de papa.

Tout le quin­quen­nat de Sarkozy fut une cala­mi­té dont Pierre-Émile Blairon pré­sen­tait une syn­thèse dans nos colonnes le 21 jan­vier 2025 : Haute tra­hi­son : Sarkozy l’Américain.

Du reste Louis Sarkozy a éga­le­ment héri­té de son père sa fas­ci­na­tion pour les États-Unis. Il y a gran­di en grande par­tie. Il est diplô­mé de l’Université de New York (double spé­cia­li­sa­tion en his­toire et phi­lo­so­phie) et titu­laire d’un mas­ter en rela­tions inter­na­tio­nales de l’American University à Washington, D.C. À l’é­poque il élude son nom trop lourd à por­ter, se fait appe­ler Louis Attias, du nom du nou­vel époux de sa mère Cecilia.

Quelle est la légitimité de Louis Sarkozy pour être maire d’une grande ville ?

Il n’a aucune expé­rience autre que celle des pla­teaux de télé­vi­sion. Cela suf­fi­rait-il pour bri­guer la mai­rie de Menton ? Qu’a t‑il fait dans la vie à part être le fils de son père et de sa mère ? Il a bien co-écrit avec celle-ci un livre inti­tu­lé Une envie de désaccord(s). Puis il a écrit en anglais : Napoleon’s Library : The Emperor, His Books, and Their Influence on the Napoleonic Era (2024, Frontline Books)(4).