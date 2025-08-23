Louis Sarkozy humilie les Mentonnais

Louis Sarkozy - Candidat Menton

Ainsi donc Louis Sarkozy qui veut faire de la poli­tique comme papa — parce-qu’on y gagne faci­le­ment beau­coup d’argent(1) tout en assou­vis­sant un égo débor­dant — a por­té son dévo­lu sur… Menton.

Ce n’est assurément pas une bonne nouvelle pour Menton

Marchepied

Louis Sarkozy s’est donc auto-para­chu­té là où il pense avoir le plus de chance d’entrer dans la car­rière. Cela veut dire que Menton est une ville facile, un peu comme une fille facile. Menton mérite mieux que de ser­vir de marche-pied aux ambi­tions poli­tiques de quelques héri­tiers de la grande bour­geoi­sie pari­sienne(2) ! Il n’y a donc per­sonne à Menton pour bri­guer la mai­rie et être au ser­vice des Mentonnais ?

Les Mentonnais ne pour­ront pas accep­ter que la « Perle de France » soit asso­ciée à un nom aus­si lourd à por­ter que « Sarkozy »(3).

Le dimanche 29 mai 2005, au terme d’un débat démo­cra­tique d’une excep­tion­nelle vita­li­té, le peuple fran­çais rejette à une écra­sante majo­ri­té (55%) le trai­té consti­tu­tion­nel euro­péen, pour­tant encen­sé par la qua­si-tota­li­té des médias et de la classe diri­geante. Le 2 juin sui­vant, le peuple hol­lan­dais rejette à son tour le traité.
Nicolas Sarkozy, élu pré­sident deux ans plus tard, va contour­ner le réfé­ren­dum : dès le 13 décembre 2007, il signe à Lisbonne un trai­té qui est une copie conforme du texte reje­té par les Français et les Hollandais. Six semaines plus tard, il fait modi­fier en consé­quence la Constitution fran­çaise par les par­le­men­taires réunis en congrès.
Beaucoup de citoyens, dès lors, vont bou­der les élec­tions, jugeant que leur bul­le­tin ne vaut rien.
[source : Hérodote]

Les Mentonnais n’ac­cep­te­ront pas que leur ville soit asso­ciée au fos­soyeur de la démo­cra­tie. À la limite, « Sarcosi » pour son­ner ita­lien 😉 , et faire oublier les tur­pi­tudes de papa.

Tout le quin­quen­nat de Sarkozy fut une cala­mi­té dont Pierre-Émile Blairon pré­sen­tait une syn­thèse dans nos colonnes le 21 jan­vier 2025 : Haute tra­hi­son : Sarkozy l’Américain.
Du reste Louis Sarkozy a éga­le­ment héri­té de son père sa fas­ci­na­tion pour les États-Unis. Il y a gran­di en grande par­tie. Il est diplô­mé de l’Université de New York (double spé­cia­li­sa­tion en his­toire et phi­lo­so­phie) et titu­laire d’un mas­ter en rela­tions inter­na­tio­nales de l’American University à Washington, D.C. À l’é­poque il élude son nom trop lourd à por­ter, se fait appe­ler Louis Attias, du nom du nou­vel époux de sa mère Cecilia.

Quelle est la légitimité de Louis Sarkozy pour être maire d’une grande ville ?

Il n’a aucune expé­rience autre que celle des pla­teaux de télé­vi­sion. Cela suf­fi­rait-il pour bri­guer la mai­rie de Menton ? Qu’a t‑il fait dans la vie à part être le fils de son père et de sa mère ? Il a bien co-écrit avec celle-ci un livre inti­tu­lé Une envie de désaccord(s). Puis il a écrit en anglais : Napoleon’s Library : The Emperor, His Books, and Their Influence on the Napoleonic Era (2024, Frontline Books)(4).

Louis Sarkozy - Napoléon

Il s’y croit… sauf que le « petit capo­ral » s’est for­gé son des­tin tout seul

« Ma vie pour l’instant est aux États-Unis et un retour en France est inen­vi­sa­geable. Je n’ai aucune volon­té poli­tique, je vous l’assure. Mais on en reparle en 2035. » affirme-t-il fin 2019. Ses attaches avec la France sont donc bien ténues. A for­tio­ri avec Menton.

Il faut croire que l’attente était trop longue pour notre jeune aiglon cos­mo­po­lite. Depuis l’été 2024, Louis Sarkozy inter­vient régu­liè­re­ment sur LCI, la chaîne de… son par­rain Martin Bouygues. Bombardé « spé­cia­liste des États-Unis », il est fré­quem­ment ame­né à com­men­ter l’actualité amé­ri­caine, mais ne peut s’empêcher de sou­te­nir sans faille Israël dans sa conquête ter­ri­to­riale en Palestine avec des pro­pos extra­or­di­nai­re­ment vio­lents. À l’é­poque nous nous étions posé la ques­tion : Au nom de qui s’exprime Louis Sarkozy ? (4 octobre 2024).

La même arro­gance trans­pa­raît lors­qu’il dit : « Si dans quatre siècles les Français ont tous la cou­leur de mon café, je m’en fous. S’ils boivent du vin et payent leurs impôts, on aura réus­si. » [cité par Politico] « on aura réus­si. » C’est qui « on » ? La réponse est : les pro­mo­teurs du Nouvel Ordre Mondial :

Y en a marre de ces blancs-becs !

Nous écri­vions le 4 novembre 2024 dans notre article Attal, Bardella, Branco : l’heur(e) des blancs-becs : « Tous ces blancs-becs ne servent que de vec­teurs au Système qui vous inter­dit de voter pour qui vous vou­lez. » Il faut y ajou­ter Sarkozy fils et Glucksmann fils. Les Mentonnais sont doré­na­vant inves­tis d’une mis­sion his­to­rique salvatrice :

Couper court à la carrière de Louis Sarkozy !

La France leur en sera recon­nais­sante. Lui qui n’a pas hési­té à dire à pro­pos des Palestiniens : « Qu’ils crèvent tous. Israël fait le tra­vail de l’humanité ici », nous lan­çons un appel aux Mentonnais : « Faites le tra­vail de l’humanité ici ». Mais nous ne sou­hai­tons pas qu’« il crève » pour autant…

Simplement qu’il rentre chez lui, aux États-Unis !

Rappelons qu'à l'é­tat civil Nicolas Sarkozy est ins­crit sous « Nicolas Paul Stéphane Sárközy de Nagy-Bocsa »

Ce livre à conno­ta­tion auto­bio­gra­phique, que l'au­teur porte à la main dans sa pose pour la pho­to de cam­pagne (notre illus­tra­tion à la une) a été tra­duit en français.

