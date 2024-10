Au nom de qui s’exprime Louis Sarkozy ?

Au nom de qui Louis Sarkozy profère-t-il ces propos inouïs ?

• Au nom de LCI ?

Installé aux États-Unis l’âge de 10 ans, Louis Sarkozy y fait toutes ses études. En 2018 il demande la natio­na­li­té amé­ri­caines(1) et évite de se faire appe­ler Sarkozy(2).

Il s’y marie et vit grand train(3). Et puis sou­dai­ne­ment Louis Sarkozy revient en France ! Pourquoi aban­donne-t-il cette vie dorée aux États-Unis ? Il a décro­ché un job en France. Quel job ? Payé com­bien ? « Chroniqueur » chez LCI, lui qui n’a pas fait ses études en France et n’a aucune for­ma­tion jour­na­lis­tique.

Chacun a com­pris que, s’il a obte­nu ce job, c’est parce-que LCI est la pro­prié­té de Martin Bouygues, témoin de mariage et meilleur amis de papa.

Très vite les inter­ven­tions de « P’tit Louis » sur LCI s’af­fichent pro-israé­liennes. Louis Sarkozy est là pour repré­sen­ter le cou­rant ultra-natio­na­liste d’Israël. Il n’est pas sau­gre­nu de pen­ser que son salaire soit finan­cé en sous-main par l’o­li­gar­chie mon­dia­liste.

LCI sou­tient les pro­pos bel­li­cistes de son chro­ni­queur. Mais là nous ne sommes plus dans des pro­pos bel­li­cistes, nous sommes dans des pro­pos géno­ci­daires que la chaîne ne cen­sure pas.

Mais alors l’Arcom (ancien­ne­ment CSA) aurait dû réagir et infli­ger une très lourde péna­li­té à LCI. Pas du tout. En France, vous pou­vez donc à pré­sent dire sans crainte : Les Palestiniens ? Qu’ils crèvent tous ! Ne vous trom­pez pas ! Dites bien : « Les Palestiniens ».

• Parle-t-il au nom de son père ?

On aurait pu ima­gi­ner que son père Nicolas Sarkozy inter­vienne en tant qu’an­cien pré­sident de la répu­blique et veille à apai­ser la ten­sion sus­ci­tée en France par le conflit israé­lo-pales­ti­nien. Pas du tout ! C’est même tout le contraire ! L’ancien pré­sident dit le 30 sep­tembre sur CNews et Europe1 : « Je suis fier de lui, de son cou­rage, de son talent. (…) Quand je vois cette flamme, cette volon­té de débattre, ce cou­rage, ça me plaît. Ça me fait peur pour lui – et ça me plaît. (…) Si vous me deman­dez mon avis : cha­peau ! »(4).

La France dis­pose à pré­sent d’un ancien pré­sident de la répu­blique ouver­te­ment géno­ci­daire. On com­prend ain­si mieux son action en tant que pré­sident de la répu­blique : homme de lige de la finance cosmopolite.

• Louis Sarkozy parle-t-il au nom des Français ?

Il nous dit : Je pense que je parle pour beau­coup de Français. Qu’est-ce qui l’au­to­rise à par­ler au nom de beau­coup de Français ?

Il n’a aucun man­dat élec­tif, aucune fonc­tion repré­sen­ta­tive.

Et puis quels Français ?

Ce jeune homme a pas­sé la majeure par­tie de sa vie aux États-Unis. Il y a fait ses études et a deman­dé à béné­fi­cier de la natu­ra­li­té amé­ri­caine — qu’il a obte­nue — et il vient nous dire qu’il parle pour beau­coup de Français.

• Non, il parle au nom de l’humanité

Israël fait le tra­vail de l’hu­ma­ni­té ici. Oui, oui… de l’hu­ma­ni­té ! Parler au nom des Français ne suf­fit pas à « P’tit Louis ». Il parle à pré­sent au nom de l’hu­ma­ni­té.

Nous attei­gnons les som­mets de l’ignominie.

Ce qui est grave dans cette affaire, c’est que la presse sub­ven­tion­née ne s’of­fusque pas de tels pro­pos.

Jean-Marc Morandini ose écrire sur Orange Actus, site sous contrôle de l’État fran­çais, pro­prié­taire de l’o­pé­ra­teur de télé­com­mu­ni­ca­tions : « Le cou­rage et la fran­chise de Louis Sarkozy sur LCI font débat sur le web »(5).

La classe poli­tique de tout bord — sauf, il faut bien le recon­naître, La France Insoumise — ne dit mot.

La Police de la Pensée est à l’œuvre. Cela per­met d’y voir plus clair.