L’Occident et la droite nationale française face à l’anéantissement de Gaza

C’est donc une popu­la­tion « réac­tion­naire » qui réagit immé­dia­te­ment et ins­tinc­ti­ve­ment à ce qui la touche le plus dans sa vie de tous les jours : l’insécurité. Depuis des décen­nies, les Français sont vic­times quo­ti­dien­ne­ment de vols, de viols, de meurtres bar­bares, une cri­mi­na­li­té sans frein puisqu’elle n’est pas, ou peu, répri­mée, cau­sée majo­ri­tai­re­ment par des délin­quants issus de l’immigration nord-afri­caine et sub-saharienne.

1972 : l’émergence du Front natio­nal

Cette droite patriote, consti­tuée pour beau­coup de rapa­triés d’Algérie, n’a ces­sé de voter, dès son émer­gence, pour le Front National, puis pour le Rassemblement natio­nal, n’y voyant aucune dif­fé­rence.

Dès l’apparition du F.N., le thème prin­ci­pal rete­nu fut celui de « l’immigration sau­vage ». Il faut se rap­pe­ler que le F.N. est né du rap­pro­che­ment du mou­ve­ment étu­diant Ordre Nouveau (dont votre ser­vi­teur fai­sait par­tie) avec Jean-Marie Le Pen et quelques-uns de ses amis, le 27 octobre 1972 ; le 21 juin 1973, un mee­ting est orga­ni­sé à La Mutualité à Paris par Ordre Nouveau qui pour­suit ses acti­vi­tés en paral­lèle avec celles du Front National nais­sant ; le thème du mee­ting ? « Halte à l’im­mi­gra­tion sau­vage ! » Oui, déjà en 1973 !

« Les ora­teurs veillent à s’abs­te­nir de tout pro­pos à conno­ta­tion racia­liste. François Brigneau déclare : ʺLe peuple juif a gar­dé son inté­gri­té parce qu’il ne s’est pas mélan­gé(10), mais nous n’a­vons pas de leçons à rece­voir de la part de ceux qui ont mis les Palestiniens dans des camps ! »(11)

52 ans après, nous aurions aimé dire que rien n’a chan­gé si ce n’est que la situa­tion des Palestiniens s’est aggra­vée au point que nous pou­vons craindre leur totale dis­pa­ri­tion.

D’autres applau­dissent à cette pers­pec­tive.

À l’heure où j’écris, fin août 2025, la qua­si-tota­li­té de la « droite natio­nale » s’est ran­gée der­rière ses repré­sen­tants, par­le­men­taires ou non, pour sou­te­nir, sans état d’âme, Israël dans son entre­prise géno­ci­daire et le mas­sacre quo­ti­dien d’enfants inno­cents. Inconscience, indif­fé­rence, igno­rance, ou ter­ri­fiant cynisme ?

52 ans après, je suis tou­jours d’accord avec feu François Brigneau.

La droite natio­nale fran­çaise ne doit pas s’identifier à l’extrême-droite israé­lienne, bien plus radi­cale et bien peu exem­plaire ; Israël est un État-voyou(12).

Le salut des Français ne vien­dra pas d’Israël

Le salut des Français ne vien­dra pas d’Israël, Israël ne consi­dé­rant que son seul inté­rêt et n’étant guère pré­oc­cu­pé par le sort des Français. La situa­tion des Français est bien dif­fé­rente de celle des Israéliens, et les « Arabes » d’Israël, les Palestiniens, dont 175 000 d’entre eux sont chré­tiens, ne sont pas les mêmes que ceux de Dubaï ou d’Algérie, ou … de France.

Ce n’est pas Israël qui les débar­ras­se­ra des cri­mi­nels allo­gènes ; c’est la res­tau­ra­tion de mesures fortes qui ramè­ne­ront au Pouvoir des âmes éner­giques et déter­mi­nées qui sau­ront faire don de leurs per­sonnes dans l’intérêt com­mun ; il ne faut guère comp­ter sur la classe poli­tique actuel­le­ment au Pouvoir qui, quel que soit le par­ti repré­sen­té, ne songe qu’à la sau­ve­garde de ses pri­vi­lèges ; les Français n’ont pas besoin de paroles et de pro­messes qui ne seront pas tenues ; ils ont besoin de per­sonnes avi­sées et dés­in­té­res­sées qui œuvrent effi­ca­ce­ment au ser­vice de la patrie.

Cela a peu de chances de se pro­duire, à moins d’une véri­table révo­lu­tion dans les semaines ou les mois qui viennent ; par deux fois, des élec­tions tru­quées(13) avec l’assentiment tacite du RN ont por­té au Pouvoir un psy­cho­pathe com­plè­te­ment allu­mé et, la pro­chaine fois, les Français vote­ront comme un seul homme pour ce même RN, un par­ti qui les a tra­his 25 fois, qui s’est depuis long­temps ren­du, ou ven­du, à l’Ordre Mondial et qui sui­vra, le doigt sur la cou­ture du pan­ta­lon, toutes les consignes des oli­garques visant à faire dis­pa­raître défi­ni­ti­ve­ment leur pays.

Pour en reve­nir à ce qui se passe actuel­le­ment à Gaza et aux res­pon­sa­bi­li­tés qui incombent à ceux qui y com­mettent les pires exac­tions(14), quelles que soient les mons­truo­si­tés qu’a pu – ou que peut – accom­plir telle frange de tel peuple (il n’y a pas de peuple entiè­re­ment mau­vais dans son ensemble), le meurtre, a for­tio­ri l’assassinat pré­mé­di­té d’un être inno­cent, vul­né­rable et sans défense, les prive du sta­tut, de la digni­té – je ne dirais pas du pri­vi­lège – d’être un être humain et les retranche de cette com­mu­nau­té humaine.

Partout dans le monde, que l’on soit arabe, juif, gau­lois, eski­mo ou zou­lou, l’innocence doit être sacrée.

Attenter volon­tai­re­ment à la vie d’un être innocent15 tel un enfant, ou vul­né­rable, telle une per­sonne âgée ou han­di­ca­pée, ou atten­ter à son inté­gri­té phy­sique, doit être consi­dé­ré comme le plus grand et le plus lâche des crimes par toute socié­té humaine et puni en conséquence.

Si nous mili­tons pour que la France ne s’engage pas dans des conflits qui ne la concernent pas direc­te­ment, de telle sorte que la diplo­ma­tie fran­çaise puisse conser­ver un sta­tut d’analyste lucide et aider ain­si à la paix dans le monde, nous réa­li­sons bien qu’il est impos­sible, au 21e siècle, de pré­tendre que telle ou telle ten­sion à tel ou tel endroit de la pla­nète, ne nous concerne pas parce que, désor­mais, les causes qui les font naître sont tel­le­ment enche­vê­trées qu’il est impos­sible qu’elles n’aient pas d’effet sur un pays comme le nôtre qui a cepen­dant bien per­du de sa superbe depuis qu’il est diri­gé par Macron et les cré­tins irres­pon­sables qui l’ont pré­cé­dé au même poste, et depuis qu’il s’est entiè­re­ment sou­mis à l’Union Européenne et donc à l’Amérique et donc à Israël, et donc à l’Ordre mon­dial. Aussi, n’est-il pas inutile de ten­ter d’ouvrir quelques pros­pec­tives (sur­pre­nantes) en lien avec ce dos­sier, avant de le fermer.

L’énigme khazare

La socié­té israé­lienne est loin d’être une socié­té mono­li­thique ; mul­ti­tude de cou­rants reli­gieux, cultu­rels, phi­lo­so­phiques, spi­ri­tuels, poli­tiques, s’y côtoient et s’y affrontent quel­que­fois avec véhé­mence ; on y trouve le pire et le meilleur ; com­men­çons par le pire, il est repré­sen­té par le gou­ver­ne­ment actuel et ceux qui le sou­tiennent.

Dans un article du Saker fran­co­phone du 20 août 2025, repris par SOTT, inti­tu­lé : Le cer­veau rabou­gri d’une socié­té nazi­fiée(16), l’auteur pré­sente une thèse qui nous ramène à nou­veau à la deuxième guerre mon­diale, dénon­çant un pro­ces­sus de « nazi­fi­ca­tion » de la socié­té israé­lienne actuelle, repre­nant le thème de la vic­time qui devient bour­reau ; cette ana­lyse psy­cho-socio­lo­gique a ceci d’intéressant qu’elle donne une piste (qui se rap­proche de celle de Claude Bourrinet évo­quée plus haut) pour com­prendre pour­quoi les foules occi­den­tales res­tent indif­fé­rentes aux mas­sacres en cours à Gaza : « Cela com­mence par la déshu­ma­ni­sa­tion de la popu­la­tion-cible – les Palestiniens qua­li­fiés « d’a­ni­maux humains » ou de « ter­ro­ristes », quel que soit leur âge ou leur situa­tion. Cela conti­nue avec la créa­tion d’une mytho­lo­gie de vic­ti­mi­sa­tion per­pé­tuelle qui jus­ti­fie toute atro­ci­té comme étant de la « légi­time défense(17). Cela abou­tit à une popu­la­tion tel­le­ment endoc­tri­née qu’elle mani­feste pour le droit de vio­ler des pri­son­niers pales­ti­niens pen­dant qu’elle regarde des enfants mou­rir de faim et ne res­sent que de la satis­fac­tion […] Le plus effrayant est peut-être la par­ti­ci­pa­tion enthou­siaste des enfants à cette culture de la cruau­té. Des vidéos cir­culent mon­trant de jeunes Israéliens chan­tant des chan­sons sur la des­truc­tion de Gaza,(18), des enfants célé­brant la mort de Palestiniens et des ado­les­cents posant avec des armes tout en fai­sant des blagues sur la « chasse aux Arabes ».

Un détail non négli­geable est que la plu­part de ces vidéos pré­sentent des Juifs ash­ké­nazes blancs se moquant des traits sémi­tiques des Palestiniens, d’une manière trou­blante, simi­laire à la façon dont les nazis décri­vaient leurs vic­times.

[…] Ce à quoi nous assis­tons est l’a­bou­tis­se­ment de décen­nies d’en­doc­tri­ne­ment pour le pou­voir nazi, mas­quée par un lan­gage vic­ti­maire, fina­le­ment auto­ri­sée à deve­nir ce qu’ils fai­saient sem­blant de détes­ter : des Zio-(Ashke)nazis. »

L’auteur de cet article emploie un mot éton­nant, une contrac­tion de « Ashkenazes », les juifs ori­gi­naires de l’est de l’Europe, et de « nazis » : « Ashkenazis ». Voyons pour­quoi ce rap­pro­che­ment inso­lite a été fait.

Il y a bien en Europe actuel­le­ment un État dont une bonne par­tie de l’armée se réclame ouver­te­ment du nazisme, et qui est diri­gé par… un juif : c’est l’Ukraine dont son ex-pré­sident (Zelensky n’est offi­ciel­le­ment plus pré­sident depuis le 19 mai 2024) disait le 5 avril 2022 à Kiev : « Je pense que tout notre peuple sera notre grande armée. Nous devien­drons un “Grand Israël” ».



Il faut se sou­ve­nir que Stepan Bandera, qui pro­cla­ma l’indépendance éphé­mère de l’Ukraine à Lviv le 30 juin 1941, et qui est consi­dé­ré comme un héros par une par­tie des Ukrainiens, col­la­bo­ra avec l’Allemagne nazie en créant la Légion ukrai­nienne, sous com­man­de­ment de la Wehrmacht. D’où cette curieuse coha­bi­ta­tion actuelle.

Il existe une autre étrange coïn­ci­dence qui va mar­quer le des­tin du peuple juif et dont l’action se situe dans la même région, puisqu’elle était le ter­ri­toire d’un peuple tur­cique ori­gi­naire du nord du Caucase, les Khazars, éta­bli en royaume en Ukraine et dans la région alen­tour, entre le VIIe et le XIIIe siècle.

Et nous revoi­là avec ce néo­lo­gisme : Ashkenazis, car les Khazars sont quel­que­fois phy­si­que­ment proches des slaves, sou­vent blonds aux yeux bleus, comme le sont cer­tains juifs ash­ke­nazes.

L’auteur de l’article pré­ci­té relance invo­lon­tai­re­ment une vieille polé­mique débu­tée en 1976, à l’époque où Arthur Koestler (1905−1983) fait paraître un livre inti­tu­lé : La Treizième tri­bu.

Deux per­son­nages atta­chants, mais déran­geants pour l’Establishment : Arthur Koestler et Shlomo Sand, vont nous per­mettre de mieux connaître l’importance de ce peuple dans l’Histoire contemporaine.

Arthur Koestler Shlomo Sand

Arthur Koestler

Arthur Koestler est un juif hon­grois de langue alle­mande, il sera écri­vain, jour­na­liste, essayiste, de natio­na­li­té hon­groise, bri­tan­nique, autri­chienne ; il vivra en Hongrie, en Autriche, en Palestine, en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, il sera com­mu­niste, puis anti­com­mu­niste, condam­né à mort par les fran­quistes, il sera échan­gé contre la femme d’un pilote espa­gnol, cet aven­tu­rier s’engagera dans la Légion étran­gère, écri­ra le roman qui l’a ren­du célèbre : Le Zéro et l’infini, il vivra dans un kib­boutz, sera le cofon­da­teur du Betar (mou­ve­ment de jeu­nesse sio­niste), on trou­ve­ra même le nom de ce jour­na­liste intré­pide, sorte de Tintin de l’Est, dans le Comité de patro­nage de… Nouvelle École, à la créa­tion de cette revue de la Nouvelle Droite.

Bref, une vie bien rem­plie qui donne le tour­nis.

Et donc, en 1976, il fera paraître cet ouvrage qui va bou­le­ver­ser les connais­sances que nous avions sur l’origine du peuple juif et de ses douze tri­bus car il va en ajou­ter une trei­zième, d’où le titre de son livre : La Treizième tri­bu dans lequel « il défend la thèse selon laquelle les Juifs d’Europe de l’Est et leurs des­cen­dants, c’est-à-dire les Ashkénazes, ne des­cendent pas (ou peu) des anciens Israélites, mais prin­ci­pa­le­ment des Khazars, un peuple ori­gi­naire de la région du Caucase du Nord qui a été conver­ti (par ses diri­geants, NDLR) au VIIIe siècle au judaïsme et aurait migré plus tard vers ce qui est aujourd’­hui l’Europe de l’Est, sous la pres­sion de tri­bus nomades venues d’Asie cen­trale. Koestler se réfère aux tra­vaux de l’his­to­rien israé­lien Abraham N. Poliak. » (Wikipedia)

Évidemment, cette thèse crée des remous en Israël, mais aus­si en Amérique où le récit biblique consti­tue la base reli­gieuse, et au-delà, de la vie amé­ri­caine, mais aus­si au sein de la dia­spo­ra juive par­tout dans le monde car elle casse le dogme de l’antique ori­gine du peuple juif élu par Dieu ; d’autant plus que la pré­sen­ta­tion que Koestler fait de son ouvrage n’arrange pas les choses : « Ces lignes ont été écrites à une époque où l’on ne connais­sait pas encore toute l’é­ten­due de l’ho­lo­causte nazi, mais cela ne change rien au fait que la grande majo­ri­té des juifs sur­vi­vants vient de l’Europe orien­tale et qu’en consé­quence, elle est peut-être prin­ci­pa­le­ment d’o­ri­gine kha­zare. Cela vou­drait dire que les ancêtres de ces juifs ne venaient pas des bords du Jourdain, mais des plaines de la Volga, non pas de Canaan, mais du Caucase, où l’on a vu le ber­ceau de la race aryenne ; géné­ti­que­ment ils seraient appa­ren­tés aux Huns, aux Ouigours, aux Magyars, plu­tôt qu’à la semence d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. S’il en était bien ain­si, le mot « anti­sé­mi­tisme » n’au­rait aucun sens : il témoi­gne­rait d’un mal­en­ten­du éga­le­ment par­ta­gé par les bour­reaux et par les vic­times. A mesure qu’elle émerge len­te­ment du pas­sé, l’a­ven­ture de l’empire kha­zar com­mence à res­sem­bler à une farce, la plus cruelle que l’Histoire ait per­pé­trée »(19).

Shlomo Sand

Shlomo Sand, né le 10 sep­tembre 1946 à Linz en Autriche, est un his­to­rien israé­lien, pro­fes­seur à l’u­ni­ver­si­té de Tel Aviv depuis 1985.

C’est un fran­co­phone qui a fait ses études uni­ver­si­taires à Paris dans les années 1970 où il a sou­te­nu une thèse sur le phi­lo­sophe Georges Sorel ; il est l’organisateur en 1982 d’un col­loque à Paris sur ce même per­son­nage.

En 2008, il écrit un livre pour le moins ico­no­claste : Comment le peuple juif fut inven­té(20), repre­nant en par­tie les thèses de Koestler quant aux ori­gines du peuple juif ; son ouvrage sera qua­li­fié par les his­to­riens israé­liens confor­mistes de « mythe de l’o­ri­gine kha­zare des Ashkénazes par conver­sion ». Selon Sand, « l’in­ven­tion » d’une his­toire natio­nale conti­nue serait l’œuvre de sio­nistes du début du XXe siècle. Même s’il admet la réa­li­té d’un « peuple yid­dish » exis­tant en Europe de l’Est, peuple qui sans être une nation pos­sé­dait une civi­li­sa­tion et une culture popu­laire moderne, l’au­teur conteste l’exis­tence réelle d’un peuple juif inter­na­tio­nal. » (Wikipedia, Comment le peuple juif fut inventé).

Nous ne serons pas éton­nés que le livre de Sand ait reçu un accueil pour le moins miti­gé en Occident.

Ainsi, Sand dit que la « grande presse pari­sienne (Le Monde, Le Figaro, Libération…) ne lui a pas consa­cré le moindre compte ren­du… ». Son livre a réus­si quand même à fran­chir les bar­rières de la cen­sure occi­den­tiste en rece­vant en 2009 en France le Prix Aujourd’hui qui récom­pense un « ouvrage poli­tique ou his­to­rique sur la période contem­po­raine ».

Aux États-Unis, la com­mu­nau­té néo-conser­va­trice juive n’a pas du tout aimé le pas­sage du livre de Sand concer­nant l’origine kha­zare des Israélites « qui décons­truit l’i­dée d’un droit au retour fon­dé sur des notions eth­niques » ; on s’en serait dou­té…

En 2013, Shlomo Sand, qui sou­hai­tait que la Palestine soit recon­nue dans ses fron­tières, édite un nou­vel ouvrage polé­mique : Comment j’ai ces­sé d’être juif, dont il résume ain­si le thème : « Supportant mal que les lois israé­liennes m’imposent l’appartenance à une eth­nie fic­tive, sup­por­tant encore plus mal d’apparaître auprès du reste du monde comme membre d’un club d’élus, je sou­haite démis­sion­ner et ces­ser de me consi­dé­rer comme juif. »

Le Grand Israël

Dans un article du 22 décembre 2024, Syrie, les racines du chaos(21), j’évoquais le mythe sio­niste du « Grand Israël », mythe expan­sion­niste sou­te­nu avec fer­veur par les groupes sio­nistes avec à leur tête Netanyahu, qui s’appuient sur les écrits bibliques, « la Terre pro­mise par Dieu aux Enfants d’Israël », pour reven­di­quer les ter­ri­toires des pays voi­sins de l’actuelle Israël incluant la Palestine, bien sûr, la Jordanie, le Liban, une par­tie de la Syrie, de l’Irak, de l’Égypte et de l’Arabie saou­dite. Vaste projet.

Ces reven­di­ca­tions ne reposent pour l’instant que sur des allé­ga­tions reli­gieuses, les archéo­logues n’ayant, par exemple, rien trou­vé des ves­tiges des temples et palais « recou­verts d’or » du Xe siècle avant notre ère, comme celui de Salomon, minu­tieu­se­ment décrit par les textes sacrés. « Il n’existe aucune don­née archéo­lo­gique indi­quant qu’une des grandes construc­tions trou­vées sur l’é­ten­due géo­gra­phique cor­res­pon­dant à Israël ait été bâtie par Salomon effec­ti­ve­ment. »

« Concernant les tri­bus juives men­tion­nées dans la Bible, ni leur nom ni leur situa­tion géo­gra­phique ne sont attes­tés par l’ar­chéo­lo­gie, ni dans aucune archive, ni sur aucune ins­crip­tion. » (Wikipedia : don­nées archéo­lo­giques sur David et Salomon).

On peut com­prendre que les thèses avan­cées par Koestler et Sand aient pu for­te­ment déplaire aux pro­mo­teurs de ce pro­jet de « Grand Israël ».

Ce qui ne veut pas dire que ni le temple de Salomon, ni les tri­bus juives en ques­tion n’existent pas ou n’ont jamais exis­té ; après tout, il a fal­lu pas moins de 24 cam­pagnes de fouilles pour mettre à jour les 9 villes de Troie…

La véri­té finit tou­jours par sor­tir du puits, mais elle n’est pas tou­jours aus­si belle qu’on l’espérait.

Pierre-Émile Blairon