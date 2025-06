Israël et Ukraine : les États voyous

Le célèbre lin­guiste amé­ri­cain Noam Chomsky défi­nit les États-Unis et Israël(4) comme les pre­miers États voyous dans un article de décembre 2013 : « Il y a en fait deux États voyous au Moyen-Orient, ils recourent à l’agression et à la ter­reur et ils violent à l’envi le droit inter­na­tio­nal : les États-Unis et leur État client, Israël. » (L’Obs, 19 novembre 2016).

Le mantra orwellien : « Israël a le droit de se défendre »

On a vu ces jours-ci l’ensemble de la « com­mu­nau­té inter­na­tio­nale » se ran­ger d’une manière pav­lo­vienne der­rière Israël comme si elle obéis­sait à des slo­gans orwel­liens (du genre : la guerre, c’est la paix) que même Israël n’a pas osé lan­cer comme celui qui consiste à répé­ter le man­tra « Israël a le droit de se défendre » ; en l’occurrence, il n’y a qu’une seule des deux par­ties qui attaque, et c’est bien Israël et non pas l’Iran, sans par­ler du mas­sacre des Palestiniens par Tsahal qui est en cours, ce qui est loin d’être un détail puisque le nombre des vic­times, la plu­part civiles, y com­pris femmes et enfants, qui sont de loin les plus nom­breux, se monte aux alen­tours de 60 000.

En France, il n’y eut qu’une seule note dis­cor­dante à cet una­ni­misme, ce fut le groupe LFI, qui pra­tique une autre sorte de psit­ta­cisme(5) à l’envers qui n’est pas plus hono­rable que l’autre, ses des­seins étant tout aus­si can­ton­nés à la ligne bleue des pro­chaines élec­tions qui lui fait pri­vi­lé­gier l’électorat musul­man qu’il sup­pose pou­voir influen­cer grâce à son posi­tion­ne­ment ; mais c’est mal connaître les men­ta­li­tés arabes qui ne res­pectent que la loi du plus fort, sachant par­fai­te­ment détec­ter et se défier des sala­ma­lecs(6) occi­den­taux.

Nous n’avons pas été éton­nés de la posi­tion du gou­ver­ne­ment fran­çais dans cette affaire, qui ne manque jamais une occa­sion de s’inscrire dans le poli­ti­que­ment cor­rect, afin de ten­ter de rat­tra­per la nul­li­té de ses repré­sen­tants et diplo­mates qui com­mettent bévue sur bévue, ne sachant plus où don­ner de la tête, cou­rant d’un côté et de l’autre comme un canard qui l’aurait per­due.

C’est ain­si que Macron a décla­ré solen­nel­le­ment (enfin, dans la mesure du pos­sible) que « si Israël devait être atta­quée dans le cadre d’une repré­saille (est-ce une « attaque » ou une « repré­saille » ? (qui est d’ailleurs un mot qui ne s’emploie qu’au plu­riel, NDLR) par l’Iran, la France par­ti­ci­pe­rait aux opé­ra­tions de pro­tec­tion et de défense d’Israël. »

En ten­tant de nous extraire de l’actualité dense qui voit émer­ger rebon­dis­se­ment sur rebon­dis­se­ment, heure après heure, nous pou­vons faire le paral­lèle entre la situa­tion actuelle et celle que nous avons connue pen­dant la période de dic­ta­ture sani­taire, pen­dant laquelle la qua­si-tota­li­té des cer­veaux sem­blait avoir été atteinte d’une inca­pa­ci­té totale à pen­ser d’une manière sereine les évé­ne­ments ahu­ris­sants que les pro­mo­teurs de cette guerre psy­cho­lo­gique nous for­çaient à vivre sans que nous puis­sions émettre la moindre objec­tion.

Heureusement, il reste quelques esprits en état de fonc­tion­ne­ment nor­mal, en Europe comme aux États-Unis, et c’est ain­si que Douglas Mac Gregor, ancien colo­nel de l’armée amé­ri­caine deve­nu chro­ni­queur, inter­pelle Donald Trump, après l’agression d’Israël contre l’Iran :

« Au cours des der­nières 72 heures, Israël a lan­cé une attaque pré­ven­tive contre l’Iran alors que les négo­cia­tions entre Washington et Téhéran étaient tou­jours en cours. L’Iran a été pris au dépour­vu. Mais l’Iran s’est remis de son Pearl Harbor plus rapi­de­ment qu’Israël ne l’a­vait pré­vu.

Moins de 18 heures après l’at­taque sur­prise d’Israël, l’Iran a réagi en tirant des cen­taines de mis­siles balis­tiques, y com­pris des mis­siles hyper­so­niques, sur le centre de Tel-Aviv et sur l’en­semble du ter­ri­toire israé­lien.

Pendant ce temps, le Dôme de fer israé­lien n’a pas fonc­tion­né. Les ser­vices de ren­sei­gne­ment israé­liens ont échoué. Aujourd’hui, Netanyahou sup­plie Washington d’in­ter­ve­nir avec la puis­sance mili­taire amé­ri­caine pour sau­ver Israël d’une défaite cer­taine, une défaite que Netanyahou a pré­pa­rée avec les encou­ra­ge­ments de Washington. Dans le même temps, la Russie, la Chine, le Pakistan et la majeure par­tie du monde musul­man se ral­lient à la défense de l’Iran. Les four­ni­tures, l’é­qui­pe­ment et l’as­sis­tance tech­nique affluent en Iran.

Il est temps de reve­nir à la réa­li­té : Washington a dépen­sé 12 000 mil­liards de dol­lars au Moyen-Orient depuis 2003. Résultat ? 7 000 Américains morts. 50 000 bles­sés, des fron­tières ouvertes et 100 000 Américains qui meurent chaque année d’un empoi­son­ne­ment au Fentanyl. Aujourd’hui, les États-Unis sont endet­tés à hau­teur de 37 000 mil­liards de dol­lars, une somme qui n’in­clut pas ce que l’on appelle la « dette des agences ». 77 mil­lions d’Américains ont voté pour le pré­sident Trump parce qu’il a pro­mis de mettre fin aux conflits à l’é­tran­ger et d’ar­rê­ter la marche vers la Troisième Guerre mon­diale. Le man­dat de Trump est inchan­gé : sécu­ri­ser les fron­tières, les ports et les eaux côtières de l’Amérique. Éxpulser les étran­gers en situa­tion irré­gu­lière, écra­ser les cri­mi­nels qui rackettent et assas­sinent les Américains. Rétablir l’État de droit. Mais plus une goutte de sang amé­ri­cain pour les guerres étran­gères. »

Douglas McGregor Tucker Carlson

Le célèbre jour­na­liste amé­ri­cain Tucker Carlson, jusqu’à ce jour sou­tien de Donald Trump, est sur la même lon­gueur d’onde. Il « dénonce la col­la­bo­ra­tion des USA avec Israël et traite Trump de “com­plice” de la récente attaque contre l’Iran. Il dit que la par­ti­ci­pa­tion des USA dans des guerres étran­gères est une tra­hi­son des mil­lions d’électeurs qui ont voté pour une poli­tique qui serve d’abord les inté­rêts des Américains. Il demande au gou­ver­ne­ment US de ces­ser toute aide mili­taire à Israël et dit ne pas vou­loir de guerre contre l’Iran dont les consé­quences seront un embra­se­ment de la région, la mort de mil­liers d’Américains et la radi­ca­li­sa­tion de l’islam. » (Nicola Mirkovic)

Aux der­nières nou­velles, Netanyahou a fait appel à Trump afin qu’il inter­vienne pour sou­te­nir Israël, mais Trump a, heu­reu­se­ment, refu­sé, en dépit de ses nom­breuses décla­ra­tions contra­dic­toires dont l’une lui avait fait trou­ver « excel­lente » la déci­sion israé­lienne d’attaquer l’Iran.

La blague du petit pays sans défense attaqué par l’ours russe

L’Amérique aura tout fait pour déta­cher la Russie de l’Europe ; l’union de ces deux mas­to­dontes aurait por­té un coup fatal au mono­pole amé­ri­cain et aurait per­mis d’envisager un monde mul­ti­po­laire libé­ré éco­no­mi­que­ment du dol­lar et spi­ri­tuel­le­ment des menées pédo-sata­nistes qui sub­sistent tou­jours au sein de l’État pro­fond amé­ri­cain qui n’a pas per­du toutes ses capa­ci­tés de nui­sance, même si une grande par­tie de son acti­vi­té néfaste s’est « délo­ca­li­sé » en Europe. Le bom­bar­de­ment de la Serbie et la créa­tion de l’État-fantoche du Kosovo n’auront été qu’un épi­sode tra­gique de cette lutte à mort de l’Ordre mon­dial avant l’attaque mas­sive de l’Otan contre la Russie par Ukraine inter­po­sée.

L’Amérique s’est ser­vi du gou­ver­ne­ment cor­rom­pu de Zelinsky pour envoyer le peuple ukrai­nien au casse-pipe, l’utilisant comme un bou­clier humain pour ten­ter de for­cer les portes russes. Contre toute attente, elle a subi un revers ter­rible.

J’ai mon­tré plus haut com­ment l’Ordre mon­dial repré­sen­té par les Occidentaux avait pro­cé­dé pour détruire l’Irak par le men­songe et la mani­pu­la­tion de l’opinion mon­diale (c’était un exemple, et je pour­rais en citer des dizaines d’autres) ; les Américains, ou l’Ordre mon­dial, ou l’Occident, ou la « com­mu­nau­té inter­na­tio­nale », n’ont guère d’imagination ; ils se servent tou­jours des mêmes pro­cé­dés, espé­rant avec beau­coup d’obstination pas­ser en force avec les mêmes méthodes ; fina­le­ment, leur stra­ta­gème lour­dingue et écu­lé n’a réus­si qu’à de rares occa­sions tout en semant la misère et le chaos par­tout où ils sont inter­ve­nus, comme l’a bien com­pris Mac Gregor et Carlson que je citais plus haut.

Netanyahou et Zelinsky sont sur le même bateau qui prend l’eau ; on ne sait pas lequel va se noyer avant l’autre.

Ce sont tous les deux des psy­cho­pathes méga­lo­manes, Netayahou rêvant de recons­ti­tuer « le grand Israël » qui englo­be­rait tous les pays qui entourent Israël(7), Zelinsky, qui pen­sait défier la Russie, se sen­tant pous­ser des ailes grâce au sou­tien de l’Otan, de l’Amérique et de l’Union euro­péenne, voit s’effondrer tous ses rêves de gloire et ne peut plus espé­rer quelque aide de qui que ce soit, à moins de se conten­ter des pro­messes de l’Union euro­péenne qui, si elle s’avisait d’entrer en guerre contre la Russie, ne tien­drait guère que quelques jours face à l’ar­mée russe.

Ils sont tous les deux reje­tés par leurs peuples, Netanyahou dis­cré­di­té par le mas­sacre des Gazaouis, mas­sacre que n’approuvent pas les Israéliens, Zelinsky par les méthodes mafieuses que ses sbires emploient pour enrô­ler de force les Ukrainiens qui ne veulent pas de cette guerre.

La Cour Pénale Internationale a lan­cé un man­dat d’arrêt contre Netanyahou pour crime de guerre et crime contre l’humanité ; Zelinsky craint que ses propres amis néo-nazis au sein du gou­ver­ne­ment ne le liquident s’il consent à arrê­ter la guerre.

Ils sont tous les deux à qué­man­der l’aide des États-Unis, Netanyahou pour se sor­tir du bour­bier ira­nien dans lequel il vient stu­pi­de­ment de s’engouffrer, Zelensky pour finan­cer une guerre qu’il a déjà per­due.

Enfin, l’un et l’autre ont été assez stu­pides pour s’attaquer sans pré­cau­tion à des civi­li­sa­tions indo-euro­péennes mul­ti­mil­lé­naires, vivant sur des ter­ri­toires immenses, l’Iran et la Russie, comme on s’attaquerait à des prin­ci­pau­tés d’opérette.

Trump réus­si­ra-t-il à se libé­rer tota­le­ment des liens néo-conser­va­teurs qui semblent encore l’emprisonner et qui l’empêchent d’adopter une atti­tude claire et forte ?

Nous le sau­rons très bien­tôt à la façon dont il aura réso­lu ces deux énormes pro­blèmes géné­rés par l’ancienne admi­nis­tra­tion américaine.

Pierre-Émile Blairon