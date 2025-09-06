Ursula von der Leyen attise la haine anti-russe pour préparer la guerre

Ursula von der Leyen a accusé la Russie d’avoir brouillé le signal GPS de son avion

… lors d’un inci­dent sur­ve­nu le 31 août 2025, alors que l’ap­pa­reil appro­chait l’aé­ro­port de Plovdiv, en Bulgarie, dans le cadre d’une tour­née diplo­ma­tique dans les pays de l’Union euro­péenne fron­ta­liers ou proches de la Russie et de la Biélorussie (Finlande, pays baltes, Pologne, Bulgarie, Roumanie).

C’est un bobard !

Ce bobard s’ins­crit dans la ligne de pro­pa­gande de l’Europe de Bruxelles dic­tée par l’OTAN.