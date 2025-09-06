Ursula von der Leyen attise la haine anti-russe pour préparer la guerre
Ursula von der Leyen a accusé la Russie d’avoir brouillé le signal GPS de son avion
… lors d’un incident survenu le 31 août 2025, alors que l’appareil approchait l’aéroport de Plovdiv, en Bulgarie, dans le cadre d’une tournée diplomatique dans les pays de l’Union européenne frontaliers ou proches de la Russie et de la Biélorussie (Finlande, pays baltes, Pologne, Bulgarie, Roumanie).
C’est un bobard !
Ce bobard s’inscrit dans la ligne de propagande de l’Europe de Bruxelles dictée par l’OTAN.
Les faits sont têtus
• 📡 Flightradar24, service indépendant, montre un signal GPS stable pendant tout le vol et un retard ridicule de 9 minutes.
• ❌ Aucun « tour d’attente » d’une heure.
• ❌ Aucun « atterrissage d’urgence à la carte papier ».
• 🤐 La Commission refuse de dire si l’avion a été « ciblé », laissant planer le doute pour faire monter la sauce médiatique.
• 🛬 Les aéroports comme Plovdiv disposent de systèmes terrestres de secours : même sans GPS, atterrir reste une routine.
• 🔍 Rappel : en mai 2025, des pannes GPS mondiales venaient d’un satellite défectueux (PRN 37) — pas de Moscou.
• 💣 Militariser l’Europe pour justifier des milliards supplémentaires en « défense ».
• 🪖 Détourner l’attention des critiques internes, alors que son projet d’envoyer des troupes européennes en Ukraine est désavoué, notamment par Boris Pistorius en Allemagne.
• 🧠 Maintenir la paranoïa anti-russe, alors même que Poutine est en Chine pour des discussions géopolitiques majeures que Bruxelles veut étouffer.
• 📉 Mépris des faits pour imposer une communication anxiogène.
• 💥 Escalade militaire au mépris des opinions publiques.
• 🔄 Narratif hybride répété en boucle : cyberattaques, sabotages, et maintenant… un GPS fantôme.
De son côté le Premier ministre bulgare, Rosen Zhelyazkov, a déclaré le 4 septembre 2025 qu’il n’y avait « aucune preuve » d’une interférence prolongée ou d’un brouillage intentionnel du signal GPS de l’avion transportant Ursula von der Leyen lors de son atterrissage à Plovdiv le 31 août 2025.
Cette déclaration contredit les premières allégations de la Commission européenne et des autorités bulgares, qui avaient initialement pointé du doigt une « ingérence flagrante » de la Russie, comme rapporté par le Financial Times et d’autres sources.
Zhelyazkov a précisé que les instruments au sol n’ont détecté aucun brouillage, bien qu’il n’ait pas exclu la possibilité que les équipements à bord de l’avion aient perçu une perturbation.
De son côté le vice-premier ministre et ministre des transports bulgare, Grozdan Karadjov, a indiqué que les autorités bulgares avaient transmis à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) un rapport mentionnant des « problèmes mineurs » avec le GPS, sans faire référence à une interférence russe.
En outre Flightradar24 a analysé les données du vol et affirmé que le transpondeur de l’avion indiquait une bonne qualité du signal GPS tout au long du trajet, contredisant l’idée d’un brouillage significatif.
Ce mode de gouvernance par le mensonge est insupportable !
Nous le dénoncerons tant qu’il faudra, jusqu’à l’heure de la Vérité.
Ce qui ajoute à l’immoralité de l’ensemble de la classe dirigeante, c’est que ces manipulations ont pour but de nous entraîner dans une guerre perdue d’avance.
Ce qui ajoute au désarroi des Français, c’est que tous les partis politiques sont en phase avec l’Europe de Bruxelles pour nous lancer dans cette aventure suicidaire.
