Ursula von der Leyen - Avion - Russes

Ursula von der Leyen attise la haine anti-russe pour préparer la guerre

par | 6 sep­tembre 2025 | Aucun com­men­taire

Ursula von der Leyen a accusé la Russie d’avoir brouillé le signal GPS de son avion

… lors d’un inci­dent sur­ve­nu le 31 août 2025, alors que l’ap­pa­reil appro­chait l’aé­ro­port de Plovdiv, en Bulgarie, dans le cadre d’une tour­née diplo­ma­tique dans les pays de l’Union euro­péenne fron­ta­liers ou proches de la Russie et de la Biélorussie (Finlande, pays baltes, Pologne, Bulgarie, Roumanie).

C’est un bobard !

Ce bobard s’ins­crit dans la ligne de pro­pa­gande de l’Europe de Bruxelles dic­tée par l’OTAN.

Les faits sont têtus

En tant que pilote, je peux vous l’affirmer : c’est un men­songe gros­sier.
• 📡 Flightradar24, ser­vice indé­pen­dant, montre un signal GPS stable pen­dant tout le vol et un retard ridi­cule de 9 minutes.
 Aucun « tour d’attente » d’une heure.
• ❌ Aucun « atter­ris­sage d’urgence à la carte papier ».
Un vol par­fai­te­ment nor­mal. Point final. ✈️
Ursula von der Leyen - Menteuse
🎭 Une mani­pu­la­tion orches­trée
• 🤐 La Commission refuse de dire si l’avion a été « ciblé », lais­sant pla­ner le doute pour faire mon­ter la sauce média­tique.
• 🛬 Les aéro­ports comme Plovdiv dis­posent de sys­tèmes ter­restres de secours : même sans GPS, atter­rir reste une rou­tine.
• 🔍 Rappel : en mai 2025, des pannes GPS mon­diales venaient d’un satel­lite défec­tueux (PRN 37) — pas de Moscou.
🎯 Le vrai objectif
Cette comé­die sert un but pré­cis :
• 💣 Militariser l’Europe pour jus­ti­fier des mil­liards sup­plé­men­taires en « défense ».
• 🪖 Détourner l’attention des cri­tiques internes, alors que son pro­jet d’envoyer des troupes euro­péennes en Ukraine est désa­voué, notam­ment par Boris Pistorius en Allemagne.
• 🧠 Maintenir la para­noïa anti-russe, alors même que Poutine est en Chine pour des dis­cus­sions géo­po­li­tiques majeures que Bruxelles veut étouffer.
⚠️ Une Europe en roue libre
Cette affaire résume la dérive actuelle de l’UE :
• 📉 Mépris des faits pour impo­ser une com­mu­ni­ca­tion anxio­gène.
• 💥 Escalade mili­taire au mépris des opi­nions publiques.
• 🔄 Narratif hybride répé­té en boucle : cybe­rat­taques, sabo­tages, et main­te­nant… un GPS fantôme.
📝 Conclusion
Von der Leyen ne défend pas l’Europe. Elle ins­tru­men­ta­lise la peur pour avan­cer son agen­da bel­li­queux, quitte à inven­ter des menaces ima­gi­naires. Le men­songe GPS res­te­ra le sym­bole de son mépris pour la véri­té et la paix. 🕊️
[source X]

De son côté le Premier ministre bul­gare, Rosen Zhelyazkov, a décla­ré le 4 sep­tembre 2025 qu’il n’y avait « aucune preuve » d’une inter­fé­rence pro­lon­gée ou d’un brouillage inten­tion­nel du signal GPS de l’a­vion trans­por­tant Ursula von der Leyen lors de son atter­ris­sage à Plovdiv le 31 août 2025.
Cette décla­ra­tion contre­dit les pre­mières allé­ga­tions de la Commission euro­péenne et des auto­ri­tés bul­gares, qui avaient ini­tia­le­ment poin­té du doigt une « ingé­rence fla­grante » de la Russie, comme rap­por­té par le Financial Times et d’autres sources.
Zhelyazkov a pré­ci­sé que les ins­tru­ments au sol n’ont détec­té aucun brouillage, bien qu’il n’ait pas exclu la pos­si­bi­li­té que les équi­pe­ments à bord de l’a­vion aient per­çu une per­tur­ba­tion.
De son côté le vice-pre­mier ministre et ministre des trans­ports bul­gare, Grozdan Karadjov, a indi­qué que les auto­ri­tés bul­gares avaient trans­mis à l’Agence euro­péenne de la sécu­ri­té aérienne (AESA) un rap­port men­tion­nant des « pro­blèmes mineurs » avec le GPS, sans faire réfé­rence à une inter­fé­rence russe.
En outre Flightradar24 a ana­ly­sé les don­nées du vol et affir­mé que le trans­pon­deur de l’a­vion indi­quait une bonne qua­li­té du signal GPS tout au long du tra­jet, contre­di­sant l’i­dée d’un brouillage significatif.

Ce mode de gouvernance par le mensonge est insupportable !

Nous le dénon­ce­rons tant qu’il fau­dra, jus­qu’à l’heure de la Vérité.
Ce qui ajoute à l’im­mo­ra­li­té de l’en­semble de la classe diri­geante, c’est que ces mani­pu­la­tions ont pour but de nous entraî­ner dans une guerre per­due d’a­vance.
Ce qui ajoute au désar­roi des Français, c’est que tous les par­tis poli­tiques sont en phase avec l’Europe de Bruxelles pour nous lan­cer dans cette aven­ture suicidaire.

