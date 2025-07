Les mensonges de plus en plus gros de nos petits dirigeants

La réponse ulcé­rée du ministre boni­men­teur : « Un peu de res­pect, mon­sieur, pour la résis­tance héroïque du peuple ukrai­nien contre l’en­va­his­seur russe qui se bat pour l’in­té­gri­té de son ter­ri­toire, et qui se bat pour notre sécu­ri­té.«

Mais tout est faux dans cette incar­tade où les contre-véri­tés s’en­chaînent les unes aux autres. L’assistance, bien triée, applau­dit à ces men­songes.

Pour appré­hen­der la véri­té, il faut com­prendre l’exact contraire de la toquade de Jean-Noël Barrot : « Un peu de res­pect, mon­sieur, pour la résis­tance héroïque du peuple ukrai­nien rus­so­phone du Donbass contre l’en­va­his­seur russe les exac­tions des milices néo-nazies qui se bat pour l’in­té­gri­té de son ter­ri­toire, et qui se bat pour notre sécu­ri­té. » Comme ça, on com­prend mieux.