Netanyahou n’a pas su s’arrêter à temps

Alors qu’Israël dis­pose de l’arme nucléaire, elle inter­dit tout contrôle de l’IAEA sur son ter­ri­toire, alors que l’Iran s’y sou­met. L’IAEA n’a jamais décla­ré que l’Iran pos­sède une arme nucléaire. Elle main­tient que, bien que l’Iran ait les capa­ci­tés tech­niques et des stocks d’u­ra­nium enri­chi pré­oc­cu­pants, il n’y a pas de preuve d’un pro­gramme actif de fabri­ca­tion d’armes nucléaires. Qu’importe ! Netanyahou veut sa guerre et lance une cam­pagne de com­mu­ni­ca­tion que toute la presse occi­den­tale reprend à l’u­nis­son : « Israël a le droit de se défendre ! »

Aveuglé par l’hubris, Netanyahou a commis plusieurs erreurs lourdes :

• Israël ne contrôle plus les ins­ti­tu­tions amé­ri­caines comme sous le man­dat du sénile Joe Biden,

• le Politiquement Correct est mis à mal par une presse alter­na­tive de plus en plus cré­dible (comme c’est le cas pour Nice Provence Info 😉 et bien d’autres),

• le sou­tien amé­ri­cain est bien plus timo­ré qu’at­ten­du,

• et dans le même temps, l’Iran dis­pose de l’ap­pui affi­ché de puis­sances nucléaires voi­sines comme la Russie, le Pakistan ou encore la Chine,

• Israël s’i­sole sur le plan inter­na­tio­nal,

• l’Iran dis­pose d’un arse­nal balis­tique de pre­mier ordre qui a pron­fon­dé­ment meur­tri Israël,

• le plan de ren­ver­se­ment du « régime des mol­lahs » par Reza Pahlavi, héri­tier du trône déchu, a com­plè­te­ment foi­ré car le peuple ira­nien, patriote, a fait bloc avec ses dirigeants

Malgré une pres­sion consi­dé­rable sur la presse, de nom­breux ana­lystes avancent qu’Israël a per­du cette guerre :

Proof that Israel Has Lost the War : “Sizable Portion of Military, Intelligence, Energy, and R & D Facilities Destroyed”

Traduction : La preuve qu’Israël a per­du la guerre : « Une part signi­fi­ca­tive de la défense, du ren­sei­gne­ment, de l’éner­gie et du R&D détruite »(2)

Ce délire « hubrique » de Netanyahou coû­te­ra très cher car ce der­nier est dans l’in­ca­pa­ci­té totale d’a­voir un peu de luci­di­té. Le peuple israé­lien s’é­tait accou­tu­mé à ce que Tsahal bom­barde tous les voi­sins d’Israël, et le voi­là, à son tour, bombardé !

Plusieurs grands pays sont actuel­le­ment diri­gés par de réels psy­cho­pathes qui ont com­plè­te­ment oublié que leur rôle consiste à pro­té­ger leur Peuple. Le Peuple israé­lien pour­rait bien se débar­ras­ser de ce très encom­brant diri­geant avant que les mol­lahs n’aient quit­té le Pouvoir à Téhéran.

Netanyahou n’est pas par­ve­nu — pour l’ins­tant — à embra­ser la pla­nète et amor­cer la Troisième Guerre Mondiale fomen­tée par l’o­li­gar­chie bel­li­ciste. Le plan avec l’Ukraine n’a pas fonc­tion­né, le plan avec Netanyahou ne fonc­tionne pas non plus comme prévu.