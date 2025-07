Fabrique du consentement : travaux pratiques

Cette courte vidéo est très riche en enseignements

Ces 39 secondes sont très révé­la­trices du fonc­tion­ne­ment de notre socié­té tota­li­taire :

• dia­logue impos­sible,

• excom­mu­ni­ca­tion des per­sonnes déviantes,

mais ce qui inter­pelle le plus :

• applau­dis­se­ments du public !

Mais qu’est-ce que le public peut applaudir dans ces circonstances ?

Il applau­dit la condam­na­tion publique tota­le­ment arbi­traire d’un par­ti­ci­pant qui inter­roge posé­ment sur les cir­cons­tances de l’ar­ri­vée au Pouvoir à Kiev de Volodimir Zelinsky. On a bien le droit de s’in­ter­ro­ger, non ? Et bien, NON ! Ici, on n’a pas le droit de réflé­chir. Aristote nous pré­vient pour­tant : « L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réflé­chit. » Le public applau­dit car il faut applau­dir, tout oublier et applau­dir.

C’est par­ti­cu­liè­re­ment cocasse pour une mani­fes­ta­tion qui est sen­sée trai­ter du « Choc des réa­li­tés » et qui les rejette brutalement.

Alors à quoi sert ce colloque ?

La réponse, la voici :

Ce colloque entre dans le processus de fabrique du consentement

Cette expres­sion fut ini­tiée par Edward Bernays (1891−1995), consi­dé­ré comme le pion­nier des rela­tions publiques et de la pro­pa­gande moderne. Voici un résu­mé des points clés qu’il déve­loppe dans son libre Crystallizing Public Opinion :