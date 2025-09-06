Ne confondez pas « Le » 10 septembre et
« À partir du » 10 septembre
En plein mois de juillet a surgi de nulle part un appel à « tout bloquer à partir du 10 septembre ».
Cette initiative dont l’origine n’est pas claire a surpris toute la classe politique :
• Cela provient de la droite, dit la gauche.
En réalité cet appel au blocage du 10 septembre 2025 a été lancé initialement par le collectif « Les Essentiels », un groupe basé dans le Nord de la France, dirigé par Julien Marissiaux. Ce collectif affiche des positions souverainistes, prônant la sortie de l’Union européenne (Frexit), la défense des « racines chrétiennes » de la France et des petits indépendants.
La première diffusion massive de l’appel a eu lieu sur un compte TikTok lié à « Les Essentiels » le 14 juillet 2025 et a d’abord été relayée par la mouvance souverainiste, comprenez conspirationnistes, et donc d’«extrême droite ».
Du reste nous l’avons relayée dès le 22 juillet 2025 car il est en parfaite concordance avec ce que je préconise depuis 10 ans :
• Cela provient de la gauche, dit la droite.
Ce que l’on appelle la « gauche » n’a pas tardé à prendre le train en marche, et à lancer un appel à ce qu’elle sait bien faire : la grève. La « grève générale » tant qu’on y est.
Or les organisations qui appellent à la grève générale le 10 septembre sont à la manœuvre depuis des décennies. Elles sont donc co-responsables de la détérioration de notre mode de vie. N’oublions jamais que les syndicats n’ont pas bougé le petit doigt pour défendre les infirmières licenciées au motif qu’elles refusaient courageusement de ne pas se faire injecter la potion Covid.
Voilà reparties ces institutions moribondes pour un nouveau « Mai 68″ qui fut une victoire pour les syndicats. On voit bien ce que cela a donné : c’est bien pire qu’avant.
• C’est un coup monté de Macron, disent certains « conspirationnistes ».
Ils avancent que le Pouvoir fomente ce mouvement pour faire passer la pilule inévitable de l’austérité. On peut en effet imaginer que le Pouvoir, anticipant l’inévitable austérité, tente de faire passer le message : Autant se diriger vers une austérité assumée plutôt qu’une austérité subie.
Tout ceci est faux
Ce mouvement de grève de la consommation sourdait déjà lorsque je publiai mon livre en 2015. Je n’ai alors écouté ni la droite, ni la gauche, ni a fortiori Macron. J’ai écouté mon bon sens, et j’écrivais :
Des prises de conscience multiples éclosent, inspirées par des savants, des philosophes ou des artistes visionnaires, ou même tout simplement par des citoyens lucides et engagés. Des petits groupes dissidents s’organisent autour d’un retour à un mode de vie plus simple, sobre et frugal, mais il s’agit d’une avant-garde éparse. Les choses bougent cependant, malgré l’omerta ou l’incompréhension des médias et des partis politiques.
Un mouvement fort et général de grève des consommateurs fédérera toutes ces tentatives isolées. De même que les tâcherons, en quête de travail sur la Place de la Grève à Paris, ont pris conscience de leur force lorsqu’ils s’unissaient, les grévistes de la consommation prendront conscience de leur force lorsqu’ils s’uniront dans un mouvement social cohérent qui fera basculer l’Histoire.
On commence maintenant.
Nous étions en 2015. Nous suggérions alors :
Ne faites pas
Faites
|Courir les soldes ou les promotions dans les centres commerciaux.
|Avant d’acheter quoi que ce soit, se poser la question : en ai-je vraiment besoin ? puis-je m’en passer ?
Lire les étiquettes de tous les produits.
|Flâner dans les centres commerciaux pendant ses jours de congés.
|Tout mais pas ça ! Lire, faire du sport, visiter les musées, s’impliquer dans une association, se retrouver en famille ou entre amis
|Acheter des fruits et légumes qui nous viennent du bout du monde, mis à part quelques fruits exotiques pour se faire plaisir.
|Manger des fruits et légumes de saison produits localement.
|Acheter des plats cuisinés industriellement.
|Manger des produits locaux que l’on prépare soi-même. On peut cuisiner très vite de bonnes choses par exemple au cuit-vapeur.
|Jeter de la nourriture.
|Ne jamais jeter de la nourriture ! Accomoder les restes.
|Jeter des vêtements.
|Se procurer des vêtements solides et les porter longtemps.
|Changer frénétiquement de téléphone mobile pour disposer du dernier modèle
|Se désintoxiquer du téléphone mobile
|Changer d’appareil électro-ménager parce qu’il est en panne.
|Toujours se poser la question de la valeur résiduelle avant de jeter quoi que ce soit.
|Changer de voiture pour disposer du dernier modèle de la marque.
|Résister au conformisme propagé par la publicité, démonter les mécanismes publicitaires pour ne pas en être dupes.
|Partir loin en vacances, consommer des vacances sur catalogue.
|Considérer les vacances comme des moments de repos, de ressourcement en dehors de toute considération extérieure, rendre visite aux amis, à la famille.
|Prendre la voiture pour parcourir moins de 1 km(2) : ce trajet est très polluant car une voiture enregistre toujours une surconsommation de carburant sur le premier kilomètre (+ 50 % de consommation).
|• Privilégier les transports en commun (et faire pression sur les services publics pour qu’ils soient sûrs, propres et ponctuels, ce qui – effectivement – n’est pas toujours le cas).
• Rouler à bicyclette ou marcher à pied à la moindre occasion.
|Acheter trop de jouets aux enfants.
|Éduquer les enfants à la simplicité et à la sobriété tout en se posant en exemple.
|Se sentir obligé de ne pas arriver « les mains vides » lorsqu’on est invité.
|Faire comprendre à vos amis qu’ils ne sont pas obligés de vous offrir une pacotille lorsque vous les invitez, sauf des fleurs, un livre ou une bonne bouteille.
Nous y ajoutons aujourd’hui :
Ne faites pas
Faites
|Faire ses achats avec sa carte bancaire. Pire, avec sa carte bancaire en mode « sans contact ».
|Garder sa carte bancaire pour certains achats spécifiques, mais au quotidien bien garder l’habitude de tout payer en espèces.
Les États-Unis connaissent également cette prise de conscience et plusieurs mouvements d’incitation à mettre fin à la surconsommation sont apparus, par exemple le « No buy challenge » :
BFMTV en a fait un reportage en janvier 2025 :
Il ne s’agit donc pas d’UNE journée de jeûne ou de blocage, et puis le lendemain, on continue comme avant. Il s’agit d’une prise de conscience qui doit conduire à un changement militant, comportemental, éthique et culturel, qui ne peut réussir que dans la durée.
Les grèves en mode monôme soixante-huitard n’ont rien donné en 60 ans. Ne tombons pas encore une fois dans le panneau.
Ce 10 septembre doit être un déclic pour vous préparer au vrai grand changement. Alors à partir du 10 septembre, changez de mode de vie.
Postface :
|Jordan Bardella n’apprécie pas ce mouvement et déclare le 30 août 2025 : « Quand on veut exprimer sa colère, on utilise le moyen le plus démocratique qui soit : on vote ». Ah, ah, ah !
Cela fait des décennies que les mécontents votent pour le Rassemblement National, et que le pays continue de sombrer. Pire, le Rassemblement National se fond, et se complaît, dans la macronie.
Alors les Français, exaspérés, utilisent d’autres méthodes — non violentes pour le moment — pour retrouver leur liberté et leur dignité tant bafouées.
50 % des trajets en ville sont inférieurs à 3 km, 15 % à 500 m.
42 minutes par jour : c’est le temps de transport que les Européens consacrent pour conduire leurs enfants a l’école en voiture. Et pourtant : en moyenne, le trajet du domicile a l’école est inférieur a 1 kilomètre.
