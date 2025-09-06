Grève générale - 10 septembre 2025

Ne confondez pas « Le » 10 septembre et
« À partir du » 10 septembre

par | 6 sep­tembre 2025 | 2 Commentaires 

En plein mois de juillet a sur­gi de nulle part un appel à « tout blo­quer à par­tir du 10 sep­tembre ».

Cette ini­tia­tive dont l’o­ri­gine n’est pas claire a sur­pris toute la classe poli­tique :
Cela pro­vient de la droite, dit la gauche.

En réa­li­té cet appel au blo­cage du 10 sep­tembre 2025 a été lan­cé ini­tia­le­ment par le col­lec­tif « Les Essentiels », un groupe basé dans le Nord de la France, diri­gé par Julien Marissiaux. Ce col­lec­tif affiche des posi­tions sou­ve­rai­nistes, prô­nant la sor­tie de l’Union euro­péenne (Frexit), la défense des « racines chré­tiennes » de la France et des petits indé­pen­dants.
La pre­mière dif­fu­sion mas­sive de l’appel a eu lieu sur un compte TikTok lié à « Les Essentiels » le 14 juillet 2025 et a d’a­bord été relayée par la mou­vance sou­ve­rai­niste, com­pre­nez conspi­ra­tion­nistes, et donc d’«extrême droite ».
Du reste nous l’a­vons relayée dès le 22 juillet 2025 car il est en par­faite concor­dance avec ce que je pré­co­nise depuis 10 ans :Sabotage - Grève consommateurs

Cela pro­vient de la gauche, dit la droite.

Ce que l’on appelle la « gauche » n’a pas tar­dé à prendre le train en marche, et à lan­cer un appel à ce qu’elle sait bien faire : la grève. La « grève géné­rale » tant qu’on y est.Grève générale - 10 septembre 2025

Or les orga­ni­sa­tions qui appellent à la grève géné­rale le 10 sep­tembre sont à la manœuvre depuis des décen­nies. Elles sont donc co-res­pon­sables de la dété­rio­ra­tion de notre mode de vie. N’oublions jamais que les syn­di­cats n’ont pas bou­gé le petit doigt pour défendre les infir­mières licen­ciées au motif qu’elles refu­saient cou­ra­geu­se­ment de ne pas se faire injec­ter la potion Covid.
Voilà repar­ties ces ins­ti­tu­tions mori­bondes pour un nou­veau « Mai 68″ qui fut une vic­toire pour les syn­di­cats. On voit bien ce que cela a don­né : c’est bien pire qu’avant.

C’est un coup mon­té de Macron, disent cer­tains « conspi­ra­tion­nistes ».

Ils avancent que le Pouvoir fomente ce mou­ve­ment pour faire pas­ser la pilule inévi­table de l’aus­té­ri­té. On peut en effet ima­gi­ner que le Pouvoir, anti­ci­pant l’i­né­vi­table aus­té­ri­té, tente de faire pas­ser le mes­sage : Autant se diri­ger vers une aus­té­ri­té assu­mée plu­tôt qu’une aus­té­ri­té subie.

Tout ceci est faux

Ce mou­ve­ment de grève de la consom­ma­tion sour­dait déjà lorsque je publiai mon livre en 2015. Je n’ai alors écou­té ni la droite, ni la gauche, ni a for­tio­ri Macron. J’ai écou­té mon bon sens, et j’écrivais :

Des prises de conscience mul­tiples éclosent, ins­pi­rées par des savants, des phi­lo­sophes ou des artistes vision­naires, ou même tout sim­ple­ment par des citoyens lucides et enga­gés. Des petits groupes dis­si­dents s’or­ga­nisent autour d’un retour à un mode de vie plus simple, sobre et fru­gal, mais il s’a­git d’une avant-garde éparse. Les choses bougent cepen­dant, mal­gré l’o­mer­ta ou l’in­com­pré­hen­sion des médias et des par­tis politiques.

Un mou­ve­ment fort et géné­ral de grève des consom­ma­teurs fédé­re­ra toutes ces ten­ta­tives iso­lées. De même que les tâche­rons, en quête de tra­vail sur la Place de la Grève à Paris, ont pris conscience de leur force lors­qu’ils s’u­nis­saient, les gré­vistes de la consom­ma­tion pren­dront conscience de leur force lors­qu’ils s’u­ni­ront dans un mou­ve­ment social cohé­rent qui fera bas­cu­ler l’Histoire.

On com­mence maintenant.

Nous étions en 2015. Nous sug­gé­rions alors :

Ne faites pas

Faites
Courir les soldes ou les pro­mo­tions dans les centres commerciaux. Avant d’a­che­ter quoi que ce soit, se poser la ques­tion : en ai-je vrai­ment besoin ? puis-je m’en pas­ser ?
Lire les éti­quettes de tous les produits.
Flâner dans les centres com­mer­ciaux pen­dant ses jours de congés. Tout mais pas ça ! Lire, faire du sport, visi­ter les musées, s’im­pli­quer dans une asso­cia­tion, se retrou­ver en famille ou entre amis
Acheter des fruits et légumes qui nous viennent du bout du monde, mis à part quelques fruits exo­tiques pour se faire plaisir. Manger des fruits et légumes de sai­son pro­duits localement.
Acheter des plats cui­si­nés industriellement. Manger des pro­duits locaux que l’on pré­pare soi-même. On peut cui­si­ner très vite de bonnes choses par exemple au cuit-vapeur.
Jeter de la nourriture. Ne jamais jeter de la nour­ri­ture ! Accomoder les restes.
Jeter des vêtements. Se pro­cu­rer des vête­ments solides et les por­ter longtemps.
Changer fré­né­ti­que­ment de télé­phone mobile pour dis­po­ser du der­nier modèle Se dés­in­toxi­quer du télé­phone mobile
Changer d’ap­pa­reil élec­tro-ména­ger parce qu’il est en panne. Toujours se poser la ques­tion de la valeur rési­duelle avant de jeter quoi que ce soit.
Changer de voi­ture pour dis­po­ser du der­nier modèle de la marque. Résister au confor­misme pro­pa­gé par la publi­ci­té, démon­ter les méca­nismes publi­ci­taires pour ne pas en être dupes.
Partir loin en vacances, consom­mer des vacances sur catalogue. Considérer les vacances comme des moments de repos, de res­sour­ce­ment en dehors de toute consi­dé­ra­tion exté­rieure, rendre visite aux amis, à la famille.
Prendre la voi­ture pour par­cou­rir moins de 1 km(2) : ce tra­jet est très pol­luant car une voi­ture enre­gistre tou­jours une sur­con­som­ma­tion de car­bu­rant sur le pre­mier kilo­mètre (+ 50 % de consommation). • Privilégier les trans­ports en com­mun (et faire pres­sion sur les ser­vices publics pour qu’ils soient sûrs, propres et ponc­tuels, ce qui – effec­ti­ve­ment – n’est pas tou­jours le cas).
• Rouler à bicy­clette ou mar­cher à pied à la moindre occasion.
Acheter trop de jouets aux enfants. Éduquer les enfants à la sim­pli­ci­té et à la sobrié­té tout en se posant en exemple.
Se sen­tir obli­gé de ne pas arri­ver « les mains vides » lors­qu’on est invité. Faire com­prendre à vos amis qu’ils ne sont pas obli­gés de vous offrir une paco­tille lorsque vous les invi­tez, sauf des fleurs, un livre ou une bonne bouteille.

Nous y ajou­tons aujourd’hui :

Ne faites pas

Faites
Faire ses achats avec sa carte ban­caire. Pire, avec sa carte ban­caire en mode « sans contact ». Garder sa carte ban­caire pour cer­tains achats spé­ci­fiques, mais au quo­ti­dien bien gar­der l’ha­bi­tude de tout payer en espèces.

Les États-Unis connaissent éga­le­ment cette prise de conscience et plu­sieurs mou­ve­ments d’in­ci­ta­tion à mettre fin à la sur­con­som­ma­tion sont appa­rus, par exemple le « No buy chal­lenge » :

No buy rules - 2022 No buy rules

BFMTV en a fait un repor­tage en jan­vier 2025 :

Il ne s’a­git donc pas d’UNE jour­née de jeûne ou de blo­cage, et puis le len­de­main, on conti­nue comme avant. Il s’a­git d’une prise de conscience qui doit conduire à un chan­ge­ment mili­tant, com­por­te­men­tal, éthique et cultu­rel, qui ne peut réus­sir que dans la durée.

Les grèves en mode monôme soixante-hui­tard n’ont rien don­né en 60 ans. Ne tom­bons pas encore une fois dans le panneau.

Ce 10 sep­tembre doit être un déclic pour vous pré­pa­rer au vrai grand chan­ge­ment. Alors à par­tir du 10 sep­tembre, chan­gez de mode de vie.

Postface :

Jordan Bardella - Volodymyr Zelinsky - Bruxelles - 19 octobre 2024 Jordan Bardella n’ap­pré­cie pas ce mou­ve­ment et déclare le 30 août 2025 : « Quand on veut expri­mer sa colère, on uti­lise le moyen le plus démo­cra­tique qui soit : on vote ». Ah, ah, ah !
Cela fait des décen­nies que les mécon­tents votent pour le Rassemblement National, et que le pays conti­nue de som­brer. Pire, le Rassemblement National se fond, et se com­plaît, dans la macro­nie.
Alors les Français, exas­pé­rés, uti­lisent d’autres méthodes — non vio­lentes pour le moment — pour retrou­ver leur liber­té et leur digni­té tant bafouées.

Lire Le temps est venu du 22 juillet 2025

50 % des tra­jets en ville sont infé­rieurs à 3 km, 15 % à 500 m.
42 minutes par jour : c’est le temps de trans­port que les Européens consacrent pour conduire leurs enfants a l’é­cole en voi­ture. Et pour­tant : en moyenne, le tra­jet du domi­cile a l’é­cole est infé­rieur a 1 kilomètre.

2 Commentaires 

  1. Tutux0743 le 6 sep­tembre 2025 à 15:17

    Changer de slip et de chaus­settes serait 1 bon début ! Pour le reste, pas­sez devant !… L’épisode covide-hic a ample­ment suf­fi à démon­trer, et donc confir­mer, le coté double face, ou penta­po­laire socié­tal, de la majo­ri­té de nos sem­blables ! TOUT pelage confondu…

  2. Nath le 6 sep­tembre 2025 à 12:36

    Super !

