Ce que l’on appelle la « gauche » n’a pas tar­dé à prendre le train en marche, et à lan­cer un appel à ce qu’elle sait bien faire : la grève. La « grève géné­rale » tant qu’on y est.

Or les orga­ni­sa­tions qui appellent à la grève géné­rale le 10 sep­tembre sont à la manœuvre depuis des décen­nies. Elles sont donc co-res­pon­sables de la dété­rio­ra­tion de notre mode de vie. N’oublions jamais que les syn­di­cats n’ont pas bou­gé le petit doigt pour défendre les infir­mières licen­ciées au motif qu’elles refu­saient cou­ra­geu­se­ment de ne pas se faire injec­ter la potion Covid.

Voilà repar­ties ces ins­ti­tu­tions mori­bondes pour un nou­veau « Mai 68″ qui fut une vic­toire pour les syn­di­cats. On voit bien ce que cela a don­né : c’est bien pire qu’avant.