Nice :

Rappelons nous la bron­ca dont fit l’ob­jet Éric Cioti, alors pré­sident des LR — auto-pro­cla­més Les Républicains — lors­qu’il pré­co­ni­sa une alliance avec le RN. Il dut démis­sion­ner. Mais cela lui a lais­sé les mains libres pour oser affron­ter Christian Estrosi, poli­ti­cien pur jus sans être pas­sé par l’ENA.

Éric Ciotti était don­né favo­ri par les son­dages qui avaient sur­pris le milieu poli­ti­co-média­tique pari­sien. Il a confir­mé son avance sur son rival. Celui-ci plaide déses­pé­ré­ment pour… un front répu­bli­cain. Mais ça ne mar­che­ra pas.

Estrosi déou­lon­né à NIce, cela va faire des vagues à Paris.

Menton :

Vagues à Paris éga­le­ment car le para­chu­tage du fils Sarkozy a com­plè­te­ment échoué. Alexandra Masson, dépu­tée RN de la 4e cir­cons­crip­tion des Alpes-Maritimes, domine le scru­tin avec plus de 16 points d’a­vance sur Sandra Peire, qui n’a­vait pas accep­té le para­chu­tage de Louis Sarkozy. Elle est la grande favo­rite pour le second tour, sur­tout si les listes de droite ne fusionnent pas ou ne se retirent pas.

Merci les Mentonnais pour cette belle leçon aux Parisiens.