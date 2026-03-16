Nice Provence : la martingale du « front républicain » ne fonctionne plus
Avec constance nous dénonçons dans nos colonnes la manipulation surannée, mais toujours active, du « Front républicain », qui articule la vie politique en France.
Cette embrouille s’est enkystée chez tous nos dirigeants à qui cela convient, et ronge la vie politique comme un cancer. Les « anti-fas » violents et meurtriers de la Jeune Ligue du député LFI Raphaël Arnault sont le produit abouti de cette machination dia-bolique, qui ne sert que les intérêts de la classe politique.
Heureusement le « barrage à l’extrême droite » se fissure :
Le barrage s’est brisé hier, de Toulon à Menton
Toulon :
La candidate Laure Lavalette, députée RN, devance de plus de 12 points la maire sortante Josée Massi, DVD, maire depuis 2023 après la démission de Hubert Falco. Laure Lavalette est la grande favorite pour le second tour, surtout après le retrait de Michel Bonnus, sénateur LR, soutenu par l’héritage de… Hubert Falco !
Cagnes-sur-Mer :
Laissons la parole à Hervé David Napoléon Marcel :
Cagnes-sur-Mer, 15 mars 2026 — La chute de l’empire Nègre
Cagnes-sur-Mer, cette charmante ville balnéaire où les…
Publiée par Herve David Napoléon Marcel sur Dimanche 15 mars 2026
Nice :
Rappelons nous la bronca dont fit l’objet Éric Cioti, alors président des LR — auto-proclamés Les Républicains — lorsqu’il préconisa une alliance avec le RN. Il dut démissionner. Mais cela lui a laissé les mains libres pour oser affronter Christian Estrosi, politicien pur jus sans être passé par l’ENA.
Éric Ciotti était donné favori par les sondages qui avaient surpris le milieu politico-médiatique parisien. Il a confirmé son avance sur son rival. Celui-ci plaide désespérément pour… un front républicain. Mais ça ne marchera pas.
Estrosi déoulonné à NIce, cela va faire des vagues à Paris.
Menton :
Vagues à Paris également car le parachutage du fils Sarkozy a complètement échoué. Alexandra Masson, députée RN de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, domine le scrutin avec plus de 16 points d’avance sur Sandra Peire, qui n’avait pas accepté le parachutage de Louis Sarkozy. Elle est la grande favorite pour le second tour, surtout si les listes de droite ne fusionnent pas ou ne se retirent pas.
Merci les Mentonnais pour cette belle leçon aux Parisiens.
Ne perdons pas espoir !
Le grand tabou tombe.
Épilogue :
En panique totale, Christian Estrosi anone pour la énième fois son discours sur le « Front républicain ». Il n’a pas compris que ce qui a assuré toutes ses élections depuis 40 ans ne fonctionne plus à présent. Pathétique.
🔴🇫🇷 ALERTE INFO | MUNICIPALES 2026— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) March 16, 2026
Au pied du mur et comme prévu, Christian Estrosi se met à plat ventre devant la gauche et l’extrême gauche pour avoir des voix et appelle « au front républicain » pour la mairie de Nice.pic.twitter.com/WjtEK4X4v7
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