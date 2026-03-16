Côte Azur

Nice Provence : la martingale du « front républicain » ne fonctionne plus

par | 16 mars 2026 | Aucun com­men­taire

Avec constance nous dénon­çons dans nos colonnes la mani­pu­la­tion sur­an­née, mais tou­jours active, du « Front répu­bli­cain », qui arti­cule la vie poli­tique en France. 

Extrême droite - Martingale inoxydable

Cette embrouille s’est enkys­tée chez tous nos diri­geants à qui cela convient, et ronge la vie poli­tique comme un can­cer. Les « anti-fas » vio­lents et meur­triers de la Jeune Ligue du dépu­té LFI Raphaël Arnault sont le pro­duit abou­ti de cette machi­na­tion dia-bolique, qui ne sert que les inté­rêts de la classe politique.

Pourquoi tant de haine - Parce-que

Heureusement le « bar­rage à l’ex­trême droite » se fissure :

Plafond verre - Durer toujours

Le barrage s’est brisé hier, de Toulon à Menton

Toulon :
La can­di­date Laure Lavalette, dépu­tée RN, devance de plus de 12 points la maire sor­tante Josée Massi, DVD, maire depuis 2023 après la démis­sion de Hubert Falco. Laure Lavalette est la grande favo­rite pour le second tour, sur­tout après le retrait de Michel Bonnus, séna­teur LR, sou­te­nu par l’hé­ri­tage de… Hubert Falco !

Cagnes-sur-Mer :
Laissons la parole à Hervé David Napoléon Marcel :

Cagnes-sur-Mer, 15 mars 2026 — La chute de l’empire Nègre

Cagnes-sur-Mer, cette char­mante ville bal­néaire où les…

Publiée par Herve David Napoléon Marcel sur Dimanche 15 mars 2026

Nice :
Rappelons nous la bron­ca dont fit l’ob­jet Éric Cioti, alors pré­sident des LR — auto-pro­cla­més Les Républicains — lors­qu’il pré­co­ni­sa une alliance avec le RN. Il dut démis­sion­ner. Mais cela lui a lais­sé les mains libres pour oser affron­ter Christian Estrosi, poli­ti­cien pur jus sans être pas­sé par l’ENA.
Éric Ciotti était don­né favo­ri par les son­dages qui avaient sur­pris le milieu poli­ti­co-média­tique pari­sien. Il a confir­mé son avance sur son rival. Celui-ci plaide déses­pé­ré­ment pour… un front répu­bli­cain. Mais ça ne mar­che­ra pas.
Estrosi déou­lon­né à NIce, cela va faire des vagues à Paris.

Menton :
Vagues à Paris éga­le­ment car le para­chu­tage du fils Sarkozy a com­plè­te­ment échoué. Alexandra Masson, dépu­tée RN de la 4e cir­cons­crip­tion des Alpes-Maritimes, domine le scru­tin avec plus de 16 points d’a­vance sur Sandra Peire, qui n’a­vait pas accep­té le para­chu­tage de Louis Sarkozy. Elle est la grande favo­rite pour le second tour, sur­tout si les listes de droite ne fusionnent pas ou ne se retirent pas.
Merci les Mentonnais pour cette belle leçon aux Parisiens.

Louis Sarkozy humilie Mentonnais

Ne perdons pas espoir !

Le grand tabou tombe.

Épilogue :
En panique totale, Christian Estrosi anone pour la énième fois son dis­cours sur le « Front répu­bli­cain ». Il n’a pas com­pris que ce qui a assu­ré toutes ses élec­tions depuis 40 ans ne fonc­tionne plus à pré­sent. Pathétique.

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