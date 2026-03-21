2001, l’Odyssée de l’espace

L’on doit à Stanley Kubrick la scène la plus emblé­ma­tique de l’histoire du ciné­ma ; elle se situe au début de son film 2001, l’Odyssée de l’espace.

Les pre­mières séquences de ce film sor­ti en 1968 montrent une petite troupe d’hommes-singes qui vivent dans une contrée aride, dans la peur per­ma­nente, au sein d’un monde hos­tile qu’ils ne com­prennent pas, se nour­ris­sant chi­che­ment de racines, lorsqu’ils découvrent un matin, à leur réveil, un fas­ci­nant et impo­sant mono­lithe noir et lisse, par­fai­te­ment taillé en paral­lé­lé­pi­pède, qui se dresse devant leur abri, plan­té là comme une pro­vo­ca­tion, voire une injonc­tion ou un défi lan­cé par les dieux au chaos ter­restre.

Les homi­ni­dés, éton­nés et crain­tifs, s’approchent du mono­lithe et y apposent pru­dem­ment leurs mains.

Les pre­miers pas et les pre­miers gestes de cet être fruste qui devien­dra l’Homme sont por­tés par une musique sidé­rale envoû­tante(1) qui évoque, dès ces pre­mières images, la facul­té de ce nou­vel ani­mal, l’Homme, pro­duit de cette huma­ni­té en ges­ta­tion (qui n’a tou­jours pas réus­si sa mue), à pou­voir se pro­je­ter dans l’univers cos­mique et à se fondre dans l’immensité galac­tique.

On voit ensuite l’un de ces hommes-singes se sai­sir d’un os, pro­ba­ble­ment un fémur, et s’en ser­vir comme d’un outil pour fra­cas­ser des car­casses d’animaux dis­sé­mi­nées alen­tour. Ce même homme-singe se ser­vi­ra de cet os pour frap­per et abattre un indi­vi­du d’une troupe rivale venue les agres­ser. L’homme-singe lance alors vers le ciel, comme en signe de vic­toire, le fémur qui tour­noie et se trans­forme en vais­seau spa­tial, ins­tant magique accom­pa­gné par la musique de Richard Strauss, Ainsi par­lait Zarathoustra(2), ins­pi­ré de l’œuvre de Friedrich Nietzsche, dont Strauss dira « J’avais l’in­ten­tion de sug­gé­rer, par l’in­ter­mé­diaire de la musique, l’i­dée du déve­lop­pe­ment de l’es­pèce humaine à par­tir de son ori­gine et à tra­vers les diverses phases de son déve­lop­pe­ment, reli­gieux et scien­ti­fique. »

Nietzsche avait 15 ans lorsque parut, en 1859, L’origine des espèces de Charles Darwin mais le phi­lo­sophe se défen­dra d’avoir jamais sui­vi ou appré­cié le savant.

Dans ces vingt pre­mières minutes de film, Stanley Kubrick a tout dit de la condi­tion humaine et de sa ten­sion vers la trans­cen­dance.

Le film met en scène plu­sieurs thèmes majeurs qui fai­saient par­tie alors, il y a 58 ans, du domaine lit­té­raire de la science-fic­tion et dont plu­sieurs appli­ca­tions pra­tiques sug­gé­rées dans le film ont aujourd’hui été lar­ge­ment dépas­sées : l’évolution tech­nique ou l’intelligence arti­fi­cielle, repré­sen­tée dans le film par l’ordinateur Hal, ver­sion anglaise, ou Carl, ver­sion fran­çaise qui, tel Frankenstein(3), va dépas­ser le maître et s’opposer à lui.

Le mono­lithe noir est l’un des per­son­nages prin­ci­paux du film, avec le cos­mo­naute sur­vi­vant et l’ordinateur.

Que repré­sente ce mys­té­rieux monolithe ?

Pour ces pre­miers huma­noïdes appa­rus il y a 3 mil­lions d’années envi­ron, à quelques cen­taines de mil­liers d’années près, le mono­lithe est la repré­sen­ta­tion de Dieu, pour ces esprits pri­maires, il est Dieu lui-même. Vous me direz que pas grand-chose n’a chan­gé, 3 mil­lions d’années après, que les esprits soient res­tés pri­maires ou pas. Les hommes ont tou­jours besoin d’un dieu, ou de plu­sieurs.

Dans l’imaginaire col­lec­tif, le mono­lithe devien­dra un totem, un mythe qui ser­vi­ra de socle repré­sen­ta­tif pour une reli­gion ; un his­to­rien des reli­gions comme Mircea Eliade a éla­bo­ré une théo­rie qui pos­tule que les mythes de fon­da­tion d’un peuple deviennent reli­gion lorsque ces mythes sont rap­pe­lés à la mémoire des peuples qui l’entretiennent par des rites qui sont pra­ti­qués à inter­valles régu­liers, la messe chez les chré­tiens, par exemple. La croix du Christ pour les chré­tiens ou le mar­teau de Thor pour les païens consti­tuent des sym­boles iden­tiques au totem.

L’évhé­mé­risme (du mytho­graphe grec Evhémère) est une variante du toté­misme, c’est une thèse qui pro­fesse que les dieux sont, à l’origine, des per­son­nages ayant réel­le­ment vécu et, deve­nus mythiques, ont été divi­ni­sés long­temps après leur mort ou sont deve­nus légen­daires, comme Ogier le Danois qui était l’un des lieu­te­nants de Charlemagne ou le roi Arthur qui était un chef de guerre celte qui com­bat­tit l’invasion des Germains au Ve siècle(4).

On retrou­ve­ra le mono­lithe tout au long du film. C’est logique : Dieu est pré­sent par­tout, il sait tout et il voit tout, et même quand il n’est pas là, il peut se faire rem­pla­cer par un robot qui s’appelle Hal ou Carl qui sait tout et qui voit tout.

Arthur C. Clarke, dont la nou­velle inti­tu­lée À l’aube de l’his­toire, parue en 1954, est à l’origine du film (dont il a écrit le scé­na­rio conjoin­te­ment avec Kubrick), disait ceci : « Nous savons bien que, sans un cadeau des étoiles, sans la col­li­sion acci­den­telle de la géné­tique et des rayon­ne­ments, l’in­tel­li­gence aurait péri dans quelque plaine afri­caine oubliée. »

Qu’appelle-t-il « un cadeau des étoiles » ? On com­prend qu’il s’agit d’un « coup de pouce » venu de cette enti­té repré­sen­tée par le mono­lithe(5), et donc d’une puis­sance extra­ter­restre bien­veillante qui a déci­dé de venir en aide à l’humanité ter­restre et il est sug­gé­ré que, sans l’intervention de ces extra­ter­restres, l’Humanité n’aurait jamais pu progresser.

Qu’est-ce que la « Constante de Ninive » ?

Quelques années après la sor­tie de 2001, l’Odyssée de l’espace, un ingé­nieur en astro­nau­tique fran­co-amé­ri­cain, Maurice Chatelain, fai­sait paraître, en 1975, un livre titré Nos ancêtres venus du cos­mos que je n’ai décou­vert que très récem­ment… dans les rayons de ma bibliothèque !

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En fait, cet ouvrage fait par­tie d’une col­lec­tion consa­crée aux civi­li­sa­tions dis­pa­rues et aux extra­ter­restres qui s’appelle : Les autres mondes et leurs énigmes, une quin­zaine de livres en cou­ver­ture rigide, noir et or, comme l’étaient ces col­lec­tions consa­crées aux phé­no­mènes para­nor­maux édi­tées par Laffont, une série dans laquelle je viens pui­ser de temps à autre pour l’une ou l’autre de mes recherches.

Des sujets qui sont tabous en France

Il existe en France un véri­table tabou concer­nant l’étude sur les civi­li­sa­tions dis­pa­rues, les Ovnis, les vraies décou­vertes de l’archéologie, les épan­dages de pro­duits chi­miques ou la phy­to­thé­ra­pie(6), entre de mul­tiples exemples, domaines gar­dés par des cen­seurs sour­cilleux qui servent des inté­rêts qui doivent être suf­fi­sam­ment impor­tants et une cause suf­fi­sam­ment mafieuse pour jus­ti­fier leur agres­si­vi­té et leur totale absence d’empathie et de consi­dé­ra­tion du bien com­mun. Nous avons à faire à toute une clique mal­fai­sante ins­tal­lée par le pou­voir en place depuis des siècles qui inter­dit la divul­ga­tion de toute véri­té et qui main­tient les peuples dans l’ignorance de leur pas­sé et de leurs ori­gines(7).

Maurice Chatelain n’a pas échap­pé à cet achar­ne­ment oppres­sif lors de la publi­ca­tion de son ouvrage ; je l’ai vu se faire vio­lem­ment agres­ser par un archéo­logue, l’un de ces Torquemadas de la pen­sée offi­cielle lors d’une émis­sion « Apostrophes » de Bernard Pivot.

Qui est Maurice Chatelain ?

Maurice Chatelain (1909−1995) était un homme d’affaires, plus exac­te­ment un entre­pre­neur, pas­sion­né de mathé­ma­tiques et de com­mu­ni­ca­tion, qui vivait au Maroc où il avait, entre autres, créé une chaîne de télé­vi­sion : « Nous étions depuis 7 ans au Maroc à Casablanca et tout mar­chait bien lorsque, sous la pres­sion des Américains, la France déci­da brus­que­ment d’abandonner le Maroc et de lui accor­der son indé­pen­dance. En quelques semaines, ce pays pros­père et bien orga­ni­sé se trans­for­ma en un chaos éco­no­mique et social inima­gi­nable, où les affaires les plus solides se retrou­vèrent en faillite car per­sonne ne payait plus per­sonne et où l’on ne pou­vait même plus envoyer les enfants à l’école car on ris­quait à chaque ins­tant de se faire des­cendre dans la rue.

À ce moment ‑là, j’étais com­plè­te­ment dégoû­té d’être fran­çais et je n’étais pas le seul. Il fal­lait donc par­tir et le plus vite pos­sible en aban­don­nant tout. Mais il fal­lait d’abord savoir où aller. Je m’étais dit que puisque j’étais obli­gé de quit­ter le Maroc à cause des Américains, il était juste que désor­mais ce soient les Américains qui assurent ma sub­sis­tance ain­si que celle de ma famille. »

C’est ain­si que Chatelain se trou­va embau­ché par diverses com­pa­gnies aéro­spa­tiales amé­ri­caines où il était char­gé des télé­com­mu­ni­ca­tions et s’établit à San Diego en Californie.

Un scien­ti­fique féru de mathé­ma­tiques tra­vaillant dans l’aéronautique : il n’en fal­lait pas plus pour qu’un jour ou l’autre, il soit ame­né à s’intéresser à la constante de Ninive, ce nombre mys­té­rieux dont des géné­ra­tions de cher­cheurs ne par­ve­naient pas à trou­ver la signi­fi­ca­tion.

Chatelain, pour satis­faire sa vive curio­si­té, devait donc s’intéresser aus­si aux anciennes civi­li­sa­tions, comme la civi­li­sa­tion méso­po­ta­mienne. Ce qu’il fit.

La Constante de Ninive :

« La constante de Ninive » est une période cyclique (qui revient régu­liè­re­ment, d’où son nom de « constante ») qui sépare deux conjonc­tions, c’est-à-dire l’alignement, la réunion, de toutes les pla­nètes, phé­no­mène raris­sime puisque cette période est de 2 mil­liards 268 mil­lions de jours.

Ce nombre était ins­crit sur une tablette décou­verte en 1849 en Mésopotamie. Environ 24 000 tablettes d’argile gra­vées de carac­tères cunéi­formes furent trou­vées par le Français Botta et les Anglais Layard et Smith dans la seconde moi­tié du XIXe siècle dans la biblio­thèque du palais du roi Assurbanipal à Ninive, l’ancienne capi­tale de la civi­li­sa­tion assy­rienne.

L’Assyrie était une région du nord de la Mésopotamie, à l’est de l’Iran, un vaste ter­ri­toire qui était autre­fois occu­pé par l’une des plus anciennes et des plus brillantes civi­li­sa­tions du monde, qui est actuel­le­ment consti­tué de la plus grande par­tie de l’Irak actuel, le nord-est de la Syrie et une par­tie du sud-est de la Turquie située entre l’Euphrate et le Tigre.

Chatelain rap­pro­cha l’un des nombres ins­crits sur ces tablettes avec celui de la pré­ces­sion des équi­noxes (25 920 ans) et ses mul­ti­pli­ca­teurs et en conclut qu’il devait être ques­tion de la for­mule de la constante du sys­tème solaire recher­chée par de nom­breux scientifiques.

Donnons-lui la parole : « En déchif­frant ces tablettes récem­ment, et en plus de la décou­verte de la tablette racon­tant le déluge de Gilgamesh qui est plus ancien que celui de la Bible(8), on avait décou­vert un cal­cul très com­pli­qué et dif­fi­cile à déchif­frer qui se ter­mi­nait par un nombre de 15 chiffres près de 200 mil­lions de mil­lions ; or, seuls les Égyptiens connais­saient le mil­lion pour lequel ils avaient un hié­ro­glyphe spé­cial, un homme levant les bras au ciel. Que pou­vait donc signi­fier ce nombre énorme sur­tout à Ninive où les Assyriens étaient plus connus comme guer­riers que comme astro­nomes ou mathé­ma­ti­ciens ?

Là encore, je pen­sai que j’avais peut-être une chance d’arriver à résoudre ce pro­blème. J’ai tou­jours aimé les chiffres et j’avais à ma dis­po­si­tion à San Diego l’un des meilleurs cal­cu­la­teurs élec­tro­niques exis­tants à l’époque.

[…] C’est alors que j’ai eu le choc de ma vie : je décou­vris que 2 268 000 000 de jours repré­sentent très exac­te­ment 240 cycles de pré­ces­sion des équi­noxes de 9 450 000 jours cha­cun. En d’autres termes, le nombre sacré de Ninive repré­sen­tait pour les Sumériens 240 cycles de rota­tion des sai­sons autour de la bande zodia­cale mais expri­més en secondes de temps au lieu de l’être en jours ou en années comme le font main­te­nant les astro­nomes modernes.

Je com­pris alors que ce nombre énorme ne pou­vait être autre chose que la fameuse grande constante du sys­tème solaire que les alchi­mistes, les astro­logues et les astro­nomes ont essayé de décou­vrir depuis près de 2 000 ans(9)… »

Son esprit curieux et tou­jours en éveil ame­na Chatelain à cher­cher la date à laquelle la constante de Ninive avait été cal­cu­lée.

Et, cette fois, ce fut à mon tour d’être sidé­ré par le résul­tat de ses cal­culs ; car la date avan­cée par Chatelain est loin de m’être incon­nue ; je dirais même qu’elle m’est très fami­lière. Et c’est ce nombre briè­ve­ment entre­vu en feuille­tant les pages de l’ouvrage de Chatelain qui m’a pous­sé à le lire avec le plus grand inté­rêt ; car c’est un nombre avec lequel je vis depuis de nom­breuses années : 64 800. Oui, la date à laquelle la constante de Ninive a été cal­cu­lée par ces antiques génies des mathé­ma­tiques et de l’astronomie remonte bien loin dans le temps : elle est de 64 800 ans avant l’ère chré­tienne. Et c’est la rai­son prin­ci­pale pour laquelle j’écris cet article.

Voici ce qu’en disait Chatelain : « Il me vint alors à l’esprit que, puisque la constante avait été cal­cu­lée des mil­liers d’années aupa­ra­vant, il devait être pos­sible de déter­mi­ner la date exacte [de son cal­cul, NDLR] en divi­sant la dif­fé­rence actuelle de 1,0368 seconde par le taux de dimi­nu­tion de 0, 000 016 seconde par an. Et c’est ain­si que j’ai décou­vert que la grande constante du sys­tème solaire, retrou­vée par hasard après 3 000 ans dans les ruines de la biblio­thèque du roi Assurbanipal à Ninive avait dû être cal­cu­lée il y a 64 800 ans, à quelques années près. »

- 64 800 ans, c’est aussi la date de naissance de notre cycle actuel

Les pri­mor­dia­listes, dont je suis, pensent que notre Humanité est issue d’une civi­li­sa­tion ori­gi­nelle (pri­mor­diale donc) qui s’est répan­due à tra­vers le monde en appor­tant sa connais­sance à tous les peuples qui le com­posent. Ce sont prin­ci­pa­le­ment les Indous, mais aus­si les Grecs et les Iraniens, qui nous ont révé­lé à tra­vers leurs livres sacrés le fonc­tion­ne­ment du temps qui est cyclique ; il s’agit ici essen­tiel­le­ment de l’épopée indo-euro­péenne. Le cas d’une autre grande civi­li­sa­tion, la Chine, est évo­qué en fin d’article.

J’écrivais ceci en 2021, dans mon ouvrage L’Iceberg :

… On peut être sur­pris par le fait que la tra­di­tion shi­vaïte situe le début du Kali Yuga de notre Humanité, c’est-à-dire le début de la fin de notre cycle, à envi­ron 6 000 ans en arrière. Si l’on consi­dère que nous sommes vrai­ment arri­vés au bout du bout de ce grand cycle, déter­mi­né par l’âge de fer, autre­ment dit le Kali-Yuga, notre déclin aurait com­men­cé vers moins 4 460. […]

Les Hindous, tout comme Hésiode, poète grec du VIIIe siècle avant notre ère, dis­tinguent quatre âges pour chaque cycle ; ces quatre âges ont des périodes de vie cal­cu­lées sur la base pro­por­tion­nelle 4, 3, 2, 1. L’Âge d’or, fort heu­reu­se­ment, est le plus long, et l’Âge de fer le moins long ; il existe plu­sieurs façons de cal­cu­ler ces âges, selon qu’il s’agit d’un petit cycle ou d’un grand cycle mais les valeurs de base sont tou­jours les mêmes.

À l’Âge d’or cité par Hésiode cor­res­pond, chez les Hindous, le Krita Yuga.

À l’Âge d’argent cor­res­pond le Treta Yuga.

À l’Âge d’airain, ou de bronze, cor­res­pond le Dvapara Yuga.

À l’Âge de fer cor­res­pond le Kali Yuga.

Sans entrer dans le détail, je fais remar­quer qu’il y a là une hié­rar­chie des métaux, à par­tir de l’or, qui est incor­rup­tible et brillant comme le soleil, jusqu’au fer qui se dégrade en rouille pour finir par dis­pa­raître tota­le­ment.

Mircea Eliade nous dit qu’on « peut cal­cu­ler de dif­fé­rentes manières la durée rela­tive de cha­cun de ces quatre yugas ; tout dépend de la valeur qu’on accorde aux années, c’est-à-dire si on a affaire à des années humaines ou à des années ʺdi­vi­nesʺ dont cha­cune com­prend 360 ans.

Revenons aux yugas ; René Guénon est pré­cis : ʺÉvaluées en années ordi­naires, ces mêmes durées des quatre yugas seront res­pec­ti­ve­ment de 25 920, 19 440, 12 960, et 6 480 ans, for­mant le total de 64 800 ansʺ. Remarquons que le Kali-Yuga consti­tue le dixième du cycle.

Un grand cycle, appe­lé Manvantara, celui qui nous concerne, pré­sente une par­ti­cu­la­ri­té, une ʺcoïn­ci­den­ceʺ, la conjonc­tion de plu­sieurs fins, de la même façon qu’il existe en astro­lo­gie des conjonc­tions extra­or­di­naires ou, tout sim­ple­ment, des éclipses. Le temps des hommes et celui de la Tradition, ou des dieux, se rejoignent. »

C’est ain­si que nous reve­nons à cette conjonc­tion dénom­mée « la constante de Ninive » qui a donc la par­ti­cu­la­ri­té d’avoir été cal­cu­lée il y a exac­te­ment 64 800 ans, ce qui pré­sente au moins une double coïn­ci­dence.

Maurice Chatelain pro­pose une hypo­thèse logique à la suite de ses cal­culs : il avance qu’il s’agit là des débuts de notre Humanité ; il rejoint donc les infor­ma­tions conte­nues dans les livres sacrés de l’hindouisme sur les­quelles se sont appuyés les écrits de tous les grands pri­mor­dia­listes dont René Guénon, ci-des­sus cité.

Chatelain sug­gère en outre que l’Homme de Cro-Magnon dont l’aspect phy­sique et le cer­veau sont très sem­blables à ceux de l’Homme actuel a béné­fi­cié de ce « cadeau des étoiles » évo­qué par le scé­na­riste de 2001, L’Odyssée de l’espace parce que l’Homme de Cro-Magnon était plus ou moins contem­po­rain de cette époque ; pour être clair, il émet l’hypothèse que notre Humanité qui s’achève a été aidée, sinon conçue, par une enti­té extra­ter­restre.

Un autre grand pri­mor­dia­liste, Julius Evola, disait ceci à pro­pos de nos ori­gines, qui vient dis­crè­te­ment appuyer l’idée que nous des­cen­dons d’êtres « en pos­ses­sion d’une spi­ri­tua­li­té non-humaine » : « Selon la Tradition, à une époque de la haute pré­his­toire, qui cor­res­pond jus­te­ment à l’âge d’or ou âge de l’être, l’île ou terre ʺpo­lai­reʺ sym­bo­lique aurait été une région réelle située au Septentrion, dans la zone où se trouve aujourd’hui le pôle arc­tique de la Terre. Cette région aurait été habi­tée par des êtres en pos­ses­sion de la spi­ri­tua­li­té non humaine. […] Le sou­ve­nir de cet habi­tat arc­tique appar­tient au patri­moine de nom­breux peuples, tant sous la forme d’allusions géo­gra­phiques réelles que sous la forme de sym­boles de sa fonc­tion. » Révolte contre le monde moderne, p. 326.

Avant de clore cet article en com­pa­gnie de Jacques Bergier, je me dois de pré­ci­ser ceci : même si notre Humanité a pu béné­fi­cier d’un coup de pouce bien­veillant de la part d’entités extra­ter­restres, il ne faut pas consi­dé­rer pour autant, comme le fai­saient les popu­la­tions pri­mi­tives expo­sées dans le film de Stanley Kubrick, qu’il s’agit là de divi­ni­tés à qui il faut rendre un culte.

Il faut savoir :

• Qu’il existe pro­ba­ble­ment des extra­ter­restres bien­veillants et d’autres qui le sont beau­coup moins.

• Qu’il existe des expé­riences sur­na­tu­relles même quand on en donne une expli­ca­tion ration­nelle ; l’explication ration­nelle n’abolit pas le sur­na­tu­rel ; il existe des États Modifiés de Conscience (expé­riences de sor­tie hors du corps, expé­rience de mort immi­nente, par exemple, et bien d’autres) ; les EMC sont bien réels.

• Qu’il existe vrai­sem­bla­ble­ment un Dieu et un diable, le bien et le mal, mais que ce dieu est trans­cen­dant, c’est-à-dire exté­rieur et supé­rieur, supé­rieur sur­tout à Satan et même… aux extra­ter­restres.

• Qu’il existe plu­sieurs niveaux de trans­cen­dance et plu­sieurs plans paral­lèles dans notre uni­vers, pro­ba­ble­ment tous gérés par une puis­sance supérieure.

Je fré­quente quel­que­fois, au tra­vers de ses écrits, Jacques Bergier, le co-auteur avec Louis Pauwels du livre-culte Le Matin des magi­ciens paru en 1960 ; l’esprit facé­tieux de ce pro­fes­seur Tournesol à l’accent slave qui roule les « r » m’a tou­jours réjoui ; et je ne lais­se­rai pas pas­ser l’occasion de le hous­piller ami­ca­le­ment post mor­tem.

En effet, Jacques Bergier nous apprend que la date la plus ancienne à laquelle nous pou­vons faire remon­ter une trace d’humanité est celle de 129600 avant notre ère. Il nous la four­nit dans son ouvrage Les maîtres secrets du temps, édi­tions J’ai lu, p. 39 : « … C’est éga­le­ment dans le cadre de ces sciences secrètes qu’il faut pla­cer les recherches de Xu Lu Zhai (1029−1081 de notre ère) qui, gui­dé par le Yi King, essaye de dater l’origine de la civi­li­sa­tion chi­noise. Il remonte jusqu’à moins 129600 ans de notre ère. Pourquoi ce chiffre ? On aime­rait bien avoir des pré­ci­sions sur cette longue chro­no­lo­gie… »

Jacques Bergier n’a pas pu répondre à sa propre ques­tion. Nous pou­vons, nous, émettre une sup­po­si­tion qui accré­di­te­rait l’idée que la civi­li­sa­tion chi­noise est la plus ancienne du monde, en tout cas, d’après les élé­ments dont nous dis­po­sons actuel­le­ment : il m’est venu en effet à l’idée que ce nombre de 129 600 est tout sim­ple­ment le double de 64 800 ans, durée d’un grand cycle chez les Indiens ; la Chine aurait ain­si déjà effec­tué deux tours de cadran, deux grands cycles entiers, deux Manvantaras.

Ce qui, dans ce cas, vou­drait dire que la Chine appar­tien­drait au cycle pré­cé­dent mais qu’elle serait tou­jours là, à ter­mi­ner le nôtre, en notre com­pa­gnie. Mais est-ce possible ?

Pierre-Émile Blairon