La constante de Ninive
Aux origines de l’Humanité
2001, l’Odyssée de l’espace
L’on doit à Stanley Kubrick la scène la plus emblématique de l’histoire du cinéma ; elle se situe au début de son film 2001, l’Odyssée de l’espace.
Les premières séquences de ce film sorti en 1968 montrent une petite troupe d’hommes-singes qui vivent dans une contrée aride, dans la peur permanente, au sein d’un monde hostile qu’ils ne comprennent pas, se nourrissant chichement de racines, lorsqu’ils découvrent un matin, à leur réveil, un fascinant et imposant monolithe noir et lisse, parfaitement taillé en parallélépipède, qui se dresse devant leur abri, planté là comme une provocation, voire une injonction ou un défi lancé par les dieux au chaos terrestre.
Les hominidés, étonnés et craintifs, s’approchent du monolithe et y apposent prudemment leurs mains.
Les premiers pas et les premiers gestes de cet être fruste qui deviendra l’Homme sont portés par une musique sidérale envoûtante(1) qui évoque, dès ces premières images, la faculté de ce nouvel animal, l’Homme, produit de cette humanité en gestation (qui n’a toujours pas réussi sa mue), à pouvoir se projeter dans l’univers cosmique et à se fondre dans l’immensité galactique.
On voit ensuite l’un de ces hommes-singes se saisir d’un os, probablement un fémur, et s’en servir comme d’un outil pour fracasser des carcasses d’animaux disséminées alentour. Ce même homme-singe se servira de cet os pour frapper et abattre un individu d’une troupe rivale venue les agresser. L’homme-singe lance alors vers le ciel, comme en signe de victoire, le fémur qui tournoie et se transforme en vaisseau spatial, instant magique accompagné par la musique de Richard Strauss, Ainsi parlait Zarathoustra(2), inspiré de l’œuvre de Friedrich Nietzsche, dont Strauss dira « J’avais l’intention de suggérer, par l’intermédiaire de la musique, l’idée du développement de l’espèce humaine à partir de son origine et à travers les diverses phases de son développement, religieux et scientifique. »
Nietzsche avait 15 ans lorsque parut, en 1859, L’origine des espèces de Charles Darwin mais le philosophe se défendra d’avoir jamais suivi ou apprécié le savant.
Dans ces vingt premières minutes de film, Stanley Kubrick a tout dit de la condition humaine et de sa tension vers la transcendance.
Le film met en scène plusieurs thèmes majeurs qui faisaient partie alors, il y a 58 ans, du domaine littéraire de la science-fiction et dont plusieurs applications pratiques suggérées dans le film ont aujourd’hui été largement dépassées : l’évolution technique ou l’intelligence artificielle, représentée dans le film par l’ordinateur Hal, version anglaise, ou Carl, version française qui, tel Frankenstein(3), va dépasser le maître et s’opposer à lui.
Le monolithe noir est l’un des personnages principaux du film, avec le cosmonaute survivant et l’ordinateur.
Que représente ce mystérieux monolithe ?
Pour ces premiers humanoïdes apparus il y a 3 millions d’années environ, à quelques centaines de milliers d’années près, le monolithe est la représentation de Dieu, pour ces esprits primaires, il est Dieu lui-même. Vous me direz que pas grand-chose n’a changé, 3 millions d’années après, que les esprits soient restés primaires ou pas. Les hommes ont toujours besoin d’un dieu, ou de plusieurs.
Dans l’imaginaire collectif, le monolithe deviendra un totem, un mythe qui servira de socle représentatif pour une religion ; un historien des religions comme Mircea Eliade a élaboré une théorie qui postule que les mythes de fondation d’un peuple deviennent religion lorsque ces mythes sont rappelés à la mémoire des peuples qui l’entretiennent par des rites qui sont pratiqués à intervalles réguliers, la messe chez les chrétiens, par exemple. La croix du Christ pour les chrétiens ou le marteau de Thor pour les païens constituent des symboles identiques au totem.
L’évhémérisme (du mythographe grec Evhémère) est une variante du totémisme, c’est une thèse qui professe que les dieux sont, à l’origine, des personnages ayant réellement vécu et, devenus mythiques, ont été divinisés longtemps après leur mort ou sont devenus légendaires, comme Ogier le Danois qui était l’un des lieutenants de Charlemagne ou le roi Arthur qui était un chef de guerre celte qui combattit l’invasion des Germains au Ve siècle(4).
On retrouvera le monolithe tout au long du film. C’est logique : Dieu est présent partout, il sait tout et il voit tout, et même quand il n’est pas là, il peut se faire remplacer par un robot qui s’appelle Hal ou Carl qui sait tout et qui voit tout.
Arthur C. Clarke, dont la nouvelle intitulée À l’aube de l’histoire, parue en 1954, est à l’origine du film (dont il a écrit le scénario conjointement avec Kubrick), disait ceci : « Nous savons bien que, sans un cadeau des étoiles, sans la collision accidentelle de la génétique et des rayonnements, l’intelligence aurait péri dans quelque plaine africaine oubliée. »
Qu’appelle-t-il « un cadeau des étoiles » ? On comprend qu’il s’agit d’un « coup de pouce » venu de cette entité représentée par le monolithe(5), et donc d’une puissance extraterrestre bienveillante qui a décidé de venir en aide à l’humanité terrestre et il est suggéré que, sans l’intervention de ces extraterrestres, l’Humanité n’aurait jamais pu progresser.
Qu’est-ce que la « Constante de Ninive » ?
Quelques années après la sortie de 2001, l’Odyssée de l’espace, un ingénieur en astronautique franco-américain, Maurice Chatelain, faisait paraître, en 1975, un livre titré Nos ancêtres venus du cosmos que je n’ai découvert que très récemment… dans les rayons de ma bibliothèque !
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En fait, cet ouvrage fait partie d’une collection consacrée aux civilisations disparues et aux extraterrestres qui s’appelle : Les autres mondes et leurs énigmes, une quinzaine de livres en couverture rigide, noir et or, comme l’étaient ces collections consacrées aux phénomènes paranormaux éditées par Laffont, une série dans laquelle je viens puiser de temps à autre pour l’une ou l’autre de mes recherches.
Des sujets qui sont tabous en France
Il existe en France un véritable tabou concernant l’étude sur les civilisations disparues, les Ovnis, les vraies découvertes de l’archéologie, les épandages de produits chimiques ou la phytothérapie(6), entre de multiples exemples, domaines gardés par des censeurs sourcilleux qui servent des intérêts qui doivent être suffisamment importants et une cause suffisamment mafieuse pour justifier leur agressivité et leur totale absence d’empathie et de considération du bien commun. Nous avons à faire à toute une clique malfaisante installée par le pouvoir en place depuis des siècles qui interdit la divulgation de toute vérité et qui maintient les peuples dans l’ignorance de leur passé et de leurs origines(7).
Maurice Chatelain n’a pas échappé à cet acharnement oppressif lors de la publication de son ouvrage ; je l’ai vu se faire violemment agresser par un archéologue, l’un de ces Torquemadas de la pensée officielle lors d’une émission « Apostrophes » de Bernard Pivot.
Qui est Maurice Chatelain ?
Maurice Chatelain (1909−1995) était un homme d’affaires, plus exactement un entrepreneur, passionné de mathématiques et de communication, qui vivait au Maroc où il avait, entre autres, créé une chaîne de télévision : « Nous étions depuis 7 ans au Maroc à Casablanca et tout marchait bien lorsque, sous la pression des Américains, la France décida brusquement d’abandonner le Maroc et de lui accorder son indépendance. En quelques semaines, ce pays prospère et bien organisé se transforma en un chaos économique et social inimaginable, où les affaires les plus solides se retrouvèrent en faillite car personne ne payait plus personne et où l’on ne pouvait même plus envoyer les enfants à l’école car on risquait à chaque instant de se faire descendre dans la rue.
À ce moment ‑là, j’étais complètement dégoûté d’être français et je n’étais pas le seul. Il fallait donc partir et le plus vite possible en abandonnant tout. Mais il fallait d’abord savoir où aller. Je m’étais dit que puisque j’étais obligé de quitter le Maroc à cause des Américains, il était juste que désormais ce soient les Américains qui assurent ma subsistance ainsi que celle de ma famille. »
C’est ainsi que Chatelain se trouva embauché par diverses compagnies aérospatiales américaines où il était chargé des télécommunications et s’établit à San Diego en Californie.
Un scientifique féru de mathématiques travaillant dans l’aéronautique : il n’en fallait pas plus pour qu’un jour ou l’autre, il soit amené à s’intéresser à la constante de Ninive, ce nombre mystérieux dont des générations de chercheurs ne parvenaient pas à trouver la signification.
Chatelain, pour satisfaire sa vive curiosité, devait donc s’intéresser aussi aux anciennes civilisations, comme la civilisation mésopotamienne. Ce qu’il fit.
La Constante de Ninive :
« La constante de Ninive » est une période cyclique (qui revient régulièrement, d’où son nom de « constante ») qui sépare deux conjonctions, c’est-à-dire l’alignement, la réunion, de toutes les planètes, phénomène rarissime puisque cette période est de 2 milliards 268 millions de jours.
Ce nombre était inscrit sur une tablette découverte en 1849 en Mésopotamie. Environ 24 000 tablettes d’argile gravées de caractères cunéiformes furent trouvées par le Français Botta et les Anglais Layard et Smith dans la seconde moitié du XIXe siècle dans la bibliothèque du palais du roi Assurbanipal à Ninive, l’ancienne capitale de la civilisation assyrienne.
L’Assyrie était une région du nord de la Mésopotamie, à l’est de l’Iran, un vaste territoire qui était autrefois occupé par l’une des plus anciennes et des plus brillantes civilisations du monde, qui est actuellement constitué de la plus grande partie de l’Irak actuel, le nord-est de la Syrie et une partie du sud-est de la Turquie située entre l’Euphrate et le Tigre.
Chatelain rapprocha l’un des nombres inscrits sur ces tablettes avec celui de la précession des équinoxes (25 920 ans) et ses multiplicateurs et en conclut qu’il devait être question de la formule de la constante du système solaire recherchée par de nombreux scientifiques.
Donnons-lui la parole : « En déchiffrant ces tablettes récemment, et en plus de la découverte de la tablette racontant le déluge de Gilgamesh qui est plus ancien que celui de la Bible(8), on avait découvert un calcul très compliqué et difficile à déchiffrer qui se terminait par un nombre de 15 chiffres près de 200 millions de millions ; or, seuls les Égyptiens connaissaient le million pour lequel ils avaient un hiéroglyphe spécial, un homme levant les bras au ciel. Que pouvait donc signifier ce nombre énorme surtout à Ninive où les Assyriens étaient plus connus comme guerriers que comme astronomes ou mathématiciens ?
Là encore, je pensai que j’avais peut-être une chance d’arriver à résoudre ce problème. J’ai toujours aimé les chiffres et j’avais à ma disposition à San Diego l’un des meilleurs calculateurs électroniques existants à l’époque.
[…] C’est alors que j’ai eu le choc de ma vie : je découvris que 2 268 000 000 de jours représentent très exactement 240 cycles de précession des équinoxes de 9 450 000 jours chacun. En d’autres termes, le nombre sacré de Ninive représentait pour les Sumériens 240 cycles de rotation des saisons autour de la bande zodiacale mais exprimés en secondes de temps au lieu de l’être en jours ou en années comme le font maintenant les astronomes modernes.
Je compris alors que ce nombre énorme ne pouvait être autre chose que la fameuse grande constante du système solaire que les alchimistes, les astrologues et les astronomes ont essayé de découvrir depuis près de 2 000 ans(9)… »
Son esprit curieux et toujours en éveil amena Chatelain à chercher la date à laquelle la constante de Ninive avait été calculée.
Et, cette fois, ce fut à mon tour d’être sidéré par le résultat de ses calculs ; car la date avancée par Chatelain est loin de m’être inconnue ; je dirais même qu’elle m’est très familière. Et c’est ce nombre brièvement entrevu en feuilletant les pages de l’ouvrage de Chatelain qui m’a poussé à le lire avec le plus grand intérêt ; car c’est un nombre avec lequel je vis depuis de nombreuses années : 64 800. Oui, la date à laquelle la constante de Ninive a été calculée par ces antiques génies des mathématiques et de l’astronomie remonte bien loin dans le temps : elle est de 64 800 ans avant l’ère chrétienne. Et c’est la raison principale pour laquelle j’écris cet article.
Voici ce qu’en disait Chatelain : « Il me vint alors à l’esprit que, puisque la constante avait été calculée des milliers d’années auparavant, il devait être possible de déterminer la date exacte [de son calcul, NDLR] en divisant la différence actuelle de 1,0368 seconde par le taux de diminution de 0, 000 016 seconde par an. Et c’est ainsi que j’ai découvert que la grande constante du système solaire, retrouvée par hasard après 3 000 ans dans les ruines de la bibliothèque du roi Assurbanipal à Ninive avait dû être calculée il y a 64 800 ans, à quelques années près. »
- 64 800 ans, c’est aussi la date de naissance de notre cycle actuel
Les primordialistes, dont je suis, pensent que notre Humanité est issue d’une civilisation originelle (primordiale donc) qui s’est répandue à travers le monde en apportant sa connaissance à tous les peuples qui le composent. Ce sont principalement les Indous, mais aussi les Grecs et les Iraniens, qui nous ont révélé à travers leurs livres sacrés le fonctionnement du temps qui est cyclique ; il s’agit ici essentiellement de l’épopée indo-européenne. Le cas d’une autre grande civilisation, la Chine, est évoqué en fin d’article.
J’écrivais ceci en 2021, dans mon ouvrage L’Iceberg :
… On peut être surpris par le fait que la tradition shivaïte situe le début du Kali Yuga de notre Humanité, c’est-à-dire le début de la fin de notre cycle, à environ 6 000 ans en arrière. Si l’on considère que nous sommes vraiment arrivés au bout du bout de ce grand cycle, déterminé par l’âge de fer, autrement dit le Kali-Yuga, notre déclin aurait commencé vers moins 4 460. […]
Les Hindous, tout comme Hésiode, poète grec du VIIIe siècle avant notre ère, distinguent quatre âges pour chaque cycle ; ces quatre âges ont des périodes de vie calculées sur la base proportionnelle 4, 3, 2, 1. L’Âge d’or, fort heureusement, est le plus long, et l’Âge de fer le moins long ; il existe plusieurs façons de calculer ces âges, selon qu’il s’agit d’un petit cycle ou d’un grand cycle mais les valeurs de base sont toujours les mêmes.
À l’Âge d’or cité par Hésiode correspond, chez les Hindous, le Krita Yuga.
À l’Âge d’argent correspond le Treta Yuga.
À l’Âge d’airain, ou de bronze, correspond le Dvapara Yuga.
À l’Âge de fer correspond le Kali Yuga.
Sans entrer dans le détail, je fais remarquer qu’il y a là une hiérarchie des métaux, à partir de l’or, qui est incorruptible et brillant comme le soleil, jusqu’au fer qui se dégrade en rouille pour finir par disparaître totalement.
Mircea Eliade nous dit qu’on « peut calculer de différentes manières la durée relative de chacun de ces quatre yugas ; tout dépend de la valeur qu’on accorde aux années, c’est-à-dire si on a affaire à des années humaines ou à des années ʺdivinesʺ dont chacune comprend 360 ans.
Revenons aux yugas ; René Guénon est précis : ʺÉvaluées en années ordinaires, ces mêmes durées des quatre yugas seront respectivement de 25 920, 19 440, 12 960, et 6 480 ans, formant le total de 64 800 ansʺ. Remarquons que le Kali-Yuga constitue le dixième du cycle.
Un grand cycle, appelé Manvantara, celui qui nous concerne, présente une particularité, une ʺcoïncidenceʺ, la conjonction de plusieurs fins, de la même façon qu’il existe en astrologie des conjonctions extraordinaires ou, tout simplement, des éclipses. Le temps des hommes et celui de la Tradition, ou des dieux, se rejoignent. »
C’est ainsi que nous revenons à cette conjonction dénommée « la constante de Ninive » qui a donc la particularité d’avoir été calculée il y a exactement 64 800 ans, ce qui présente au moins une double coïncidence.
Maurice Chatelain propose une hypothèse logique à la suite de ses calculs : il avance qu’il s’agit là des débuts de notre Humanité ; il rejoint donc les informations contenues dans les livres sacrés de l’hindouisme sur lesquelles se sont appuyés les écrits de tous les grands primordialistes dont René Guénon, ci-dessus cité.
Chatelain suggère en outre que l’Homme de Cro-Magnon dont l’aspect physique et le cerveau sont très semblables à ceux de l’Homme actuel a bénéficié de ce « cadeau des étoiles » évoqué par le scénariste de 2001, L’Odyssée de l’espace parce que l’Homme de Cro-Magnon était plus ou moins contemporain de cette époque ; pour être clair, il émet l’hypothèse que notre Humanité qui s’achève a été aidée, sinon conçue, par une entité extraterrestre.
Un autre grand primordialiste, Julius Evola, disait ceci à propos de nos origines, qui vient discrètement appuyer l’idée que nous descendons d’êtres « en possession d’une spiritualité non-humaine » : « Selon la Tradition, à une époque de la haute préhistoire, qui correspond justement à l’âge d’or ou âge de l’être, l’île ou terre ʺpolaireʺ symbolique aurait été une région réelle située au Septentrion, dans la zone où se trouve aujourd’hui le pôle arctique de la Terre. Cette région aurait été habitée par des êtres en possession de la spiritualité non humaine. […] Le souvenir de cet habitat arctique appartient au patrimoine de nombreux peuples, tant sous la forme d’allusions géographiques réelles que sous la forme de symboles de sa fonction. » Révolte contre le monde moderne, p. 326.
Avant de clore cet article en compagnie de Jacques Bergier, je me dois de préciser ceci : même si notre Humanité a pu bénéficier d’un coup de pouce bienveillant de la part d’entités extraterrestres, il ne faut pas considérer pour autant, comme le faisaient les populations primitives exposées dans le film de Stanley Kubrick, qu’il s’agit là de divinités à qui il faut rendre un culte.
Il faut savoir :
• Qu’il existe probablement des extraterrestres bienveillants et d’autres qui le sont beaucoup moins.
• Qu’il existe des expériences surnaturelles même quand on en donne une explication rationnelle ; l’explication rationnelle n’abolit pas le surnaturel ; il existe des États Modifiés de Conscience (expériences de sortie hors du corps, expérience de mort imminente, par exemple, et bien d’autres) ; les EMC sont bien réels.
• Qu’il existe vraisemblablement un Dieu et un diable, le bien et le mal, mais que ce dieu est transcendant, c’est-à-dire extérieur et supérieur, supérieur surtout à Satan et même… aux extraterrestres.
• Qu’il existe plusieurs niveaux de transcendance et plusieurs plans parallèles dans notre univers, probablement tous gérés par une puissance supérieure.
Je fréquente quelquefois, au travers de ses écrits, Jacques Bergier, le co-auteur avec Louis Pauwels du livre-culte Le Matin des magiciens paru en 1960 ; l’esprit facétieux de ce professeur Tournesol à l’accent slave qui roule les « r » m’a toujours réjoui ; et je ne laisserai pas passer l’occasion de le houspiller amicalement post mortem.
En effet, Jacques Bergier nous apprend que la date la plus ancienne à laquelle nous pouvons faire remonter une trace d’humanité est celle de 129600 avant notre ère. Il nous la fournit dans son ouvrage Les maîtres secrets du temps, éditions J’ai lu, p. 39 : « … C’est également dans le cadre de ces sciences secrètes qu’il faut placer les recherches de Xu Lu Zhai (1029−1081 de notre ère) qui, guidé par le Yi King, essaye de dater l’origine de la civilisation chinoise. Il remonte jusqu’à moins 129600 ans de notre ère. Pourquoi ce chiffre ? On aimerait bien avoir des précisions sur cette longue chronologie… »
Jacques Bergier n’a pas pu répondre à sa propre question. Nous pouvons, nous, émettre une supposition qui accréditerait l’idée que la civilisation chinoise est la plus ancienne du monde, en tout cas, d’après les éléments dont nous disposons actuellement : il m’est venu en effet à l’idée que ce nombre de 129 600 est tout simplement le double de 64 800 ans, durée d’un grand cycle chez les Indiens ; la Chine aurait ainsi déjà effectué deux tours de cadran, deux grands cycles entiers, deux Manvantaras.
Ce qui, dans ce cas, voudrait dire que la Chine appartiendrait au cycle précédent mais qu’elle serait toujours là, à terminer le nôtre, en notre compagnie. Mais est-ce possible ?
Pierre-Émile Blairon
[NDLR] Notre illustration à la une : la porte Mashki à Ninive reconstituée (plus)
Les articles du même auteur
« Avant même les premières images de son film ʺ2001 : l’Odyssée de l’espaceʺ (1968), l’alignement des astres accompagné de l’ouverture puissante d’ʺAinsi parlait Zarathustraʺ de Richard Strauss, le public est confronté à un écran noir pendant presque 10 minutes avec seulement les ʺAtmosphèresʺ de György Ligeti. Un essaim de sons sans forme, sans tonalité, sans contour. L’effet est immédiat : avec la musique de Ligeti seule, Kubrick plonge son public dans les ténèbres infinies de l’espace. » (France musique, 2 juin 2023)
Il se fait que cette séquence illustrée par la musique de Richard Strauss est suivie de celle du vaisseau spatial en forme d’anneau qui tourne dans le ciel qui, elle, est accompagnée par la musique, tout aussi magnifique, d’un autre Strauss, Johann Strauss II, Le beau Danube bleu. Ces deux Strauss n’ont aucun lien de parenté.
En anglais : HAL = Heuristically programmed ALgorithmic computer (un ordinateur algorithmique programmé de manière heuristique).
Si on avance chaque lettre d’une position dans l’alphabet, on obtient I B M (H → I, A → B, L → M.
En français : CARL = Cerveau Analytique de Recherche et de Liaison
Frankenstein ou le Prométhée moderne, roman de May Shelley, paru en anglais en 1818.
Voir dans mon livre La Satanisation du monde, paru chez Amazon en 2025, l’article La Prophétie du Grand Monarque, p. 115.
Concrètement, nous pouvons supposer que le monolithe contient des informations qui sont diffusées (comme un diffuseur de parfums) de telle façon que ses effluves imprègnent le cerveau des humanoïdes et modifient sa structure afin qu’ils puissent opérer ce bond en avant, ce changement de paradigme.
Le dernier tabou en date, et non des moindres, concernant le pédo-satanisme pratiqué à l’échelle mondiale par nos élites, découvert (mais non dévoilé) par l’affaire Epstein.
Ce sont les équivalents de ces monstrueux « médecins » de plateau pendant les épisodes de la fausse pandémie et des faux vaccins, appuyés par une armée de faux journalistes grassement payés, appelés « fact-checkers », « vérification de contenus (informatifs) publiés sur les réseaux sociaux » qui, sous prétexte de rétablir la vérité, infligent une propagande sournoise mais néanmoins très directive à destination des populations déjà largement lobotomisées par la télévision et la presse subventionnée dite « de grand chemin ».
« Les tablettes remontent aux environs du XIIIe siècle avant J.-C. Elles racontent en trois mille vers l’épopée d’un roi en quête d’immortalité, Gilgamesh. […] Le récit du déluge figure sur la onzième tablette. Il est fait par un homme, Utanapishtim, qui dit avoir été informé par le dieu de la Sagesse que l’assemblée des divinités a décidé de détruire l’humanité… Et le dieu de donner ce conseil à Utanapishtim : ʺDémolis ta maison pour te faire un bateau ! Renonce à tes richesses pour sauver ta vie ! Détourne-toi de tes biens pour te garder sain et sauf ! Mais embarque avec toi des spécimens de tous les animauxʺ […]. Six jours et sept nuits durant, bourrasques, pluies battantes, ouragans et déluge continuèrent de saccager la terre.
Les similitudes avec le texte biblique sont frappantes : ainsi, comme Noé dans la Bible, Utanapishtim lâche une colombe afin de repérer une terre émergée et finit par accoster sur une montagne. » (Hérodote.net, 30 novembre 2022)
Maurice Chatelain est interrogé dans cette vidéo par les frères Bogdanoff en septembre 1980 :
Maurice Chatelain et l’évolution des civilisations
Pierre-Émile Blairon a également publié :
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