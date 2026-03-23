Élections municipales 2026 : bronca à Nice
Nous annoncions la semaine dernière dans notre article : Nice Provence : la martingale du « front républicain » ne fonctionne plus
Rappelons nous la bronca dont fit l’objet Éric Ciotti, alors président des LR — auto-proclamés Les Républicains — lorsqu’il préconisa une alliance avec le RN. Il dut démissionner. Mais cela lui a laissé les mains libres pour oser affronter Christian Estrosi, politicien pur jus sans être passé par l’ENA.
Éric Ciotti était donné favori par les sondages qui avaient surpris le milieu politico-médiatique parisien. Il a confirmé son avance sur son rival. Celui-ci plaide désespérément pour… un front républicain. Mais ça ne marchera pas.
Estrosi déboulonné à Nice, cela va faire des vagues à Paris..
Voilà donc Estrosi déboulonné, lui qui avait pris la mairie de Nice comme une rente à vie. Ses amis parisiens lui trouveront bien une sinécure qui lui permettra de continuer à mener grand train. Ce n’est pas tant son départ qui inquiète nos manœuvriers parisiens, c’est la fin de leur martingale.
Tout ce qui sous-tend la vie politique française depuis plus de quarante ans, le « Barrage au Front National , qui permet à Emmanuel Macron de régner sans électorat— s’est brisé hier à Nice avec l’élection d’Éric Ciotti. Ce qui s’est passé hier à Nice est un séisme de très grande amplitude.
Le Front National est devenu Rassemblement National afin de sortir de la diabolisation éternelle qui le frappait. Il a donc adopté tous les dogmes de la Bien Pensance : maintien de la France dans l’Europe de Bruxelles et dans l’OTAN, soutien sans condition à l’Ukraine et à Israël, inscription de l’avortement dans la constitution, etc. à tel point qu’on se demande à présent ce qui distingue le Rassemblement National des autres partis.
Or le Système a besoin d’un repoussoir
Le Rassemblement National est systématiquement dénommé « extrême droite », puis quand cela n’effraie même plus, « ultra-droite ». Quentin Deranque(1) a payé de sa vie cette martingale diabolique.
Si Ciotti passait, c’est tout ce sytème qui s’effondrait. Certes Christian Estrosi se servait à la mairie de Nice, mais qu’importe puisqu’il servait le Sytème.
Si les Niçois n’ont plus peur de l’«extrême droite » malgré la Police de la Pensée, peut-être alors demain d’autres Français les suivront-ils ? Mais alors la « droite » et la « gauche » apparaîtront telles qu’elles sont : des piliers de carton qui s’effondreront bien vite. Les Français pourraient alors comprendre que tout ce qui leur est présenté, n’est que re-présentation : un jeu de rôle qui permet aux tenants du Système de se main-tenir en place.
Christian Esrosi le déplora dès les premiers résultats connus : « Le front républicain est mort à Nice, ce soir », poursuivant : « Juliette Chesnel-Le Roux et Marine Tondelier(1) devront en assumer des conséquences ». C’est donc « de leur faute », à elles, bien sûr.
Mais au fait, quelles conséquences ?
Juliette Chesnel-Le Roux est, depuis 2020, elle est conseillère municipale et métropolitaine à Nice, et présidente du groupe des élus écologistes à la mairie de Nice et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Marine Tondelier est, depuis décembre 2022, secrétaire nationale dirigeante des Écologistes (ex-EELV).
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