Élections municipales 2026 : bronca à Nice

Voilà donc Estrosi débou­lon­né, lui qui avait pris la mai­rie de Nice comme une rente à vie. Ses amis pari­siens lui trou­ve­ront bien une siné­cure qui lui per­met­tra de conti­nuer à mener grand train. Ce n’est pas tant son départ qui inquiète nos manœu­vriers pari­siens, c’est la fin de leur martingale.

Tout ce qui sous-tend la vie poli­tique fran­çaise depuis plus de qua­rante ans, le « Barrage au Front National , qui per­met à Emmanuel Macron de régner sans élec­to­rat— s’est bri­sé hier à Nice avec l’é­lec­tion d’Éric Ciotti. Ce qui s’est pas­sé hier à Nice est un séisme de très grande amplitude.

Le Front National est deve­nu Rassemblement National afin de sor­tir de la dia­bo­li­sa­tion éter­nelle qui le frap­pait. Il a donc adop­té tous les dogmes de la Bien Pensance : main­tien de la France dans l’Europe de Bruxelles et dans l’OTAN, sou­tien sans condi­tion à l’Ukraine et à Israël, ins­crip­tion de l’a­vor­te­ment dans la consti­tu­tion, etc. à tel point qu’on se demande à pré­sent ce qui dis­tingue le Rassemblement National des autres partis.

Or le Système a besoin d’un repoussoir

Le Rassemblement National est sys­té­ma­ti­que­ment dénom­mé « extrême droite », puis quand cela n’ef­fraie même plus, « ultra-droite ». Quentin Deranque(1) a payé de sa vie cette mar­tin­gale diabolique.

Si Ciotti pas­sait, c’est tout ce sytème qui s’ef­fon­drait. Certes Christian Estrosi se ser­vait à la mai­rie de Nice, mais qu’im­porte puis­qu’il ser­vait le Sytème.

Si les Niçois n’ont plus peur de l’«extrême droite » mal­gré la Police de la Pensée, peut-être alors demain d’autres Français les sui­vront-ils ? Mais alors la « droite » et la « gauche » appa­raî­tront telles qu’elles sont : des piliers de car­ton qui s’ef­fon­dre­ront bien vite. Les Français pour­raient alors com­prendre que tout ce qui leur est pré­sen­té, n’est que re-pré­sen­ta­tion : un jeu de rôle qui per­met aux tenants du Système de se main-tenir en place.

Christian Esrosi le déplo­ra dès les pre­miers résul­tats connus : « Le front répu­bli­cain est mort à Nice, ce soir », pour­sui­vant : « Juliette Chesnel-Le Roux et Marine Tondelier(1) devront en assu­mer des consé­quences ». C’est donc « de leur faute », à elles, bien sûr.

Mais au fait, quelles conséquences ?