Éric Ciotti

Élections municipales 2026 : bronca à Nice

par | 23 mars 2026 | Aucun com­men­taire

Nous annon­cions la semaine der­nière dans notre article : Nice Provence : la mar­tin­gale du « front répu­bli­cain » ne fonc­tionne plus 

Rappelons nous la bron­ca dont fit l’ob­jet Éric Ciotti, alors pré­sident des LR — auto-pro­cla­més Les Républicains — lors­qu’il pré­co­ni­sa une alliance avec le RN. Il dut démis­sion­ner. Mais cela lui a lais­sé les mains libres pour oser affron­ter Christian Estrosi, poli­ti­cien pur jus sans être pas­sé par l’ENA.
Éric Ciotti était don­né favo­ri par les son­dages qui avaient sur­pris le milieu poli­ti­co-média­tique pari­sien. Il a confir­mé son avance sur son rival. Celui-ci plaide déses­pé­ré­ment pour… un front répu­bli­cain. Mais ça ne mar­che­ra pas.
Estrosi débou­lon­né à Nice, cela va faire des vagues à Paris..

Voilà donc Estrosi débou­lon­né, lui qui avait pris la mai­rie de Nice comme une rente à vie. Ses amis pari­siens lui trou­ve­ront bien une siné­cure qui lui per­met­tra de conti­nuer à mener grand train. Ce n’est pas tant son départ qui inquiète nos manœu­vriers pari­siens, c’est la fin de leur martingale.

Tout ce qui sous-tend la vie poli­tique fran­çaise depuis plus de qua­rante ans, le « Barrage au Front National , qui per­met à Emmanuel Macron de régner sans élec­to­rat— s’est bri­sé hier à Nice avec l’é­lec­tion d’Éric Ciotti. Ce qui s’est pas­sé hier à Nice est un séisme de très grande amplitude.

Clé voûte

Front National

Le Front National est deve­nu Rassemblement National afin de sor­tir de la dia­bo­li­sa­tion éter­nelle qui le frap­pait. Il a donc adop­té tous les dogmes de la Bien Pensance : main­tien de la France dans l’Europe de Bruxelles et dans l’OTAN, sou­tien sans condi­tion à l’Ukraine et à Israël, ins­crip­tion de l’a­vor­te­ment dans la consti­tu­tion, etc. à tel point qu’on se demande à pré­sent ce qui dis­tingue le Rassemblement National des autres partis.

Or le Système a besoin d’un repoussoir

Le Rassemblement National est sys­té­ma­ti­que­ment dénom­mé « extrême droite », puis quand cela n’ef­fraie même plus, « ultra-droite ». Quentin Deranque(1) a payé de sa vie cette mar­tin­gale diabolique.

Si Ciotti pas­sait, c’est tout ce sytème qui s’ef­fon­drait. Certes Christian Estrosi se ser­vait à la mai­rie de Nice, mais qu’im­porte puis­qu’il ser­vait le Sytème.

Estrosi - Tout sauf RN

[source : Facebook]

Estrosi-Macron

Si les Niçois n’ont plus peur de l’«extrême droite » mal­gré la Police de la Pensée, peut-être alors demain d’autres Français les sui­vront-ils ? Mais alors la « droite » et la « gauche » appa­raî­tront telles qu’elles sont : des piliers de car­ton qui s’ef­fon­dre­ront bien vite. Les Français pour­raient alors com­prendre que tout ce qui leur est pré­sen­té, n’est que re-pré­sen­ta­tion : un jeu de rôle qui per­met aux tenants du Système de se main-tenir en place.

Souris dans le fromage

Christian Esrosi le déplo­ra dès les pre­miers résul­tats connus : « Le front répu­bli­cain est mort à Nice, ce soir », pour­sui­vant : « Juliette Chesnel-Le Roux et Marine Tondelier(1) devront en assu­mer des consé­quences ». C’est donc « de leur faute », à elles, bien sûr.
Mais au fait, quelles conséquences ? Émoticône étonnement

Juliette Chesnel-Le Roux est, depuis 2020, elle est conseillère muni­ci­pale et métro­po­li­taine à Nice, et pré­si­dente du groupe des élus éco­lo­gistes à la mai­rie de Nice et à la Métropole Nice Côte d’Azur.

Marine Tondelier est, depuis décembre 2022, secré­taire natio­nale diri­geante des Écologistes (ex-EELV).

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