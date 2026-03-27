À Bruxelles, comme à Nice, les verrous sautent

C’est à Nice que la mar­tin­gale du « front répu­bli­cain » s’est bri­sée(1). Au soir de sa défaite, Christian Estrosi le déplo­rait(2) :

« Le front républicain est mort à Nice, ce soir »

Une bonne nou­velle n’ar­ri­vant jamais seule, dans cet élan libé­ra­teur, le front répu­bli­cain s’est bri­sé éga­le­ment à… Bruxelles. Oui, Bruxelles ! L’épicentre de nos mal­heurs est secoué à son tour par la rup­ture du cor­don sani­taire, par le bris du pla­fond de verre.