Vieux cadenas ouvert

À Bruxelles, comme à Nice, les verrous sautent

par | 27 mars 2026 | Aucun com­men­taire

C’est à Nice que la mar­tin­gale du « front répu­bli­cain » s’est bri­sée(1). Au soir de sa défaite, Christian Estrosi le déplo­rait(2) :

« Le front républicain est mort à Nice, ce soir »

Une bonne nou­velle n’ar­ri­vant jamais seule, dans cet élan libé­ra­teur, le front répu­bli­cain s’est bri­sé éga­le­ment à… Bruxelles. Oui, Bruxelles ! L’épicentre de nos mal­heurs est secoué à son tour par la rup­ture du cor­don sani­taire, par le bris du pla­fond de verre

Les forces sui­ci­daires sont encore bien ancrées à Bruxelles et elles feront obs­truc­tion à cette déci­sion. Le pro­ces­sus légis­la­tif n’est pas ter­mi­né et les négo­cia­tions avec le Conseil déter­mi­ne­ront la ver­sion définitive.

Il n’empêche que ce vote marque un dur­cis­se­ment signi­fi­ca­tif de la poli­tique de retours et de lutte contre le séjour irré­gu­lier, dans la conti­nui­té du Pacte migra­tion et asile et d’une alliance inédite entre les mou­ve­ments dits de « droite » et les mou­ve­ments dits d’« extrême droite ». Certes son impact glo­bal sur le volume total d’immigration (légale + irré­gu­lière) res­te­ra modé­ré à moyen terme, car il n’agit pas en amont sur les contrôles aux fron­tières ni sur les voies légales. Toutefois ce vote ines­pé­ré res­treint l’immigration irré­gu­lière post-arri­vée en ren­dant le non-retour plus dif­fi­cile, avec un effet dis­sua­sif poten­tiel sur les nou­velles arri­vées.

Victor Hugo - Espoir changea de camp

Voir notre article : Nice Provence : la mar­tin­gale du « front répu­bli­cain » ne fonc­tionne plus du 16 mars 2026

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Cité dans notre article : Élections muni­ci­pales 2026 : bron­ca à Nice du 23 mars 2026

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