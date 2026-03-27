À Bruxelles, comme à Nice, les verrous sautent
C’est à Nice que la martingale du « front républicain » s’est brisée(1). Au soir de sa défaite, Christian Estrosi le déplorait(2) :
« Le front républicain est mort à Nice, ce soir »
Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, dans cet élan libérateur, le front républicain s’est brisé également à… Bruxelles. Oui, Bruxelles ! L’épicentre de nos malheurs est secoué à son tour par la rupture du cordon sanitaire, par le bris du plafond de verre.
ENFIN, ENFIN, ENFIN :— Alain Weber (@alainpaulweber) March 26, 2026
L’Europe renonce au suicide migratoire : un tournant historique au Parlement européen.
Après des années de politique migratoire suicidaire qui a mis en péril la cohésion sociale, la sécurité et l’identité même des nations européennes, un signal fort et… pic.twitter.com/XvR2cbJTDC
Les forces suicidaires sont encore bien ancrées à Bruxelles et elles feront obstruction à cette décision. Le processus législatif n’est pas terminé et les négociations avec le Conseil détermineront la version définitive.
Il n’empêche que ce vote marque un durcissement significatif de la politique de retours et de lutte contre le séjour irrégulier, dans la continuité du Pacte migration et asile et d’une alliance inédite entre les mouvements dits de « droite » et les mouvements dits d’« extrême droite ». Certes son impact global sur le volume total d’immigration (légale + irrégulière) restera modéré à moyen terme, car il n’agit pas en amont sur les contrôles aux frontières ni sur les voies légales. Toutefois ce vote inespéré restreint l’immigration irrégulière post-arrivée en rendant le non-retour plus difficile, avec un effet dissuasif potentiel sur les nouvelles arrivées.
Voir notre article : Nice Provence : la martingale du « front républicain » ne fonctionne plus du 16 mars 2026
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