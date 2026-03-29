2026 : Sommes-nous en train de vivre la fin d’un monde ?

Sur un plan plus prag­ma­tique, il nous est décrit qu’une mino­ri­té lucide et volon­taire sub­siste après le cata­clysme ; elle a pris soin de ras­sem­bler les élé­ments posi­tifs qui consti­tuent le meilleur de leur Humanité et tra­verse, avec son bagage sur le dos, le gué qui la mène vers l’inconnu.

C’est grâce à eux, à ces hommes et ces femmes de savoir, mais sur­tout d’héritage – la mémoire des temps anciens – et d’intuition, ces êtres éveillés, que le nou­veau cycle peut démar­rer sur les bases de l’ancien. Les racines étant pré­ser­vées, un nou­vel arbre peut dès lors s’épanouir et fleu­rir. Mircea Eliade vient nous confir­mer la répé­ti­tion de ce processus.

Mircea Eliade : avant moi, le déluge

Je disais en intro­duc­tion de cet article que les fins du monde s’inscrivent dans une sorte de nor­ma­li­té cos­mique répé­ti­tive. C’est ce qu’affirme Mircea Eliade lorsqu’il écrit que « Les tra­di­tions de déluge se relient presque toutes à l’idée de résorp­tion de l’humanité dans l’eau et à l’institution d’une nou­velle époque, avec une nou­velle huma­ni­té. Elles tra­hissent une concep­tion cyclique du cos­mos et de l’histoire : une époque est abo­lie par la catas­trophe et une nou­velle ère com­mence domi­née par des “hommes nou­veaux”. […] Nous n’avons pas à insis­ter sur la concep­tion cyclique de la réab­sorp­tion dans les eaux et de la mani­fes­ta­tion pério­dique, concep­tion qui se trouve à la base de toutes les apo­ca­lypses et des mythes géo­gra­phiques comme l’Atlantide. […]. L’humanité dis­pa­raît pério­di­que­ment dans le déluge ou l’inondation à cause de ses “péchés” (dans la majo­ri­té des mythes du pour­tour du Pacifique, le motif de la catas­trophe est une faute rituelle). Jamais elle ne périt défi­ni­ti­ve­ment mais elle repa­raît sous une nou­velle forme, repre­nant le même des­tin, atten­dant le retour de la même catas­trophe qui la réab­sor­be­ra dans les eaux(6). »

L’Atlantide

Mircea Eliade men­tionne ci-des­sus la légen­daire Atlantide dont le sombre des­tin est inti­me­ment lié à la dégra­da­tion des mœurs et à l’hubris omni­po­tent qui, selon Platon, aurait mar­qué ses der­nières années. Le déchaî­ne­ment des élé­ments qui a conduit à l’engloutissement de l’île est la puni­tion des dieux, l’application immé­diate du karma.

Platon situe l’Atlantide près du détroit de Gibraltar (les colonnes d’Hercule) : « Les monu­ments écrits disent que votre cité détrui­sit jadis une immense puis­sance qui mar­chait inso­lem­ment sur l’Europe et l’Asie tout entières, venant d’un autre monde situé dans l’océan Atlantique. On pou­vait alors tra­ver­ser cet Océan ; car il s’y trou­vait une île devant ce détroit que vous appe­lez, dites-vous, les colonnes d’Héraclès. Cette île était plus grande que la Libye et l’Asie réunies. »

La posi­tion géo­gra­phique de l’Atlantide n’a, jusqu’à pré­sent, jamais pu être déter­mi­née ; l’hostilité des milieux ratio­na­listes dits « scien­ti­fiques » et la chape de plomb que ces forces obs­cu­ran­tistes ont posée sur toute ten­ta­tive d’entreprendre des recherches hors des dogmes offi­ciels et, d’une manière géné­rale, sur tout ce qui concerne nos ori­gines, est la rai­son prin­ci­pale de cet échec.

Les asser­tions de Platon évo­quant une guerre entre les Atlantes et les pro­to-Grecs athé­niens semblent cepen­dant hasar­deuses et ana­chro­niques puisque le phi­lo­sophe date l’époque de l’engloutissement de la grande île à plus de 11 000 ans avant notre ère.

La mytho­lo­gie et les textes anciens nous four­nissent d’autres élé­ments.

Les textes sacrés indiens et ira­niens, les Grecs Hésiode, Ovide, Platon, Diodore, Pindare, ou le Romain Virgile, nous donnent les prin­ci­pales carac­té­ris­tiques des quatre âges (cinq pour Hésiode qui y rajoute l’Âge des héros) qui com­posent un cycle de 64 800 ans :

• l’Âge d’or qui a duré 25 920 ans,

• puis l’Âge d’argent lui a suc­cé­dé (19 440 ans),

• avant de lais­ser la place à l’Âge de bronze(7) (12 960 ans)

• et, enfin, nous vivons l’Âge de fer (6 480 ans qui est l’unité de temps de base la plus courte selon la décli­nai­son 4–3‑2–1.)

La date pro­bable qui a vu la dis­pa­ri­tion de l’Atlantide(8) (vers moins 11 500), celle don­née par Platon, s’inscrit dans la période de l’Âge de bronze (ou d’airain). C’est l’âge des conflits et des com­bat­tants, celui où règnent encore et tou­jours les Titans, l’âge pro­mé­théen, celui des hommes qui contestent la supré­ma­tie des dieux, les pré­cur­seurs de l’Homme moderne, l’âge de l’hubris, de la vanité.

Il annonce celui que nous vivons et qui en est à ses der­niers ins­tants, le qua­trième âge, le der­nier du cycle, l’Âge de fer, qui confirme la dété­rio­ra­tion des valeurs tra­di­tion­nelles et che­va­le­resques, les dépra­va­tions en tous genres, l’apparition de peuples voués à des cultes démo­niaques, l’adoration du Veau d’or, l’instauration des valeurs maté­rielles, du ratio­na­lisme, du men­songe, de la vio­lence, du meurtre et de l’esclavage géné­ra­li­sés ; les der­nières grandes civi­li­sa­tions tra­di­tion­nelles meurent. Symboliquement, le fer, à l’inverse de l’or incor­rup­tible, est ame­né à se décom­po­ser, à rouiller et à dis­pa­raître totalement.

L’Atlantide est consi­dé­rée, dans les livres sacrés, comme une résur­gence tar­dive ou un pôle secon­daire, mais faillible, de l’Hyperborée, la mère de toutes les civilisations.

Des entités maléfiques ont pris le pouvoir sur le monde

Cette période que nous vivons est une période de tran­si­tion qui se situe entre la fin d’un grand cycle et le com­men­ce­ment d’un nou­veau.

Elle se déroule dans le plus grand désordre pos­sible puisque tout est actuel­le­ment cham­bou­lé ; c’est donc une période extrê­me­ment vul­né­rable : l’ordre cos­mique se retrouve assailli par toutes sortes de para­sites qui attendent cet ins­tant depuis des mil­lé­naires, para­sites d’origine humaine et supra-humaine, rési­dus d’anciennes civi­li­sa­tions, de mondes dis­lo­qués ou lar­vaires qui n’ont pas su se déga­ger de leur maté­ria­li­té, ou d’une vie pen­dant laquelle ils ont semé la vio­lence et la ter­reur autour d’eux, et qui n’ont plus d’espoir de trou­ver la lumière qui attend cha­cun de nous à la fin d’une vie.

Dans cette masse grouillante du bas-astral se retrouvent toutes les enti­tés néga­tives à qui les mondes supé­rieurs sont fer­més (parce qu’ils refusent eux-mêmes de s’y retrou­ver en y accep­tant les lois) et qui n’ont d’autre res­source que de ten­ter de com­po­ser un monde ter­restre dont ils doivent à tout prix prendre le contrôle sous peine de recom­men­cer à han­ter les bas-fonds où ils ont sévi pen­dant des siècles et des siècles aux dépens de l’Humanité.

Ces enti­tés malé­fiques sont actuel­le­ment à l’œuvre et semblent avoir momen­ta­né­ment pris le pou­voir sur le monde comme les hor­reurs aux­quelles elles se livrent impu­né­ment semblent le prou­ver.

Cependant, leur ter­rain d’action pri­vi­lé­gié, et même unique, est le monde ter­restre maté­riel ; elles n’ont aucune pos­si­bi­li­té d’intervenir sur le plan spi­ri­tuel, ce qui consti­tue leur « talon d’Achille ».

Nos modernes sata­nistes sont les héri­tiers de la race des Titans qui, dans la mytho­lo­gie grecque, ont vou­lu se mesu­rer aux dieux par la révolte de leur figure la plus emblé­ma­tique qui s’appelle Prométhée, lequel est répu­té avoir créé les humains ; le pro­mé­théisme, ou le tita­nisme, a don­né nais­sance au sur­hu­ma­nisme, qui est lui-même l’antichambre de l’actuel trans­hu­ma­nisme qui milite pour un « homme aug­men­té », équi­valent d’un sur­homme qui serait phy­si­que­ment immor­tel grâce à des mani­pu­la­tions scien­ti­fiques dont ces gens pré­tendent avoir la maî­trise.

Cette vani­té, cet orgueil qui a pous­sé les Titans à défier les dieux(9) s’appelle l’hubris, la déme­sure éle­vée en mode de fonc­tion­ne­ment de nos socié­tés actuelles, la folie tita­nesque.

Et ce n’est pas un hasard si l’équivalent des Titans chez les mono­théistes sont les anges rebelles, et de ce fait déchus, dont le chef s’appelle évi­dem­ment Satan.

Pour ce qui semble consti­tuer une secte, Satan est l’entité qu’elle vénère. Pour des esprits ration­nels, Satan – ou le diable – n’existe peut-être pas ; on peut les com­prendre, cette réfé­rence paraît ana­chro­nique, faite pour faire peur aux enfants qui ne sont pas sages, comme l’histoire du Chaperon rouge et du grand méchant loup, mais il faut bien admettre que les sata­nistes, qui se défi­nissent eux-mêmes comme tels, sont bien réels comme les contraintes déli­rantes qu’ils nous ont impo­sées et nous imposent encore et les ter­ribles céré­mo­nies dont nous com­men­çons à peine à prendre connais­sance des hor­ribles détails.

Nous ver­rons dans le troi­sième volet à paraître de cette étude que beau­coup d’actions des sata­no-mon­dia­listes sont déter­mi­nées par rap­port à la numé­ro­lo­gie, dates, chiffres, nombres sym­bo­liques, ou par rap­port à d’anciennes for­mules abra­ca­da­bran­tesques ; c’est le monde d’Harry Potter cou­plé à celui des salles de tor­ture de l’Inquisition ; cette potion magique est addi­tion­née par ces appren­tis-sor­ciers d’une grosse louche d’hyper-technologie scien­tiste pour faire moderne ; ça semble très infan­tile mais c’est effrayant car cette secte n’a aucune limite dans sa volon­té, son ima­gi­na­tion et sa capa­ci­té à faire le mal tous azi­muts.

Le pro­jet ultime de ces enti­tés mal­fai­santes consiste, en réa­li­té, à réduire consi­dé­ra­ble­ment la popu­la­tion humaine par tous moyens de telle façon que la caste dont elles font par­tie puisse vivre indé­fi­ni­ment sur notre pla­nète en ayant réduit en escla­vage ce qui reste d’humains ou/​et en les ayant trans­for­més en robots.

Ce pro­jet échoue­ra car son arma­ture est tout arti­fi­cielle et ses buts exclu­si­ve­ment maté­riels, mais le monde devra cepen­dant pas­ser par de grandes épreuves pour s’en dépê­trer ; je vais don­ner deux exemples, deux pré­dic­tions récentes fon­dées sur des études astro­lo­giques qui annoncent, pour la pre­mière, des bou­le­ver­se­ments immi­nents en France, dans les semaines à venir et, pour la seconde, une fin du monde pos­sible pour… 2030(10).

• L’astrologue François Barthomeuf évoque une confi­gu­ra­tion astrale excep­tion­nelle en mars-avril 2026 qui annonce des bou­le­ver­se­ments déci­sifs en France : c’est Pluton dans le signe du Verseau oppo­sé à Jupiter dans le signe du Lion ; quand on remonte le temps, la seule conjonc­tion iden­tique se situe en… juillet 1789 !

Il évoque éga­le­ment, à la même période, l’éventualité d’un pro­cès de Macron, suite à ce qui paraît s’annoncer comme une « Révolution », mais il nous fait remar­quer qu’il faut aus­si, pour que cette Révolution réus­sisse, qu’elle soit menée, d’en haut, par un per­son­nage qui dis­po­se­rait « d’une légi­ti­mi­té morale, par rap­port à la France, un nom qui résonne à l’oreille des Français, qui dépasse les cli­vages des par­tis, qui réunisse toute la popu­la­tion fran­çaise frag­men­tée au tra­vers d’une vision phi­lo­so­phique (spi­ri­tuelle ?) pour la France(11). »

• Un autre astro­logue, Jean Phaure, un auteur pri­mor­dia­liste chré­tien (1928−2002), situe la fin de notre cycle en 2030, se réfé­rant à une tra­di­tion hin­doue(12) et nous rap­pelle que le car­di­nal Nicolas de Cuse (1401−1464), de son nom alle­mand Nicolas Krebs, avait avan­cé la même date pour le même événement.

Alea jac­ta est.

Pierre-Émile Blairon