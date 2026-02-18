Raphaël Arnault refuse de serrer la main du député RN Flavien Termet

Pourquoi tant de haine ? 
Parce-que !

18 février 2026 | 2 Commentaires 

Nous répé­tons inlas­sa­ble­ment dans nos colonnes que le di-able est celui qui di-vise.

Le di-able, c’est celui qui di-vise
Le mot diable vient du grec dia­bo­los (διάβολος), celui qui divise. On retrouve le pré­fixe di‑, ou dia‑, notam­ment dans di-viser, dia-mètre, dia-gonale, dia-lyse.

Nos poli­ti­ciens usent et abusent du pré­cepte de Machiavel : Diviser pour mieux régner. Les Romains l’a­vaient for­ma­li­sé bien avant lui :

Divide et impera

Divide et impe­ra : déjà les Romains… (adage attri­bué à Philippe II de Macédoine)

Notre article du 22 juillet 2021, Divide et Impera, com­mence ain­si : Macron a au moins réus­si une chose dans son quin­quen­nat : divi­ser la socié­té fran­çaise. Il y réus­sit à mer­veille puis­qu’il par­vient à régner sans aucune majorité.

Il n’y a pas division sans haine de l’autre

Alors nos diri­geants attisent les haines. Le machia­vé­lique Mitterrand avait sus­ci­té l’é­mer­gence du Front National de Jean-Marie Le Pen, et En Même Temps, sa dia­bo­li­sa­tion. Et ça marche à mer­veille puisque les mêmes per­sonnes se par­tagent le Pouvoir depuis plus de cin­quante ans. Cette mise en scène est ana­ly­sée dans notre article du 25 avril 2022 : « Extrême droite » : la mar­tin­gale inoxy­dable.

Dans un autre article, daté du 15 novembre 2024, La Gauche tou­jours en pointe pour di-abo­li­ser la poli­tique, nous mon­trons que les dis­ciples de Mitterrand, qui ont ten­dance à se défi­nir « à gauche », sont maîtres dans l’art d’at­ti­ser les haines. 

Toute la haine de LFI s’exhibe à la tribune de l’Assemblée Nationale

Ces dépu­tés de gauche s’en amusent tan­dis qu’ils bafouent la bien­séance, mais aus­si le vote des Français. Ils donnent l’exemple : tout ce qui touche au Rassemblement National doit être hon­nis. Notre illus­tra­tion à la une : tout fraî­che­ment élu à l’Assemblée Nationale, le jeune dépu­té Raphaël Arnault(1) refuse de ser­rer la main de son confrère ben­ja­min Flavien Termet, parce-qu’il voit en lui son enne­mi mor­tel : un fasciste !

À ce stade on ne dis­cute plus de pro­grammes ou d’i­dées, on rejette bru­ta­le­ment. C’est d’au­tant plus affli­geant qu’on ne voit plus très bien ce qui hérisse à ce point les dépu­tés LFI dans le pro­gramme du RN puisque celui-ci s’a­ligne sur les orien­ta­tions majeures de Macron : main­tien dans l’Europe de Bruxelles et dans l’OTAN, sou­tien de l’Ukraine contre la Russie, ins­crip­tion de l’a­vor­te­ment dans la consti­tu­tion, etc.

Alors pour­quoi tant de haine ? Parce-que !

Parce-que toute la poli­tique fran­çaise est arc-bou­tée sur ce cli­vage fon­da­teur dont elle se repaît : bar­rage à l’ex­trême droite !

Faisons barrage extrême droite

Issu d’un milieu petit-bour­geois de gauche, Raphaël Arnault a été bibe­ron­né au com­bat contre l’ex­trême droite. Étudiant à Lyon il crée Jeune Garde, à l’i­mage des milices amé­ri­caines finan­cées par l’Open Society de George Soros. Jeune Garde doit nous pro­té­ger des milices fas­cistes d’ex­trême droite qui menacent notre démo­cra­tie ! Les actions vio­lentes sont jus­ti­fiées pour répondre aux actions vio­lentes des fascistes.

Voici ce que nous écri­vions le 25 juin 2025 dans notre article Le Nouveau « Front Populaire » res­sort les reliques du passé : 

Cet agré­gat hété­ro­clite, qui n’exis­te­ra dif­fi­ci­le­ment que le temps d’une brève cam­pagne élec­to­rale, ne tient que par la dési­gna­tion d’un enne­mi… qui n’existe pas : la menace fas­ciste.

Jeune Garde Antifasciste détouré Jeune Garde Lyon

Cette jeune garde anti­fas­ciste est aus­si dépour­vue d’i­ma­gi­na­tion que ses aînés. Sous influence amé­ri­caine via l’Open Society de George Soros, elle relaie béa­te­ment ce qui lui vient d’Outre-Atlantique.

Les orga­ni­sa­tions poli­tiques et syn­di­cales qui se pré­tendent « à gauche » sou­tiennent ces milices qui consti­tuent leur bras armé.

Jeune Gardde - CGT

La CGT avec Jeune Garde

LFI sou­tient ata­vi­que­ment Jeune Garde et donne son inves­ti­ture à son fon­da­teur pour l’é­lec­tion légis­la­tive de la 1ère cir­cons­crip­tion du Vaucluse (incluant Avignon) en juin 2024. Arrivé en deuxième posi­tion au pre­mier tour avec envi­ron 24–25 % des voix, Raphaël Arnault est élu au deuxième tour avec 55 % des voix expri­mées, face à la dépu­tée sor­tante du Rassemblement natio­nal (RN), Catherine Jaouen (45 %). La mar­tin­gale a encore bien fonc­tion­né.

Raphaël Arnault conti­nue­ra de sié­ger à l’Assemblée Nationale après la dis­so­lu­tion de Jeune Garde en juin 2025.

Le 12 février der­nier, un mili­tant iden­ti­taire, Quentin Deranque, est mort à Lyon, lyn­ché par une horde d’une dizaine d’ac­ti­vistes de Jeune Garde. À la tête de ces bar­bares enca­gou­lés, qui trouve t‑on ? L’attaché par­le­men­taire de Raphaêl Arnault : Jacques-Élie Favrot.

Quentin Deranque Jacques-Élie Favrot
La vic­time Le bour­reau présumé

Quel gâchis !

Deux bonnes bouilles, deux jeunes Français de souche, deux vies bri­sées. Pourquoi ? Pour main­te­nir la mar­tin­gale poli­tique qui pro­fite si bien à LFI qui fait son fonds de com­merce d’une fan­tas­ma­go­rique lutte contre le fas­cisme. Deux Français morts pour que LFI conti­nue de prô­ner le Grand Remplacement en France.

Formés au double lan­gage, les élus LFI nient toute res­pon­sa­bi­li­té dans cet assas­si­nat.
• En pre­mier lieu Raphaël Arnault exprime son « hor­reur et dégoût » face au décès et adresse ses condo­léances, mais met sur­tout l’ac­cent sur la néces­si­té de « faire toute la lumière » via l’en­quête, sans condam­ner fron­ta­le­ment les méthodes vio­lentes pré­su­mées de l’ul­tra­gauche. Après l’in­ter­pel­la­tion de son assis­tant (Jacques-Élie Favrot, sus­pec­té d’a­voir par­ti­ci­pé aux coups), il rompt le contrat sans admettre de res­pon­sa­bi­li­té poli­tique plus large, ce qui est per­çu comme une mini­mi­sa­tion par ses adver­saires.
Manuel Bompard (coor­di­na­teur natio­nal LFI) affirme caté­go­ri­que­ment qu”« il n’y a aucune res­pon­sa­bi­li­té poli­tique de La France insou­mise dans ce drame » et dénonce une « récu­pé­ra­tion sor­dide » par la droite et le gou­ver­ne­ment pour des fins élec­to­rales (muni­ci­pales). Il refuse d’ex­clure Raphaël Arnault du groupe par­le­men­taire mal­gré les pres­sions, insis­tant sur l’ab­sence de lien direct.
Alma Dufour ou Éric Coquerel condamnent « toute vio­lence phy­sique » de manière géné­rale, mais insistent sur le fait que LFI n’est « en rien res­pon­sable » et que le par­ti n’a « rien à voir avec cette his­toire ».
• Et Jean-Luc Mélenchon reprend les mêmes termes : « Nous n’avons rien à voir avec cette his­toire ». Sauf que le dépu­té LFI Raphaël Arnault est fon­da­teur de Jeune Garde qui conti­nue ses exac­tions alors qu’elle est dis­soute, qui plus est sous l’im­pul­sion de son atta­ché par­le­men­taire Jacques-Élie Favrot.

Si Jeune Garde peut conti­nuer ses raids bar­bares, c’est qu’elle béné­fi­cie de sou­tiens dans l’en­semble de l’ap­pa­reil d’État, par­tis poli­tiques, syn­di­cats, médias, magis­trats, qui se nour­rissent de haine.

La gouvernance de la France se repaît de haine

« Les fas­cistes de demain s’ap­pel­le­ront eux-mêmes anti­fas­cistes. » (attri­bué à Wiston Churchill(2))

Raphaêl Arnault ne porte pas son vrai nom. Il s’ap­pelle en fait Raphaël Archenault, né en 1995 à Lyon dans un milieu fami­lial de gauche non mili­tante (père cadre supé­rieur, mère ensei­gnante). Courageux, mais pas trop. 

En anglais : « The fas­cists of the future will call them­selves anti­fas­cists. »

2 Commentaires 

  1. Fernand Jourdan le 19 février 2026 à 08:30

    Quentin Deranque est MORT POUR LA FRANCE !

  2. Tutux0743 le 18 février 2026 à 17:41

    Jeunes hommes « de la même géné­ra­tion que Quentin ».
    Donc, le car­net de notes sco­laire et les ambi­tions socié­tales, fai­sant à elles seules, la différence ?!…

