Les orga­ni­sa­tions poli­tiques et syn­di­cales qui se pré­tendent « à gauche » sou­tiennent ces milices qui consti­tuent leur bras armé.

LFI sou­tient ata­vi­que­ment Jeune Garde et donne son inves­ti­ture à son fon­da­teur pour l’é­lec­tion légis­la­tive de la 1ère cir­cons­crip­tion du Vaucluse (incluant Avignon) en juin 2024. Arrivé en deuxième posi­tion au pre­mier tour avec envi­ron 24–25 % des voix, Raphaël Arnault est élu au deuxième tour avec 55 % des voix expri­mées, face à la dépu­tée sor­tante du Rassemblement natio­nal (RN), Catherine Jaouen (45 %). La mar­tin­gale a encore bien fonc­tion­né.

Raphaël Arnault conti­nue­ra de sié­ger à l’Assemblée Nationale après la dis­so­lu­tion de Jeune Garde en juin 2025.

Le 12 février der­nier, un mili­tant iden­ti­taire, Quentin Deranque, est mort à Lyon, lyn­ché par une horde d’une dizaine d’ac­ti­vistes de Jeune Garde. À la tête de ces bar­bares enca­gou­lés, qui trouve t‑on ? L’attaché par­le­men­taire de Raphaêl Arnault : Jacques-Élie Favrot.

Deux bonnes bouilles, deux jeunes Français de souche, deux vies bri­sées. Pourquoi ? Pour main­te­nir la mar­tin­gale poli­tique qui pro­fite si bien à LFI qui fait son fonds de com­merce d’une fan­tas­ma­go­rique lutte contre le fas­cisme. Deux Français morts pour que LFI conti­nue de prô­ner le Grand Remplacement en France.

Formés au double lan­gage, les élus LFI nient toute res­pon­sa­bi­li­té dans cet assas­si­nat.

• En pre­mier lieu Raphaël Arnault exprime son « hor­reur et dégoût » face au décès et adresse ses condo­léances, mais met sur­tout l’ac­cent sur la néces­si­té de « faire toute la lumière » via l’en­quête, sans condam­ner fron­ta­le­ment les méthodes vio­lentes pré­su­mées de l’ul­tra­gauche. Après l’in­ter­pel­la­tion de son assis­tant (Jacques-Élie Favrot, sus­pec­té d’a­voir par­ti­ci­pé aux coups), il rompt le contrat sans admettre de res­pon­sa­bi­li­té poli­tique plus large, ce qui est per­çu comme une mini­mi­sa­tion par ses adver­saires.

• Manuel Bompard (coor­di­na­teur natio­nal LFI) affirme caté­go­ri­que­ment qu”« il n’y a aucune res­pon­sa­bi­li­té poli­tique de La France insou­mise dans ce drame » et dénonce une « récu­pé­ra­tion sor­dide » par la droite et le gou­ver­ne­ment pour des fins élec­to­rales (muni­ci­pales). Il refuse d’ex­clure Raphaël Arnault du groupe par­le­men­taire mal­gré les pres­sions, insis­tant sur l’ab­sence de lien direct.

• Alma Dufour ou Éric Coquerel condamnent « toute vio­lence phy­sique » de manière géné­rale, mais insistent sur le fait que LFI n’est « en rien res­pon­sable » et que le par­ti n’a « rien à voir avec cette his­toire ».

• Et Jean-Luc Mélenchon reprend les mêmes termes : « Nous n’avons rien à voir avec cette his­toire ». Sauf que le dépu­té LFI Raphaël Arnault est fon­da­teur de Jeune Garde qui conti­nue ses exac­tions alors qu’elle est dis­soute, qui plus est sous l’im­pul­sion de son atta­ché par­le­men­taire Jacques-Élie Favrot.

Si Jeune Garde peut conti­nuer ses raids bar­bares, c’est qu’elle béné­fi­cie de sou­tiens dans l’en­semble de l’ap­pa­reil d’État, par­tis poli­tiques, syn­di­cats, médias, magis­trats, qui se nour­rissent de haine.