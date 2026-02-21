« QUENTIN PRÉSENT » : à Nice aussi
Rappelons les faits :
Quentin Deranque est mort, dans des conditions épouvantables, lynché à mort par de jeunes fanatisés du mouvement Jeune Garde, pourtant dissout depuis juin 2025. Il prêtait son concours à la protection des femmes du collectif Nemesis, qui se bat lui-même pour protéger les femmes des violences quotidiennes.
Comment appeler ces personnes qui frappent en meute à mort une personne à terre ?
Tout être humain viendrait protéger la personne à terre qui se fait lyncher, quelle qu’elle soit. Si vous voyez une personne à terre, spontanément vous vous portez à son secours. Les abrutis — je ne sais plus comment les désigner — de ce mouvement dissout s’acharnent au contraire sur elle. À mort ! Nous ne ferions même pas cela à un chien ou un chat. Les bourreaux de Quentin ont perdu toute humanité.
Quentin est mort en martyr
Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce vendredi 20 février pour exprimer leur compassion mais aussi leur horreur.
Gageons qu’elles eussent été bien plus nombreuses que si c’était un chat qui avait été battu à mort.
Cette manifestation fut pourtant très digne, très émouvante. Différents mouvements de jeunesse locaux sont intervenus : Aquila Popularis, le principal organisateur de l’appel niçois, Nemesis, Action Française ou encore Tenesoun, aucun des orateurs n’a appelé à la vengeance, ni à la violence. Plusieurs ont rappelé que Quentin s’était récemement converti au catholicisme et qu’il avait par la suite converti toute sa famille. C’est ainsi qu’il est devenu le parrain de son père.
Beaucoup de retenue dans les personnes présentes. Certes beaucoup de jeunes, mais également des personnes plus âgées.
On le voit : « Sans armes, ni haine, ni violence »(1)
Assurément QUENTIN était PRÉSENT hier à Nice, mais aussi à Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence et dans bien d’autres villes.
Son sacrifice ne sera pas vain. Il nous montre à quel point notre pays, mais aussi le monde se nourrit de haine. Ce monde doit mourir.
Clin d’œil à Alain Spaggiari, héros niçois.
Désolé, mais le Décès horrible, de ce Jeune de 23 Printemps, curieux et intéressé à la vie et ses diverses ramifications, n’augure en RIEN, la fin de ce monde ! Il suffit seulement de l’expurger radicalement ! Et, durablement ! Pas uniquement par occultation, comme cela est fait depuis des décennies ! La version Dolto, Badinter a atteint ses limites ! Comme la démocratie du reste … Cette affaire révèle que les ferments de la voyoucratie se trouvent dans la bourgeoisie, chez des jeunes bien nés et matériellement protégés.