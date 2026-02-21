Manif Quentin Nice - 20 février 2026

« QUENTIN PRÉSENT » : à Nice aussi

par | 21 février 2026 | 1 com­men­taire

Rappelons les faits :

Quentin Deranque est mort, dans des condi­tions épou­van­tables, lyn­ché à mort par de jeunes fana­ti­sés du mou­ve­ment Jeune Garde, pour­tant dis­sout depuis juin 2025. Il prê­tait son concours à la pro­tec­tion des femmes du col­lec­tif Nemesis, qui se bat lui-même pour pro­té­ger les femmes des vio­lences quotidiennes.

Comment appeler ces personnes qui frappent en meute à mort une personne à terre ?

Tout être humain vien­drait pro­té­ger la per­sonne à terre qui se fait lyn­cher, quelle qu’elle soit. Si vous voyez une per­sonne à terre, spon­ta­né­ment vous vous por­tez à son secours. Les abru­tis — je ne sais plus com­ment les dési­gner — de ce mou­ve­ment dis­sout s’a­charnent au contraire sur elle. À mort ! Nous ne ferions même pas cela à un chien ou un chat. Les bour­reaux de Quentin ont per­du toute humanité.

Quentin est mort en martyr

Plusieurs cen­taines de per­sonnes se sont ras­sem­blées ce ven­dre­di 20 février pour expri­mer leur com­pas­sion mais aus­si leur horreur.

Manif Quentin Nice - 20 février 2026

Gageons qu’elles eussent été bien plus nom­breuses que si c’é­tait un chat qui avait été bat­tu à mort.

Cette mani­fes­ta­tion fut pour­tant très digne, très émou­vante. Différents mou­ve­ments de jeu­nesse locaux sont inter­ve­nus : Aquila Popularis, le prin­ci­pal orga­ni­sa­teur de l’ap­pel niçois, Nemesis, Action Française ou encore Tenesoun, aucun des ora­teurs n’a appe­lé à la ven­geance, ni à la vio­lence. Plusieurs ont rap­pe­lé que Quentin s’é­tait réce­me­ment conver­ti au catho­li­cisme et qu’il avait par la suite conver­ti toute sa famille. C’est ain­si qu’il est deve­nu le par­rain de son père.

Beaucoup de rete­nue dans les per­sonnes pré­sentes. Certes beau­coup de jeunes, mais éga­le­ment des per­sonnes plus âgées.

Manif Quentin Nice - 20 février 2026

On le voit : « Sans armes, ni haine, ni vio­lence »(1)

Assurément QUENTIN était PRÉSENT hier à Nice, mais aus­si à Lyon, Montpellier, Aix-en-Provence et dans bien d’autres villes.

Quentin Deranque

Son sacri­fice ne sera pas vain. Il nous montre à quel point notre pays, mais aus­si le monde se nour­rit de haine. Ce monde doit mourir.

En Même Temps, cet appel appa­rais­sait sur Facebook (daté d’hier 20 favrier 2026) :
Soutien Raphaël Arnault - Facebook - 20 février 2026Nous sommes bien malades !

Clin d’œil à Alain Spaggiari, héros niçois.Alain Spaggiari - Sans arme - ni haine - ni violence

1 commentaire

  1. Tutux0743 le 21 février 2026 à 17:11

    Désolé, mais le Décès hor­rible, de ce Jeune de 23 Printemps, curieux et inté­res­sé à la vie et ses diverses rami­fi­ca­tions, n’au­gure en RIEN, la fin de ce monde ! Il suf­fit seule­ment de l’ex­pur­ger radi­ca­le­ment ! Et, dura­ble­ment ! Pas uni­que­ment par occul­ta­tion, comme cela est fait depuis des décen­nies ! La ver­sion Dolto, Badinter a atteint ses limites ! Comme la démo­cra­tie du reste … Cette affaire révèle que les fer­ments de la voyou­cra­tie se trouvent dans la bour­geoi­sie, chez des jeunes bien nés et maté­riel­le­ment protégés.

    Répondre

