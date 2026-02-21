Quentin est mort en martyr

Plusieurs cen­taines de per­sonnes se sont ras­sem­blées ce ven­dre­di 20 février pour expri­mer leur com­pas­sion mais aus­si leur horreur.

Gageons qu’elles eussent été bien plus nom­breuses que si c’é­tait un chat qui avait été bat­tu à mort.

Cette mani­fes­ta­tion fut pour­tant très digne, très émou­vante. Différents mou­ve­ments de jeu­nesse locaux sont inter­ve­nus : Aquila Popularis, le prin­ci­pal orga­ni­sa­teur de l’ap­pel niçois, Nemesis, Action Française ou encore Tenesoun, aucun des ora­teurs n’a appe­lé à la ven­geance, ni à la vio­lence. Plusieurs ont rap­pe­lé que Quentin s’é­tait réce­me­ment conver­ti au catho­li­cisme et qu’il avait par la suite conver­ti toute sa famille. C’est ain­si qu’il est deve­nu le par­rain de son père.

Beaucoup de rete­nue dans les per­sonnes pré­sentes. Certes beau­coup de jeunes, mais éga­le­ment des per­sonnes plus âgées.

On le voit : « Sans armes, ni haine, ni vio­lence »(1)