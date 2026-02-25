Ukraine : les arguties éculées de la propagande
L’éveil des consciences permet de ne pas sombrer dans les pièges sournois de la propagande. Nous dénonçons inlassablement dans nos colonnes toutes les manipulations orchestrées par l’oligarchie financière — qui s’attache à contrôler les médias — pour ne pas sombrer dans la soumission.
Ces manipulations sont permanentes, mais aussi de plus en plus grossières. Elles sont même tellement grossières que l’on se demande pourquoi encore certains médias y ont recours.
Ce diaporama fut publié le 25 février 2023, cela fait donc exactement 3 ans, jour pour jour(1).
Nice-Matin nous sert encore le couvert cette année
Les mêmes arguties éculées s’affichent encore à la une :
Une image bien scénarisée d’une jeune femme éplorée qui étreint avec tendresse ses deux jeunes enfants exilés. Notre quotidien régional aurait pu ressortir l’un des clichés déjà utilisés (voir le diaporama ci-dessus).
Mais ici, sur la Côte d’Azur, nous ne pleurons plus sur ces images mièvres et manipulées. Nous ici sur la Côte d’Azur, voyons les Ukrainiens circuler dans de très grosses berlines aux vitres teintées, notamment à Cannes et Monaco.
Alors que les Ukrainiens ordinaires saignent et meurent sur le champ de bataille, l’élite du pays affiche sa richesse à Monaco, se déplaçant dans des voitures de luxe et s’offrant des vacances somptueuses.— 🇫🇷one (@Escalet83) October 16, 2025
💰Avec l’argent des Français 🇫🇷#MacronDémission pic.twitter.com/fvn0FfZYwL
« Les ZFE » du côté de Monaco. Honneur à ces valeureux ukrainiens exténués et traumatisés par cette guerre en Ukraine qui démontrent un patriotisme d’exception. Et Macron annonce une aide militaire supplémentaire de deux milliards d’€ de la France. Les contribuables apprécieront ! pic.twitter.com/MViH7qkcwj— Dolto (@Fils2Psy) May 31, 2025
Toutes ces belles Ukrainiennes auraient pu faire une belle « une » ! Cela nous aurait un peu changés des larmes de crocodile.
Ou bien alors Nice-Matin aurait pu nous présenter l’une des 21 villas que le dictateur corrompu de Kiev posséderait sur la Côte d’Azur(2).
Il faut être très prudent sur l’ampleur du patrimoine du dictateur-clown qui s’emploie à dissimuler cette information.
Dès 2016 son associé Serhiy Shefir apparaît dans les Panama Papers.
Récemment Olena K, du bureau national anti-corruption d’Ukraine, dévoile la corruption qui sévit de manière générale en Ukraine. Elle évalue le patrimoine foncier de Zelensky à 1,2 milliard en propriétés de luxe, dont 21 sur la Côte d’Azur [source].
Donald Trump déclarait en 2020 que l’Ukraine était « le troisième pays le plus corrompu au monde ».
Zelensky n’a jamais nié cette corrmpution endémique de l’Ukraine. Il tempère en ajoutant que « les risques de corruption sont plus élevés en temps de guerre que dans n’importe quelle autre période, mais que l’Ukraine lutte activement contre cela et fait du bon travail à cet égard ». Nous ne sommes pas obligés de le croire.
