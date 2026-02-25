Propagande guerre - Emprunt

Ukraine : les arguties éculées de la propagande

par | 25 février 2026 | Aucun com­men­taire

L’éveil des consciences per­met de ne pas som­brer dans les pièges sour­nois de la pro­pa­gande. Nous dénon­çons inlas­sa­ble­ment dans nos colonnes toutes les mani­pu­la­tions orches­trées par l’o­li­gar­chie finan­cière — qui s’at­tache à contrô­ler les médias — pour ne pas som­brer dans la sou­mis­sion.
Ces mani­pu­la­tions sont per­ma­nentes, mais aus­si de plus en plus gros­sières. Elles sont même tel­le­ment gros­sières que l’on se demande pour­quoi encore cer­tains médias y ont recours.

Ce dia­po­ra­ma fut publié le 25 février 2023, cela fait donc exac­te­ment 3 ans, jour pour jour(1).

Nice-Matin - 24 février 2023 - Ukraine un an

Nice-Matin - 10 février 2023 - Zelinsky européen

Nice-Matin - 24 septembre 2022 - Zelinsky

Nice-Matin - 22 septembre 2022 - Deligne - Propagande Ukraine

Nice-Matin - 22 septembre 2022 - Propagande Ukraine (1)

Nice-Matin - 5 avril 2022 - Mensonge Ukraine
Nice-Matin - 19 mars 2022 - Propagande guerre
Nice-Matin - 17 mars 2022 - Propagande de guerre
Nice-Matin - 7 mars 2022 - fille ukrénienne
Nice-Matin - 5 mars 2022 - Menace nucléaire

Les bom­bar­de­ments de cette image sont des fusées éclairantes

NIce-Matin - 23 février 2022 - Europe retient son souffle

Nice-Matin - 28 février 2022 - Poutine bombe atomique

Nice-Matin nous sert encore le couvert cette année

Les mêmes argu­ties écu­lées s’af­fichent encore à la une :

Nice-Matin - 24 février 2026 - Exil Ukrainiens

Une image bien scé­na­ri­sée d’une jeune femme éplo­rée qui étreint avec ten­dresse ses deux jeunes enfants exi­lés. Notre quo­ti­dien régio­nal aurait pu res­sor­tir l’un des cli­chés déjà uti­li­sés (voir le dia­po­ra­ma ci-dessus).

Mais ici, sur la Côte d’Azur, nous ne pleu­rons plus sur ces images mièvres et mani­pu­lées. Nous ici sur la Côte d’Azur, voyons les Ukrainiens cir­cu­ler dans de très grosses ber­lines aux vitres tein­tées, notam­ment à Cannes et Monaco.

Toutes ces belles Ukrainiennes auraient pu faire une belle « une » ! Cela nous aurait un peu chan­gés des larmes de crocodile.

Ou bien alors Nice-Matin aurait pu nous pré­sen­ter l’une des 21 vil­las que le dic­ta­teur cor­rom­pu de Kiev pos­sé­de­rait sur la Côte d’Azur(2).

Il faut être très pru­dent sur l’am­pleur du patri­moine du dic­ta­teur-clown qui s’emploie à dis­si­mu­ler cette infor­ma­tion.
Dès 2016 son asso­cié Serhiy Shefir appa­raît dans les Panama Papers.
Récemment Olena K, du bureau natio­nal anti-cor­rup­tion d’Ukraine, dévoile la cor­rup­tion qui sévit de manière géné­rale en Ukraine. Elle éva­lue le patri­moine fon­cier de Zelensky à 1,2 mil­liard en pro­prié­tés de luxe, dont 21 sur la Côte d’Azur [source].
Donald Trump décla­rait en 2020 que l’Ukraine était « le troi­sième pays le plus cor­rom­pu au monde ».
Zelensky n’a jamais nié cette corrm­pu­tion endé­mique de l’Ukraine. Il tem­père en ajou­tant que « les risques de cor­rup­tion sont plus éle­vés en temps de guerre que dans n’im­porte quelle autre période, mais que l’Ukraine lutte acti­ve­ment contre cela et fait du bon tra­vail à cet égard ». Nous ne sommes pas obli­gés de le croire.

