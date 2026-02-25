Ukraine : les arguties éculées de la propagande

L’éveil des consciences per­met de ne pas som­brer dans les pièges sour­nois de la pro­pa­gande. Nous dénon­çons inlas­sa­ble­ment dans nos colonnes toutes les mani­pu­la­tions orches­trées par l’o­li­gar­chie finan­cière — qui s’at­tache à contrô­ler les médias — pour ne pas som­brer dans la sou­mis­sion.

Ces mani­pu­la­tions sont per­ma­nentes, mais aus­si de plus en plus gros­sières. Elles sont même tel­le­ment gros­sières que l’on se demande pour­quoi encore cer­tains médias y ont recours.

Ce dia­po­ra­ma fut publié le 25 février 2023, cela fait donc exac­te­ment 3 ans, jour pour jour(1).