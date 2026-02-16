Jack Lang - France Culture

Jack Lang : chute d’une idole

par | 16 février 2026

Institut du monde arabe

À la tête de l’Institut du monde arabe, Jack Lang a notam­ment trans­for­mé une fonc­tion nor­ma­le­ment béné­vole en poste à temps plein, fai­sant voter un salaire men­suel de 10 000 euros, supé­rieur à celui d’un ministre à l’époque. Une déci­sion qui avait cho­qué le gou­ver­ne­ment de Jean-Marc Ayrault, dans un contexte de réduc­tion des rému­né­ra­tions ministérielles.

La Cour des comptes pointe du doigt la « situa­tion finan­cière pré­caire » de l’Institut du monde arabe
Dans un rap­port publié lun­di 9 décembre 2024, la Cour des comptes s’in­quiète de la situa­tion finan­cière de l’Institut du monde arabe, situé à Paris.

L’Institut du Monde Arabe est finan­cé par une sub­ven­tion de l’État fran­çais de de 12,3 mil­lions. Les pays arabes devraient finan­cer 8 mil­lions par an. Il faut fer­mer cette pompe à fric public qui ne sert à rien d’autre qu’à assu­rer ad vitam un train de vie de ministre à Jack Lang. Même les pays arabes n’en veulent pas.

Le rap­port (n° S2024-1394) pointe un défi­cit d’exploitation endé­mique et une situa­tion finan­cière fra­gile, impu­tée notam­ment au non-paie­ment des contri­bu­tions par les États arabes fon­da­teurs.
L’IMA est décrit comme struc­tu­rel­le­ment défi­ci­taire et dépen­dant de la sub­ven­tion de l’État fran­çais. [source]

Mais pas touche à l’i­cône Jack Lang ! Même chez les socialistes.

Festival de Cannes

« Il lais­sait des notes impayées impor­tantes » : Pierre Lescure révèle pour­quoi Jack Lang n’était plus convié au Festival de Cannes.
L’ancien pré­sident du Festival de Cannes, Pierre Lescure, a affir­mé dans un post sur X pour­quoi Jack Lang ne figu­rait plus par­mi les invi­tés de la Croisette sous sa pré­si­dence. Il a expli­qué que l’ex-ministre de la Culture lais­sait der­rière lui « des notes impayées impor­tantes ».
D’après les orga­ni­sa­teurs de l’époque, les notes du couple Lang ont par­fois atteint plu­sieurs mil­liers d’euros, soit trois à quatre fois le mon­tant pré­vu. Séjours pro­lon­gés ou bien repas avec des invi­tés, les dépas­se­ments se seraient accu­mu­lés. Si bien que les pres­ti­gieux hôtels en ques­tion ont fini par refu­ser de les accueillir.

Valeurs actuelles - Pierre Lescure - Jack Lang - Festival de CannesPourquoi donc Pierre Lescure a t‑il conti­nué d’in­vi­ter Jack Lang à Cannes — et de payer les fac­tures — pen­dant tant d’an­nées avant d’y mettre fin ?
Pourquoi encore ne révèle t‑il cela qu’à pré­sent, après la chute de l’i­cone Jack Lang ?(1)
Le cou­ra­geux Pierre Lescure a ensuite sup­pri­mé son article sur X. Trop tard.

Les costumes, les restaurants

Les révé­la­tions de presse (L’Obs, Le Canard enchaî­né, etc., en 2019) indiquent que Jack Lang a reçu des cos­tumes pour une valeur esti­mée entre 195 000 et plus de 500 000 euros (entre 2013–2018 ou même 2003–2018 selon les sources) en cadeaux ou avec des remises très impor­tantes payées par le pro­prié­taire Alain Duménil, sans fac­ture adres­sée à Lang.

Selon les infor­ma­tions du Monde ce lun­di 9 février, cer­tains res­tau­ra­teurs pari­siens redoutent, encore aujourd’hui, de voir arri­ver dans leur éta­blis­se­ment le couple Lang. Notes impayées, tarifs pré­fé­ren­tiels for­cés, habi­tudes coû­teuses ou encore addi­tions lais­sées en sus­pens auraient for­gé au célèbre tan­dem une répu­ta­tion peu recom­man­dable. Au res­tau­rant Chez Edgard, adresse emblé­ma­tique fré­quen­tée par le monde poli­tique et média­tique des années 1990, qui a fer­mé ses portes en 1998, un ancien ministre se serait vu confier par le patron cette phrase sans détour : « Les Lang chez moi, plus jamais, ils me doivent dix ans de déjeu­ners. »

L’ouragan pro­vo­qué par la publi­ca­tion des « dos­siers Epstein » par la jus­tice amé­ri­caine aura entraî­né la chute de l’indéboulonnable Jack Lang. La publi­ca­tion de dizaines de cour­riels échan­gés entre Jeffrey Epstein et l’ancien ministre de la Culture et la révé­la­tion, par Mediapart, des liens finan­ciers qui unis­saient les deux hommes, aura eu rai­son du poli­tique de 86 ans. Le 7 février der­nier, après s’être fait convo­quer par le Quai d’Orsay, Jack Lang a démis­sion­né de son poste de pré­sident de l’Institut du monde arabe, qu’il occu­pait depuis 13 ans. Le Parquet natio­nal finan­cier a annon­cé l’ouverture d’une enquête pour « blan­chi­ment de fraude fis­cale aggra­vée ». Depuis ces révé­la­tions, de nom­breux témoi­gnages concer­nant le fas­tueux train de vie de l’ex-ministre et de son épouse Monique émergent et font trem­bler la tour d’ivoire.

« L’espoir chan­gea de camp, le com­bat chan­gea d’âme. » avait déjà écrit Victor Hugo.

Jean-Marc S. en col­la­bo­ra­tion avec la rédaction

