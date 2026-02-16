Jack Lang : chute d’une idole

Festival de Cannes

« Il lais­sait des notes impayées impor­tantes » : Pierre Lescure révèle pour­quoi Jack Lang n’était plus convié au Festival de Cannes.

L’ancien pré­sident du Festival de Cannes, Pierre Lescure, a affir­mé dans un post sur X pour­quoi Jack Lang ne figu­rait plus par­mi les invi­tés de la Croisette sous sa pré­si­dence. Il a expli­qué que l’ex-ministre de la Culture lais­sait der­rière lui « des notes impayées impor­tantes ».

D’après les orga­ni­sa­teurs de l’époque, les notes du couple Lang ont par­fois atteint plu­sieurs mil­liers d’euros, soit trois à quatre fois le mon­tant pré­vu. Séjours pro­lon­gés ou bien repas avec des invi­tés, les dépas­se­ments se seraient accu­mu­lés. Si bien que les pres­ti­gieux hôtels en ques­tion ont fini par refu­ser de les accueillir.

Pourquoi donc Pierre Lescure a t‑il conti­nué d’in­vi­ter Jack Lang à Cannes — et de payer les fac­tures — pen­dant tant d’an­nées avant d’y mettre fin ?

Pourquoi encore ne révèle t‑il cela qu’à pré­sent, après la chute de l’i­cone Jack Lang ?(1)

Le cou­ra­geux Pierre Lescure a ensuite sup­pri­mé son article sur X. Trop tard.

Les costumes, les restaurants

Les révé­la­tions de presse (L’Obs, Le Canard enchaî­né, etc., en 2019) indiquent que Jack Lang a reçu des cos­tumes pour une valeur esti­mée entre 195 000 et plus de 500 000 euros (entre 2013–2018 ou même 2003–2018 selon les sources) en cadeaux ou avec des remises très impor­tantes payées par le pro­prié­taire Alain Duménil, sans fac­ture adres­sée à Lang.

Selon les infor­ma­tions du Monde ce lun­di 9 février, cer­tains res­tau­ra­teurs pari­siens redoutent, encore aujourd’hui, de voir arri­ver dans leur éta­blis­se­ment le couple Lang. Notes impayées, tarifs pré­fé­ren­tiels for­cés, habi­tudes coû­teuses ou encore addi­tions lais­sées en sus­pens auraient for­gé au célèbre tan­dem une répu­ta­tion peu recom­man­dable. Au res­tau­rant Chez Edgard, adresse emblé­ma­tique fré­quen­tée par le monde poli­tique et média­tique des années 1990, qui a fer­mé ses portes en 1998, un ancien ministre se serait vu confier par le patron cette phrase sans détour : « Les Lang chez moi, plus jamais, ils me doivent dix ans de déjeu­ners. »