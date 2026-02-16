Jack Lang : chute d’une idole
Institut du monde arabe
À la tête de l’Institut du monde arabe, Jack Lang a notamment transformé une fonction normalement bénévole en poste à temps plein, faisant voter un salaire mensuel de 10 000 euros, supérieur à celui d’un ministre à l’époque. Une décision qui avait choqué le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, dans un contexte de réduction des rémunérations ministérielles.
La Cour des comptes pointe du doigt la « situation financière précaire » de l’Institut du monde arabe
Dans un rapport publié lundi 9 décembre 2024, la Cour des comptes s’inquiète de la situation financière de l’Institut du monde arabe, situé à Paris.
L’Institut du Monde Arabe est financé par une subvention de l’État français de de 12,3 millions. Les pays arabes devraient financer 8 millions par an. Il faut fermer cette pompe à fric public qui ne sert à rien d’autre qu’à assurer ad vitam un train de vie de ministre à Jack Lang. Même les pays arabes n’en veulent pas.
Le rapport (n° S2024-1394) pointe un déficit d’exploitation endémique et une situation financière fragile, imputée notamment au non-paiement des contributions par les États arabes fondateurs.
L’IMA est décrit comme structurellement déficitaire et dépendant de la subvention de l’État français. [source]
Mais pas touche à l’icône Jack Lang ! Même chez les socialistes.
Festival de Cannes
« Il laissait des notes impayées importantes » : Pierre Lescure révèle pourquoi Jack Lang n’était plus convié au Festival de Cannes.
L’ancien président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, a affirmé dans un post sur X pourquoi Jack Lang ne figurait plus parmi les invités de la Croisette sous sa présidence. Il a expliqué que l’ex-ministre de la Culture laissait derrière lui « des notes impayées importantes ».
D’après les organisateurs de l’époque, les notes du couple Lang ont parfois atteint plusieurs milliers d’euros, soit trois à quatre fois le montant prévu. Séjours prolongés ou bien repas avec des invités, les dépassements se seraient accumulés. Si bien que les prestigieux hôtels en question ont fini par refuser de les accueillir.
Pourquoi donc Pierre Lescure a t‑il continué d’inviter Jack Lang à Cannes — et de payer les factures — pendant tant d’années avant d’y mettre fin ?
Pourquoi encore ne révèle t‑il cela qu’à présent, après la chute de l’icone Jack Lang ?(1)
Le courageux Pierre Lescure a ensuite supprimé son article sur X. Trop tard.
Les costumes, les restaurants
Les révélations de presse (L’Obs, Le Canard enchaîné, etc., en 2019) indiquent que Jack Lang a reçu des costumes pour une valeur estimée entre 195 000 et plus de 500 000 euros (entre 2013–2018 ou même 2003–2018 selon les sources) en cadeaux ou avec des remises très importantes payées par le propriétaire Alain Duménil, sans facture adressée à Lang.
Selon les informations du Monde ce lundi 9 février, certains restaurateurs parisiens redoutent, encore aujourd’hui, de voir arriver dans leur établissement le couple Lang. Notes impayées, tarifs préférentiels forcés, habitudes coûteuses ou encore additions laissées en suspens auraient forgé au célèbre tandem une réputation peu recommandable. Au restaurant Chez Edgard, adresse emblématique fréquentée par le monde politique et médiatique des années 1990, qui a fermé ses portes en 1998, un ancien ministre se serait vu confier par le patron cette phrase sans détour : « Les Lang chez moi, plus jamais, ils me doivent dix ans de déjeuners. »
Luc Ferry : « Vous vous rendez compte que Jack Lang n’a jamais payé une addition dans un restaurant, il payait pas les hôtel 5* à Cannes, 500 000€ de vêtements chez Smalto ! Fillon, on lui a bousillé sa campagne pour deux costumes à 6000€ » pic.twitter.com/laLy0gvoD1— Aliénor d’Aubigné ⚜️☦️ (@AlienorAubigne) February 16, 2026
L’ouragan provoqué par la publication des « dossiers Epstein » par la justice américaine aura entraîné la chute de l’indéboulonnable Jack Lang. La publication de dizaines de courriels échangés entre Jeffrey Epstein et l’ancien ministre de la Culture et la révélation, par Mediapart, des liens financiers qui unissaient les deux hommes, aura eu raison du politique de 86 ans. Le 7 février dernier, après s’être fait convoquer par le Quai d’Orsay, Jack Lang a démissionné de son poste de président de l’Institut du monde arabe, qu’il occupait depuis 13 ans. Le Parquet national financier a annoncé l’ouverture d’une enquête pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée ». Depuis ces révélations, de nombreux témoignages concernant le fastueux train de vie de l’ex-ministre et de son épouse Monique émergent et font trembler la tour d’ivoire.
« L’espoir changea de camp, le combat changea d’âme. » avait déjà écrit Victor Hugo.
Jean-Marc S. en collaboration avec la rédaction
Lire dans nos colonnes : Démission forcée de Jack Lang : la fin de l’ère Mitterrand du 8 février 2026
Aucun commentaire