Démission forcée de Jack Lang : la fin de l’ère Mitterrand

Le premier échange entre François Mitterrand et celui qui deviendra son futur ministre de la Culture et de l’Éducation nationale fut d’abord épistolaire. En 1959, Jack Lang rédigea un courrier pour exprimer toute sa sympathie au sénateur Mitterrand juste après le faux attentat de l’Observatoire du 16 octobre. Ça commençait bien.

En 1977, Jack Lang par­ti­cipe publi­que­ment, à tra­vers une péti­tion publiée dans Le Monde et reprise dans Libération(1), au mou­ve­ment issu de la gauche intel­lec­tuelle fran­çaise qui milite pour la dépé­na­li­sa­tion de la pédo­phile(2).

C’est donc en toute connais­sance de cause que François Mitterrand nomme Jack Lang ministre de la Culture dès son arri­vée au Pouvoir en mai 1981. Il occu­pe­ra ce poste de 1981 à 1986 (pre­mier sep­ten­nat de Mitterrand), puis à nou­veau de 1988 à 1993 (second sep­ten­nat). Il fut éga­le­ment ministre de l’Éducation natio­nale, de l’Enseignement supé­rieur et de la Recherche du 18 mai 1997 au 21 avril 1998, sous le gou­ver­ne­ment Lionel Jospin.

Jack Lang est devenu intouchable, quelles que fussent ses turpitudes

François Mitterrand et Jack Lang sont com­plices dans la gou­ver­nance par le men­songe et la tur­pi­tude qui s’est enkys­tée en France.

Nul ne peut nier que Jack Lang a béné­fi­cié de faveurs irré­vé­ren­cieuses et de pro­tec­tions scan­da­leuses de la part de tous les gou­ver­ne­ments et de la presse oli­gar­chique depuis lors. Ce sys­tème est très bien décrit par Pierre-Émile Blairon, notam­ment dans son édi­to­rial du 19 décembre 2025 : Comment s’est for­mé le Système glo­ba­liste et com­ment fonc­tionne-t-il ? où il écrit :