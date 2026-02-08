Démission forcée de Jack Lang : la fin de l’ère Mitterrand
Le premier échange entre François Mitterrand et celui qui deviendra son futur ministre de la Culture et de l’Éducation nationale fut d’abord épistolaire. En 1959, Jack Lang rédigea un courrier pour exprimer toute sa sympathie au sénateur Mitterrand juste après le faux attentat de l’Observatoire du 16 octobre. Ça commençait bien.
En 1977, Jack Lang participe publiquement, à travers une pétition publiée dans Le Monde et reprise dans Libération(1), au mouvement issu de la gauche intellectuelle française qui milite pour la dépénalisation de la pédophile(2).
C’est donc en toute connaissance de cause que François Mitterrand nomme Jack Lang ministre de la Culture dès son arrivée au Pouvoir en mai 1981. Il occupera ce poste de 1981 à 1986 (premier septennat de Mitterrand), puis à nouveau de 1988 à 1993 (second septennat). Il fut également ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 18 mai 1997 au 21 avril 1998, sous le gouvernement Lionel Jospin.
Jack Lang est devenu intouchable, quelles que fussent ses turpitudes
François Mitterrand et Jack Lang sont complices dans la gouvernance par le mensonge et la turpitude qui s’est enkystée en France.
Nul ne peut nier que Jack Lang a bénéficié de faveurs irrévérencieuses et de protections scandaleuses de la part de tous les gouvernements et de la presse oligarchique depuis lors. Ce système est très bien décrit par Pierre-Émile Blairon, notamment dans son éditorial du 19 décembre 2025 : Comment s’est formé le Système globaliste et comment fonctionne-t-il ? où il écrit :
Mais, au-delà de cette école de la trahison, de la perversion et du mensonge qui formate les futurs psychopathes qui vont diriger notre pays, nombre de ces derniers auront également subi divers examens de passage, une initiation qui les formera aux pratiques les plus abjectes qui ont cours dans les cénacles plus hermétiques des maîtres de ce monde qui ne fixent aucune limite, morale ou sociétale, à leurs dépravations et exigent de leurs affidés la même attitude.
Dès 2008 Epstein est condamné pour pédocriminalité.— Alexis Poulin (@Poulin2012) February 2, 2026
Jack Lang ne pouvait pas l’ignorer et l’a vu comme ami jusqu’à sa mort en 2019.
Dans n’importe quel autre pays que la France, un tel personnage aurait démissionné ou aurait vu la justice s’intéresser à lui.
Pas ici. Pauvre… pic.twitter.com/yRtsFTfFUZ
Bien malin celui qui sait qui tire les ficelles dans l’affaire Epstein, comme nous l’écrivions récemment : « Affaire Epstein » : des dossiers complètement faisandés. Mais elle a déjà un grand mérite : avoir contraint Jack Lang à démissionner.
Le Parquet National Financier (PNF) lance une enquête sur le blanchiment de fraude fiscale aggravée, des transferts financiers impliquant Jack Lang et sa fille Caroline.
Jack Lang était acculé. Il a dû démissionner.
Mais tout le Système qui le protège depuis au moins un demi-siècle, doit démissionner
Politiciens, journalistes, artistes bienveillants envers Jack Lang : démissionnez comme votre gourou ! Une pièce maîtresse vient de tomber, d’autres suivront.
Cette pétition défendait trois hommes poursuivis pour des relations sexuelles avec des mineurs de 12–14 ans, en contestant la sévérité des poursuites et en arguant d’un consentement possible des mineurs, dans le contexte d’une remise en cause plus large de la majorité sexuelle (fixée à 15 ans à l’époque pour les relations hétérosexuelles, mais discriminatoire pour les homosexuelles). Cette tribune, souvent qualifiée rétrospectivement de pro-pédophile ou de défense de relations adultes-mineurs, a été signée par environ 69 personnalités de l’époque (intellectuels, philosophes, écrivains, artistes, médecins, etc.). Voici les principaux signataires les plus cités et confirmés dans les sources historiques et médiatiques :
Gabriel Matzneff (auteur principal)
Jack Lang
Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir
Roland Barthes
Gilles Deleuze (et Fanny Deleuze)
Félix Guattari
Louis Aragon
Francis Ponge
Philippe Sollers
Patrice Chéreau
Bernard Kouchner
François Châtelet
Guy Hocquenghem
Pierre Guyotat
Jean-François Lyotard
Jean-Louis Bory
René Schérer
Françoise d’Eaubonne
etc.
Lire dans nos colonnes : La gauche expiera-t-elle ses penchants pour la pédophilie ? du 23 août 2019
