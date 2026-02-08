François Mitterrand - Jack Lang

Démission forcée de Jack Lang : la fin de l’ère Mitterrand

Le premier échange entre François Mitterrand et celui qui deviendra son futur ministre de la Culture et de l’Éducation nationale fut d’abord épistolaire. En 1959, Jack Lang rédigea un courrier pour exprimer toute sa sympathie au sénateur Mitterrand juste après le faux attentat de l’Observatoire du 16 octobre. Mitterrand - Faux attentatÇa commençait bien.

En 1977, Jack Lang par­ti­cipe publi­que­ment, à tra­vers une péti­tion publiée dans Le Monde et reprise dans Libération(1), au mou­ve­ment issu de la gauche intel­lec­tuelle fran­çaise qui milite pour la dépé­na­li­sa­tion de la pédo­phile(2).

C’est donc en toute connais­sance de cause que François Mitterrand nomme Jack Lang ministre de la Culture dès son arri­vée au Pouvoir en mai 1981. Il occu­pe­ra ce poste de 1981 à 1986 (pre­mier sep­ten­nat de Mitterrand), puis à nou­veau de 1988 à 1993 (second sep­ten­nat). Il fut éga­le­ment ministre de l’Éducation natio­nale, de l’Enseignement supé­rieur et de la Recherche du 18 mai 1997 au 21 avril 1998, sous le gou­ver­ne­ment Lionel Jospin.

François Mitterrand - Roland Dumas - Jack Lang - Solutré

François Mitterrand avait ini­tié un rite égo­cen­tré : gra­vir chaque année la Roche de Solutré à pied en com­pa­gnie de ses plus fidèles sup­pôts. Ici on voit Roland Dumas et Jack Lang.

Jack Lang est devenu intouchable, quelles que fussent ses turpitudes

François Mitterrand et Jack Lang sont com­plices dans la gou­ver­nance par le men­songe et la tur­pi­tude qui s’est enkys­tée en France.

Nul ne peut nier que Jack Lang a béné­fi­cié de faveurs irré­vé­ren­cieuses et de pro­tec­tions scan­da­leuses de la part de tous les gou­ver­ne­ments et de la presse oli­gar­chique depuis lors. Ce sys­tème est très bien décrit par Pierre-Émile Blairon, notam­ment dans son édi­to­rial du 19 décembre 2025 : Comment s’est for­mé le Système glo­ba­liste et com­ment fonc­tionne-t-il ? où il écrit :

Mais, au-delà de cette école de la tra­hi­son, de la per­ver­sion et du men­songe qui for­mate les futurs psy­cho­pathes qui vont diri­ger notre pays, nombre de ces der­niers auront éga­le­ment subi divers exa­mens de pas­sage, une ini­tia­tion qui les for­me­ra aux pra­tiques les plus abjectes qui ont cours dans les cénacles plus her­mé­tiques des maîtres de ce monde qui ne fixent aucune limite, morale ou socié­tale, à leurs dépra­va­tions et exigent de leurs affi­dés la même attitude.

Bien malin celui qui sait qui tire les ficelles dans l’af­faire Epstein, comme nous l’é­cri­vions récem­ment : « Affaire Epstein » : des dos­siers com­plè­te­ment fai­san­dés. Mais elle a déjà un grand mérite : avoir contraint Jack Lang à démissionner.Emoticon Merci

Le Parquet National Financier (PNF) lance une enquête sur le blan­chi­ment de fraude fis­cale aggra­vée, des trans­ferts finan­ciers impli­quant Jack Lang et sa fille Caroline.

Jack Lang était accu­lé. Il a dû démissionner.

Mais tout le Système qui le protège depuis au moins un demi-siècle, doit démissionner

Politiciens, jour­na­listes, artistes bien­veillants envers Jack Lang : démis­sion­nez comme votre gou­rou ! Une pièce maî­tresse vient de tom­ber, d’autres suivront.

Cette péti­tion défen­dait trois hommes pour­sui­vis pour des rela­tions sexuelles avec des mineurs de 12–14 ans, en contes­tant la sévé­ri­té des pour­suites et en arguant d’un consen­te­ment pos­sible des mineurs, dans le contexte d’une remise en cause plus large de la majo­ri­té sexuelle (fixée à 15 ans à l’é­poque pour les rela­tions hété­ro­sexuelles, mais dis­cri­mi­na­toire pour les homo­sexuelles). Cette tri­bune, sou­vent qua­li­fiée rétros­pec­ti­ve­ment de pro-pédo­phile ou de défense de rela­tions adultes-mineurs, a été signée par envi­ron 69 per­son­na­li­tés de l’é­poque (intel­lec­tuels, phi­lo­sophes, écri­vains, artistes, méde­cins, etc.). Voici les prin­ci­paux signa­taires les plus cités et confir­més dans les sources his­to­riques et média­tiques : 
Gabriel Matzneff (auteur prin­ci­pal)
Jack Lang
Jean-Paul Sartre
Simone de Beauvoir
Roland Barthes
Gilles Deleuze (et Fanny Deleuze)
Félix Guattari
Louis Aragon
Francis Ponge
Philippe Sollers
Patrice Chéreau
Bernard Kouchner
François Châtelet
Guy Hocquenghem
Pierre Guyotat
Jean-François Lyotard
Jean-Louis Bory
René Schérer
Françoise d’Eaubonne
etc.

D’autres péti­tions ont sui­vi en 1977 (mai, appe­lant à révi­ser le Code pénal sur les rela­tions mineurs-adultes, signée notam­ment par Michel Foucault, Jacques Derrida, Louis Althusser, Françoise Dolto, etc.) et en 1979 (plus axée sur l’é­ga­li­té hétéro/​homo et la fin de la dis­cri­mi­na­tion), avec des recou­pe­ments impor­tants de signataires.

Lire dans nos colonnes : La gauche expie­ra-t-elle ses pen­chants pour la pédo­phi­lie ? du 23 août 2019

Selon Grok :
@HealthRanger est le compte X (Twitter) prin­ci­pal de Mike Adams, connu sous le pseu­do­nyme « The Health Ranger ».C’est une per­son­na­li­té très active dans les milieux alter­na­tifs, avec plus de 340 000 abon­nés (en février 2026). Voici les points clés qui le défi­nissent :Fondateur de NaturalNews.com (un site très visi­té sur la san­té « natu­relle », les théo­ries du com­plot, anti-vac­cins, anti-OGM, etc.)
Créateur de la pla­te­forme Brighteon (alter­na­tive vidéo à YouTube, lan­cée après des cen­sures sur les grandes pla­te­formes)
Directeur d’un labo­ra­toire d’analyse (spec­tro­mé­trie de masse) pour tes­ter les ali­ments (toxines, métaux lourds…)
Auteur à suc­cès, notam­ment de Food Forensics (best-sel­ler #1 sur les toxines cachées dans l’alimentation)
Il se pré­sente lui-même comme un « poly­math » avec un « IQ 150+ », déve­lop­peur IA, par­ti­san de la décen­tra­li­sa­tion, anti-Big Pharma, anti-cen­sure Big Tech, pro-liber­té de san­té et pro-prep­per/­sur­vi­va­lisme.

Son conte­nu mélange :cri­tiques très viru­lentes contre les ins­ti­tu­tions médi­cales, phar­ma­ceu­tiques et gou­ver­ne­men­tales,
pro­mo­tion de remèdes natu­rels /​sup­plé­ments,
ana­lyses poli­tiques sou­vent conspi­ra­tion­nistes,
aver­tis­se­ments sur des crises à venir (éco­no­miques, ali­men­taires, politiques…).

Il a été ban­ni ou très for­te­ment déclas­sé par plu­sieurs pla­te­formes mains­tream (Google, YouTube, Facebook à cer­taines époques) pour dif­fu­sion de dés­in­for­ma­tion médi­cale et conspi­ra­tion­niste, ce qui l’a pous­sé à créer ses propres outils (Brighteon, etc.).En résu­mé : c’est l’une des figures les plus connues (et les plus contro­ver­sées) du mou­ve­ment « san­té alter­na­tive /​véri­té cachée /​anti-sys­tème » aux États-Unis.

