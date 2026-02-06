Aucun commentaire

Nice, jeu­di 29 jan­vier 2026

À Nice, le “pôle glace” incarne un pro­jet impo­sé et juri­di­que­ment fra­gile :

bud­gets exor­bi­tants, atteintes envi­ron­ne­men­tales, mana­ge­ment en per­di­tion et déni démocratique

L’Alliance Écologique et Sociale 06 alerte solennellement sur la dérive du projet des Jeux Olympiques et Paralympiques JOP d’hiver 2030 dans les Alpes du Sud.

Loin des pro­messes de sobrié­té et d’exemplarité, ce pro­jet s’enlise dans une gou­ver­nance instable, des bud­gets hors de contrôle, des atteintes envi­ron­ne­men­tales majeures et une absence per­sis­tante de concer­ta­tion publique, aujourd’hui contes­tée devant la justice.

Une gouvernance instable et inquiétante

Les démis­sions suc­ces­sives au sein du COJOP (Comité d’Organisation des JOP) ces der­niers mois témoignent d’un pilo­tage défaillant et fébrile, ain­si que d’un manque de clar­té sur la tra­jec­toire du pro­jet. Cette insta­bi­li­té inter­vient alors même que des déci­sions struc­tu­rantes, enga­geant dura­ble­ment les ter­ri­toires et les finances publiques, conti­nuent d’être prises sans aucun débat démocratique.

Pour l’Alliance Écologique et Sociale 06, les démis­sions consta­tées ces der­nières semaines ne relèvent pas de simples ajus­te­ments orga­ni­sa­tion­nels : elles révèlent un malaise pro­fond quant au sens, au coût et aux impacts du projet.

Une avalanche d’argent public, et un risque financier majeur pour les collectivités

Contrairement aux annonces de maî­trise finan­cière, les mon­tants évo­qués pour les infra­struc­tures olym­piques atteignent des niveaux exor­bi­tants, et les par­te­na­riats pri­vés sont aux abon­nés absents.

À Nice, le pro­jet de pôle glace – nou­velle pati­noire olym­pique, amé­na­ge­ments du stade Allianz et équi­pe­ments annexes en pleine zone inon­dable de la Plaine du Var – repré­sente plus de 200 mil­lions d’euros d’argent public, incluant construc­tions amé­na­ge­ments urbains, voi­ries et sécu­ri­sa­tion. À ces coûts s’ajoutent :

• les frais de mobi­li­sa­tion des ser­vices de l’État (san­té, héber­ge­ment, sécu­ri­té), de plu­sieurs cen­taines de mil­lions d’euros,

• des dépenses de fonc­tion­ne­ment éle­vées et pérennes liés notam­ment à la nature même des équi­pe­ments, au cœur de notre ter­ri­toire médi­ter­ra­néen, hot spot cli­ma­tique,

• un risque tout à fait avé­ré de défi­cit d’exploitation après les Jeux, sup­por­té par l’argent des col­lec­ti­vi­tés publiques,

• une prio­ri­sa­tion des finan­ce­ments olym­piques au détri­ment des besoins sociaux, édu­ca­tifs, sani­taires et de la tran­si­tion éco­lo­gique locale.

Dans un contexte de contraintes bud­gé­taires fortes pour les col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales, l’Alliance Écologique et Sociale 06 dénonce un pari finan­cier irres­pon­sable, dont les contri­buables feront les frais sur les moyen et long termes.

Des atteintes environnementales incompatibles avec l’urgence climatique

Le pro­jet JOP 2030, et en par­ti­cu­lier le pôle glace à Nice, géné­re­ront des impacts envi­ron­ne­men­taux majeurs :

• Artificialisation accrue des sols et pres­sion fon­cière ren­for­cée,

• Destruction et fra­gi­li­sa­tion d’espaces natu­rels sen­sibles de mon­tagne,

• Consommations éner­gé­tiques très éle­vées, notam­ment pour la pro­duc­tion et le main­tien de sur­faces de glace dans un contexte de réchauf­fe­ment cli­ma­tique,

• Augmentation des émis­sions de gaz à effet de serre, liées aux chan­tiers, aux flux d’équipes et de spec­ta­teurs, aux trans­ports inter­na­tio­naux et aux équi­pe­ments énergivores.

Ceci en contra­dic­tion fla­grante avec les objec­tifs cli­ma­tiques natio­naux et les enga­ge­ments de neu­tra­li­té car­bone. Enfin, pré­sen­ter ces infra­struc­tures comme “durables” relève d’un green­wa­shing qui ne résiste ni à l’analyse envi­ron­ne­men­tale ni au bon sens.

Absence totale de concertation publique : un passage en force désormais avéré

Depuis l’origine, les choix fon­da­men­taux du pro­jet ont été arrê­tés sans par­ti­ci­pa­tion du public, ni débat ouvert sur les alter­na­tives pos­sibles : réuti­li­sa­tion d’équipements exis­tants, réduc­tion dras­tique du péri­mètre (l’envergure du pro­jet actuel dépasse les 500 kilo­mètres), voire renon­ce­ment à cer­taines épreuves.

Face à ce déni démo­cra­tique, plu­sieurs recours admi­nis­tra­tifs ont été dépo­sés, notam­ment sur l’insuffisance de la concer­ta­tion préa­lable et l’information lacu­naire du public, et le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif de Marseille par sa déci­sion du 26 jan­vier 2026 vient d’or­don­ner à la Solideo de sai­sir Commission Nationale du Débat Public (CNDP).

Ces pro­cé­dures sou­lignent l’irrégularité et la fra­gi­li­té juri­dique du pro­jet et exposent les col­lec­ti­vi­tés à des risques de conten­tieux pro­lon­gés et coûteux.

Nos demandes

L’Alliance Écologique et Sociale 06 demande :

1. L’annulation du pro­jet JOP 2030, et a mini­ma un mora­toire immé­diat sur tout enga­ge­ment irré­ver­sible, en par­ti­cu­lier concer­nant le pôle glace à Nice.

2. L’organisation d’une véri­table concer­ta­tion publique, indé­pen­dante, trans­pa­rente et contra­dic­toire, conforme au juge­ment du tri­bu­nal de Marseille, por­tant sur l’ensemble du pro­jet JOP 2030, ses coûts réels, ses impacts envi­ron­ne­men­taux et ses alter­na­tives.

3. La trans­pa­rence totale sur les bud­gets, les finan­ce­ments publics mobi­li­sés, les pro­jec­tions d’exploitation et les risques finan­ciers pour les col­lec­ti­vi­tés.

4. L’abandon des pro­jets les plus des­truc­teurs, incom­pa­tibles avec l’urgence cli­ma­tique et la jus­tice sociale.

On ne peut pré­tendre répondre à l’urgence cli­ma­tique tout en construi­sant des infra­struc­tures éner­gi­vores, coû­teuses et impo­sées sans débat. Le pôle glace à Nice, en par­ti­cu­lier, sym­bo­lise un modèle dépas­sé : celui de grands évé­ne­ments hors-sol, finan­cés par l’argent public, au détri­ment des besoins réels des habi­tants et de l’environnement.

Nous demandons l’annulation de ce projet JOP 2030.

Contacts :

Alliance Écologique et Sociale 06

Site inter­net

Messagerie