Aucun commentaire

Communiqué de l’Alliance Écologique et Sociale 06 :
|Nice, jeudi 29 janvier 2026
À Nice, le “pôle glace” incarne un projet imposé et juridiquement fragile :
budgets exorbitants, atteintes environnementales, management en perdition et déni démocratique
L’Alliance Écologique et Sociale 06 alerte solennellement sur la dérive du projet des Jeux Olympiques et Paralympiques JOP d’hiver 2030 dans les Alpes du Sud.
Loin des promesses de sobriété et d’exemplarité, ce projet s’enlise dans une gouvernance instable, des budgets hors de contrôle, des atteintes environnementales majeures et une absence persistante de concertation publique, aujourd’hui contestée devant la justice.
Une gouvernance instable et inquiétante
Les démissions successives au sein du COJOP (Comité d’Organisation des JOP) ces derniers mois témoignent d’un pilotage défaillant et fébrile, ainsi que d’un manque de clarté sur la trajectoire du projet. Cette instabilité intervient alors même que des décisions structurantes, engageant durablement les territoires et les finances publiques, continuent d’être prises sans aucun débat démocratique.
Pour l’Alliance Écologique et Sociale 06, les démissions constatées ces dernières semaines ne relèvent pas de simples ajustements organisationnels : elles révèlent un malaise profond quant au sens, au coût et aux impacts du projet.
Une avalanche d’argent public, et un risque financier majeur pour les collectivités
Contrairement aux annonces de maîtrise financière, les montants évoqués pour les infrastructures olympiques atteignent des niveaux exorbitants, et les partenariats privés sont aux abonnés absents.
À Nice, le projet de pôle glace – nouvelle patinoire olympique, aménagements du stade Allianz et équipements annexes en pleine zone inondable de la Plaine du Var – représente plus de 200 millions d’euros d’argent public, incluant constructions aménagements urbains, voiries et sécurisation. À ces coûts s’ajoutent :
• les frais de mobilisation des services de l’État (santé, hébergement, sécurité), de plusieurs centaines de millions d’euros,
• des dépenses de fonctionnement élevées et pérennes liés notamment à la nature même des équipements, au cœur de notre territoire méditerranéen, hot spot climatique,
• un risque tout à fait avéré de déficit d’exploitation après les Jeux, supporté par l’argent des collectivités publiques,
• une priorisation des financements olympiques au détriment des besoins sociaux, éducatifs, sanitaires et de la transition écologique locale.
Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes pour les collectivités territoriales, l’Alliance Écologique et Sociale 06 dénonce un pari financier irresponsable, dont les contribuables feront les frais sur les moyen et long termes.
Des atteintes environnementales incompatibles avec l’urgence climatique
Le projet JOP 2030, et en particulier le pôle glace à Nice, généreront des impacts environnementaux majeurs :
• Artificialisation accrue des sols et pression foncière renforcée,
• Destruction et fragilisation d’espaces naturels sensibles de montagne,
• Consommations énergétiques très élevées, notamment pour la production et le maintien de surfaces de glace dans un contexte de réchauffement climatique,
• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre, liées aux chantiers, aux flux d’équipes et de spectateurs, aux transports internationaux et aux équipements énergivores.
Ceci en contradiction flagrante avec les objectifs climatiques nationaux et les engagements de neutralité carbone. Enfin, présenter ces infrastructures comme “durables” relève d’un greenwashing qui ne résiste ni à l’analyse environnementale ni au bon sens.
Absence totale de concertation publique : un passage en force désormais avéré
Depuis l’origine, les choix fondamentaux du projet ont été arrêtés sans participation du public, ni débat ouvert sur les alternatives possibles : réutilisation d’équipements existants, réduction drastique du périmètre (l’envergure du projet actuel dépasse les 500 kilomètres), voire renoncement à certaines épreuves.
Face à ce déni démocratique, plusieurs recours administratifs ont été déposés, notamment sur l’insuffisance de la concertation préalable et l’information lacunaire du public, et le tribunal administratif de Marseille par sa décision du 26 janvier 2026 vient d’ordonner à la Solideo de saisir Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
Ces procédures soulignent l’irrégularité et la fragilité juridique du projet et exposent les collectivités à des risques de contentieux prolongés et coûteux.
Nos demandes
L’Alliance Écologique et Sociale 06 demande :
1. L’annulation du projet JOP 2030, et a minima un moratoire immédiat sur tout engagement irréversible, en particulier concernant le pôle glace à Nice.
2. L’organisation d’une véritable concertation publique, indépendante, transparente et contradictoire, conforme au jugement du tribunal de Marseille, portant sur l’ensemble du projet JOP 2030, ses coûts réels, ses impacts environnementaux et ses alternatives.
3. La transparence totale sur les budgets, les financements publics mobilisés, les projections d’exploitation et les risques financiers pour les collectivités.
4. L’abandon des projets les plus destructeurs, incompatibles avec l’urgence climatique et la justice sociale.
On ne peut prétendre répondre à l’urgence climatique tout en construisant des infrastructures énergivores, coûteuses et imposées sans débat. Le pôle glace à Nice, en particulier, symbolise un modèle dépassé : celui de grands événements hors-sol, financés par l’argent public, au détriment des besoins réels des habitants et de l’environnement.
Nous demandons l’annulation de ce projet JOP 2030.
