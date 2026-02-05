Viande pourrie

Dictionnaire : au figu­ré « Faisander »
a) Corrompre mora­le­ment : En 1914, bien des grin­cheux virent dans le tan­go une manœuvre du Satan alle­mand pour fai­san­der notre race (Cocteau, Poés. crit. I,1959, p. 57).
b) Duper, trom­per : Alors je pense que c’est à cause de moi que la Vache l’a fai­san­dé [le Corse] dans leur com­bine (Carco, Jésus-la-Caille,1914, p. 218).

Les « dos­siers Epstein » (ou Epstein files) dési­gnent prin­ci­pa­le­ment les mil­lions de pages de docu­ments judi­ciaires, d’en­quêtes fédé­rales, de sai­sies chez Epstein, et de pro­cé­dures civiles/​criminelles (notam­ment liées à Ghislaine Maxwell et aux plaintes de vic­times comme Virginia Giuffre) qui ont été pro­gres­si­ve­ment déclas­si­fiés et publiés par le Department of Justice (DOJ) amé­ri­cain, sur­tout à par­tir de 2024–2025 sous pres­sion du Congrès et de l’ad­mi­nis­tra­tion Trump.

Après des années de dis­si­mu­la­tion et de révé­la­tions savam­ment dis­til­lées, la « bombe poli­tique » explose : l’en­semble du dos­sier est mis en ligne par le dépar­te­ment de la Justice amé­ri­cain.
Adresse inter­net : https://www.justice.gov/epstein

Department of Justice Epstein Library

Il vous est deman­dé si vous avez plus de 18 ans, sans aucun contrôle. Puis vous accé­dez direc­te­ment au moteur de recherche. Ce que nous avons fait, avec le mot-clé [Macron] : Department of Justice Epstein Library - Macron

Macron est cité 205 fois dans les dossiers Epstein

Mais tout a été préa­la­ble­ment caviar­dé(1) :

EFTA00143938

MACRON DO YOU HAVE ANY IDEA HOW MUCH TROUBLE YOU ARE IN!!…CAN THE FCA, SECURITY, AND EXCHANGE COMMISSION INVESTIGATE MACRON, ZYLENSKI, JOE BIDEN, DAVID BOIES, ETC., IMMEDIATELY?…DAVID, MACRON AND SIGRID, WHO IS RICHARD LEVITYT ? MR TRUMP AND PUTIN, EPSTEIN ALWAYS SAID HE WOULD HURT MY FAMILY.
Cliquez ici pour accé­der au docu­ment publié

Il faut donc en déduire que ces révé­la­tions fra­cas­santes ont toutes été préa­la­ble­ment soi­gneu­se­ment fil­trées. Pourquoi donc cer­tains noms, et non des moindres, sont-il visibles et d’autres non ?

D’autres inco­hé­rences appa­raissent :
Absence totale de « client list » (liste de clients) mal­gré les pro­messes et rumeurs per­sis­tantes.
Le DOJ a publié un mémo offi­ciel en juillet 2025 affir­mant expli­ci­te­ment qu’aucune « client list » incri­mi­nante n’existe dans les fichiers, qu’aucune preuve cré­dible de chan­tage sys­té­ma­tique sur des per­son­na­li­tés n’a été trou­vée, et qu’Epstein ne pos­sé­dait pas de tel docu­ment de « clients payants ». Cela contre­dit direc­te­ment les attentes (et par­fois les décla­ra­tions anté­rieures de cer­tains offi­ciels) d’une liste explo­sive de VIP impli­qués dans les abus sexuels. Beaucoup y voient une inco­hé­rence majeure ou une décep­tion volon­tai­re­ment entretenue.

Erreurs mas­sives et répé­tées de rédac­tion
Plusieurs tranches mas­sives (notam­ment celle de plus de 3 mil­lions de pages fin jan­vier 2026) ont dû être reti­rées tem­po­rai­re­ment du site du DOJ car des noms de vic­times n’étaient pas cor­rec­te­ment ano­ny­mi­sés (erreurs « tech­niques ou humaines » selon le DOJ). Des vic­times et leurs avo­cats ont signa­lé des cen­taines d’instances où des infor­ma­tions sen­sibles ont fui­té. Le DOJ a admis cor­ri­ger « promp­te­ment » (24 – 36 heures idéa­le­ment), mais les cri­tiques parlent d’incompétence sys­té­mique et d’incohérence dans l’application des règles de pro­tec­tion des victimes.

Rédactions inégales et exces­sives → accu­sa­tions de cen­sure sélec­tive.
Des élus (y com­pris démo­crates comme Ro Khanna) ont dénon­cé des redac­tions trop lourdes sur cer­tains docu­ments, sans jus­ti­fi­ca­tion claire pour chaque caviar­dage, alors que d’autres pas­sages très simi­laires res­tent visibles. Des inter­nautes ont même réus­si à « déca­viar­der » par­tiel­le­ment cer­tains PDF en exploi­tant des failles tech­niques. Cela crée une per­cep­tion d’incohérence dans la trans­pa­rence pro­mise par la loi votée par le Congrès.

Versions contra­dic­toires d’un même docu­ment.
Des cas docu­men­tés (via cap­tures d’écran et com­pa­rai­sons publiques) montrent qu’un même fichier judi­ciaire a été publié avec un nom (par ex. lié à Trump) non rédi­gé dans une pre­mière ver­sion, puis rédi­gé dans une ver­sion ulté­rieure mise en ligne sous le même numé­ro de dos­sier. Le DOJ n’a pas expli­qué publi­que­ment ces modi­fi­ca­tions post-publication.

Contradictions poli­tiques autour de la mort d’Epstein et du chan­tage.
Le mémo DOJ/​FBI de 2025 réaf­firme que la mort était un sui­cide (pas de meurtre) et qu’il n’y a pas de preuves cré­dibles de chan­tage sur des figures influentes. Cela heurte fron­ta­le­ment les théo­ries domi­nantes dans cer­tains cercles (y com­pris MAGA) qui y voient un « cover-up »(2). De plus, Trump a oscil­lé entre pro­mettre la sor­tie com­plète des fichiers, puis qua­li­fié l’affaire de « men­songe démo­crate » ou de docu­ments poten­tiel­le­ment « falsifiés ».

Contenu qui contre­dit les déné­ga­tions publiques.
Certains emails et notes (sor­tis en 2025) sug­gèrent que des per­son­na­li­tés (y com­pris Trump) avaient connais­sance des « filles » ou du modus ope­ran­di d’Epstein bien plus tôt que ce qu’elles ont décla­ré publi­que­ment. Epstein lui-même écrit des choses très pré­cises dans des échanges pri­vés qui contre­disent les ver­sions « je ne savais rien » de cer­tains asso­ciés. Comme notoi­re­ment Jack Lang en France.

La promesse de transparence totale n’a pas été tenue

Les attentes popu­laires sont bafouées par la reprise des slo­gans de la Bien Pensance : pas de liste, sui­cide confir­mé, pas de chan­tage prou­vé, per­sonnes protégées.

C’est bien ce que l’a­na­lyse ico­no­claste de @HealthRanger (3) nous confirme :

Il appa­raît désor­mais évident que Trump a per­du le contrôle de son admi­nis­tra­tion et que le minis­tère de la Justice obéit à Netanyahou, qui a ordon­né la publi­ca­tion de ce der­nier lot de docu­ments Epstein – sans que le nom de Trump ne soit caviar­dé – met­tant ain­si à exé­cu­tion une menace de chan­tage pro­fé­rée lorsque Trump a récem­ment refu­sé d’or­don­ner une attaque mili­taire mas­sive contre l’Iran. Mais ce n’est pas tout : des ter­ro­ristes finan­ciers liés à Israël ont pro­ba­ble­ment aus­si orches­tré les ventes mas­sives d’or, d’argent et d’ac­tions d’au­jourd’­hui, adres­sant un mes­sage à Trump : « Soit vous faites ce que nous disons, soit nous rui­ne­rons votre éco­no­mie et nous détrui­rons votre présidence. »

Le propre minis­tère de la Justice de Trump s’est clai­re­ment retour­né contre lui, ce qui signi­fie que Pam Bondi joue exac­te­ment le rôle dont Israël a besoin : celui d’exé­cu­ter la volon­té de Netanyahou contre les inté­rêts amé­ri­cains, for­çant Trump à sacri­fier des res­sources mili­taires amé­ri­caines (et pro­ba­ble­ment des sol­dats amé­ri­cains) dans la ten­ta­tive san­glante d’Israël d’a­néan­tir l’Iran. Trump lui-même l’a qua­si­ment admis dans une publi­ca­tion Truth Social du 16 juillet 2025 : « Ils ont créé les dos­siers Epstein, tout comme ils ont créé le FAUX dos­sier Hillary Clinton/​Christopher Steele qu’ils ont uti­li­sé contre moi, et main­te­nant mes soi-disant « amis » font exac­te­ment ce qu’ils veulent. »

En résu­mé ? Trump a per­du le contrôle. Netanyahu dirige l’Amérique, le minis­tère de la Justice, le FBI et toute l’ad­mi­nis­tra­tion Trump. Chaque com­po­sante du gou­ver­ne­ment fédé­ral est désor­mais mobi­li­sée contre Trump, bran­dis­sant un arse­nal de menaces pour déclen­cher un chaos géné­ra­li­sé (éco­no­mique, civil, géo­po­li­tique, etc.) s’il ne se plie pas aux exi­gences de Netanyahu. Ce que nous avons vu aujourd’­hui n’é­tait rien d’autre que la démons­tra­tion de force des ser­vices de ren­sei­gne­ment israé­liens, qui ont exer­cé leur emprise sur l’in­for­ma­tion et les mar­chés finan­ciers pour adres­ser à Trump un der­nier aver­tis­se­ment : soit vous entrez en guerre totale contre l’Iran, soit nous détrui­rons votre pré­sident et l’é­co­no­mie américaine.

D’une cer­taine manière, c’est encore pire que des « pagers » qui explosent. Mais l’é­tat d’es­prit est le même.

Si Trump attaque l’Iran de front, Israël fera en sorte que les mar­chés finan­ciers s’en­volent à nou­veau la semaine pro­chaine, res­tau­rant l’illu­sion de « richesse » et pro­té­geant la pré­si­dence de Trump (qui est bien sûr étroi­te­ment liée à la per­cep­tion de la puis­sance économique).

Si Trump refuse d’at­ta­quer l’Iran, ils le des­ti­tue­ront en déver­sant une nou­velle fois des docu­ments com­pro­met­tants (vrais ou faux) et ins­tal­le­ront son suc­ces­seur (Vance ?) plus docile.

L’Amérique est un pays occu­pé. Ceux que nous éli­sons ne sont pas aux commandes.

Qui manipule qui ?

Sempé - Rien simple
Album de Sempé : Rien n’est simple Illustration (1882) du poème de Goethe
L’Apprenti sor­cier (1797)

Il appa­raît que cette affaire, des­ti­née à maî­tri­ser les diri­geants du monde occi­den­tal par un chan­tage au scan­dale sexuel(4), ait échap­pé à ses maîtres. Le mani­pu­lé devient mani­pu­la­teur, qui alors contre-mani­pule, et ain­si de suite. Les pro­ta­go­nistes ne contrôlent plus leur machi­na­tion et appa­raissent dépas­sés par les évé­ne­ments qu’ils ont amor­cés. Une seule issue : la fuite en avant. Noyer le poisson !

Public Sénat écrit le 3 février 2026 : « Affaire Epstein : “L’objectif est de noyer le public sous une masse de docu­ments pour détour­ner les yeux de la Maison-Blanche”». Oui ! L’objectif est bien de diluer l’in­for­ma­tion sous une ava­lanche d’in­for­ma­tions. C’est un clas­sique de la mani­pu­la­tion. Mais Public Sénat, chaîne publique d’in­for­ma­tions, payée par nos impôts via le Sénat fran­çais, tombe aus­si dans le piège en avan­çant que ce tor­rent est des­ti­né à « pro­té­ger la Maison-Blanche ». Qui Public Sénat pro­tège t‑il ain­si ? Et jus­qu’à quand ?

Si tout le monde y passe, ça ne fera pas de mal !

Dict. : caviar­der, verbe trans.
Fam. : sup­pri­mer en bif­fant à l’encre noire les pas­sages d’un écrit inter­dits par la censure

Cover-up : mot à mot, cover-up signi­fie cou­ver­ture. Il désigne ici l’ac­tion qui consiste recou­vrir un tatouage ini­tial avec un nou­veau dessin. 

Selon Grok :
@HealthRanger est le compte X (Twitter) prin­ci­pal de Mike Adams, connu sous le pseu­do­nyme « The Health Ranger ».C’est une per­son­na­li­té très active dans les milieux alter­na­tifs, avec plus de 340 000 abon­nés (en février 2026). Voici les points clés qui le défi­nissent :Fondateur de NaturalNews.com (un site très visi­té sur la san­té « natu­relle », les théo­ries du com­plot, anti-vac­cins, anti-OGM, etc.)
Créateur de la pla­te­forme Brighteon (alter­na­tive vidéo à YouTube, lan­cée après des cen­sures sur les grandes pla­te­formes)
Directeur d’un labo­ra­toire d’analyse (spec­tro­mé­trie de masse) pour tes­ter les ali­ments (toxines, métaux lourds…)
Auteur à suc­cès, notam­ment de Food Forensics (best-sel­ler #1 sur les toxines cachées dans l’alimentation)
Il se pré­sente lui-même comme un « poly­math » avec un « IQ 150+ », déve­lop­peur IA, par­ti­san de la décen­tra­li­sa­tion, anti-Big Pharma, anti-cen­sure Big Tech, pro-liber­té de san­té et pro-prep­per/­sur­vi­va­lisme.

Son conte­nu mélange :cri­tiques très viru­lentes contre les ins­ti­tu­tions médi­cales, phar­ma­ceu­tiques et gou­ver­ne­men­tales,
pro­mo­tion de remèdes natu­rels /​sup­plé­ments,
ana­lyses poli­tiques sou­vent conspi­ra­tion­nistes,
aver­tis­se­ments sur des crises à venir (éco­no­miques, ali­men­taires, politiques…).

Il a été ban­ni ou très for­te­ment déclas­sé par plu­sieurs pla­te­formes mains­tream (Google, YouTube, Facebook à cer­taines époques) pour dif­fu­sion de dés­in­for­ma­tion médi­cale et conspi­ra­tion­niste, ce qui l’a pous­sé à créer ses propres outils (Brighteon, etc.).En résu­mé : c’est l’une des figures les plus connues (et les plus contro­ver­sées) du mou­ve­ment « san­té alter­na­tive /​véri­té cachée /​anti-sys­tème » aux États-Unis.

Les Américains ont don­né un nom à cette pra­tique : « sex­tape ». Ce mot fut d’a­bord asso­cié aux scan­dales impli­quant des stars (Paris Hilton en 2003, Kim Kardashian, Ray J., etc.), où la vidéo « fuit » sou­vent de manière suspecte .

