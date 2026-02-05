Il faut donc en déduire que ces révé­la­tions fra­cas­santes ont toutes été préa­la­ble­ment soi­gneu­se­ment fil­trées. Pourquoi donc cer­tains noms, et non des moindres, sont-il visibles et d’autres non ?

D’autres inco­hé­rences appa­raissent :

• Absence totale de « client list » (liste de clients) mal­gré les pro­messes et rumeurs per­sis­tantes.

Le DOJ a publié un mémo offi­ciel en juillet 2025 affir­mant expli­ci­te­ment qu’aucune « client list » incri­mi­nante n’existe dans les fichiers, qu’aucune preuve cré­dible de chan­tage sys­té­ma­tique sur des per­son­na­li­tés n’a été trou­vée, et qu’Epstein ne pos­sé­dait pas de tel docu­ment de « clients payants ». Cela contre­dit direc­te­ment les attentes (et par­fois les décla­ra­tions anté­rieures de cer­tains offi­ciels) d’une liste explo­sive de VIP impli­qués dans les abus sexuels. Beaucoup y voient une inco­hé­rence majeure ou une décep­tion volon­tai­re­ment entretenue.

• Erreurs mas­sives et répé­tées de rédac­tion

Plusieurs tranches mas­sives (notam­ment celle de plus de 3 mil­lions de pages fin jan­vier 2026) ont dû être reti­rées tem­po­rai­re­ment du site du DOJ car des noms de vic­times n’étaient pas cor­rec­te­ment ano­ny­mi­sés (erreurs « tech­niques ou humaines » selon le DOJ). Des vic­times et leurs avo­cats ont signa­lé des cen­taines d’instances où des infor­ma­tions sen­sibles ont fui­té. Le DOJ a admis cor­ri­ger « promp­te­ment » (24 – 36 heures idéa­le­ment), mais les cri­tiques parlent d’incompétence sys­té­mique et d’incohérence dans l’application des règles de pro­tec­tion des victimes.

Rédactions inégales et exces­sives → accu­sa­tions de cen­sure sélec­tive.

Des élus (y com­pris démo­crates comme Ro Khanna) ont dénon­cé des redac­tions trop lourdes sur cer­tains docu­ments, sans jus­ti­fi­ca­tion claire pour chaque caviar­dage, alors que d’autres pas­sages très simi­laires res­tent visibles. Des inter­nautes ont même réus­si à « déca­viar­der » par­tiel­le­ment cer­tains PDF en exploi­tant des failles tech­niques. Cela crée une per­cep­tion d’incohérence dans la trans­pa­rence pro­mise par la loi votée par le Congrès.

Versions contra­dic­toires d’un même docu­ment.

Des cas docu­men­tés (via cap­tures d’écran et com­pa­rai­sons publiques) montrent qu’un même fichier judi­ciaire a été publié avec un nom (par ex. lié à Trump) non rédi­gé dans une pre­mière ver­sion, puis rédi­gé dans une ver­sion ulté­rieure mise en ligne sous le même numé­ro de dos­sier. Le DOJ n’a pas expli­qué publi­que­ment ces modi­fi­ca­tions post-publication.

Contradictions poli­tiques autour de la mort d’Epstein et du chan­tage.

Le mémo DOJ/​FBI de 2025 réaf­firme que la mort était un sui­cide (pas de meurtre) et qu’il n’y a pas de preuves cré­dibles de chan­tage sur des figures influentes. Cela heurte fron­ta­le­ment les théo­ries domi­nantes dans cer­tains cercles (y com­pris MAGA) qui y voient un « cover-up »(2). De plus, Trump a oscil­lé entre pro­mettre la sor­tie com­plète des fichiers, puis qua­li­fié l’affaire de « men­songe démo­crate » ou de docu­ments poten­tiel­le­ment « falsifiés ».

Contenu qui contre­dit les déné­ga­tions publiques.

Certains emails et notes (sor­tis en 2025) sug­gèrent que des per­son­na­li­tés (y com­pris Trump) avaient connais­sance des « filles » ou du modus ope­ran­di d’Epstein bien plus tôt que ce qu’elles ont décla­ré publi­que­ment. Epstein lui-même écrit des choses très pré­cises dans des échanges pri­vés qui contre­disent les ver­sions « je ne savais rien » de cer­tains asso­ciés. Comme notoi­re­ment Jack Lang en France.

La promesse de transparence totale n’a pas été tenue

Les attentes popu­laires sont bafouées par la reprise des slo­gans de la Bien Pensance : pas de liste, sui­cide confir­mé, pas de chan­tage prou­vé, per­sonnes protégées.

C’est bien ce que l’a­na­lyse ico­no­claste de @HealthRanger (3) nous confirme :